API-платформы - Самые популярные приложения - Чад

Kong

konghq.com

По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.