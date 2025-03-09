API-платформы - Самые популярные приложения - Ватикан

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Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API-интерфейсов их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.
Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимизирует автоматическое тестирование API с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта — никакого кодирования и ручных усилий не требуется. Qodex.ai обеспечивает беспрепятственное создание, мониторинг и совместную работу для ваших наборов API, позволяя вам сосредоточиться на инновациях, а не на интеграции. С Qodex.ai вы можете: - Автоматизировать свою коллекцию API - Автоматизировать автоматическое тестирование API - Автоматизировать документацию по API - Автоматизировать Fuzz-тестирование - Автоматизировать нагрузочное тестирование - Автоматизировать анализ воздействия Все это с нулевыми усилиями по написанию кода и нулевыми ручными усилиями.
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