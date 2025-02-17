API-платформы - Самые популярные приложения - Эсватини

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Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API-интерфейсов их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.
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Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое другое. Кодирование API до их разработки приводит к потере времени и денег и создает ненужный риск. Создавайте успешные программы API в любом масштабе, которые улучшат бизнес-результаты, используя подход, ориентированный на проектирование. Stoplight — единственное API-решение, ориентированное на дизайн. Благодаря интегрированной документации и управлению платформа Stoplight обеспечивает согласованность, возможность повторного использования и качество, что делает работу разработчиков приятной. Платформа обеспечивает успешные программы API, основанные на цифровой трансформации, разработке платформ и API как продукта — для новых или уже существующих команд.
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизнес-целью.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу данных в реальном времени, пакет аутентификации пользователей и управления, консоль push-уведомлений и обмена сообщениями в приложении, построитель бескодовой логики, управление API и многое другое. Backendless был разработан с учетом бэкэнда, что делает его идеальным дополнением к любому интерфейсу с кодом или без кода. Визуальный подход платформы Backendless и готовые API-интерфейсы позволяют легко создавать серверную часть любого приложения до 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных решений для кодирования, и за небольшую часть затрат.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), основанную на искусственном интеллекте и комплексную платформу управления данными, которая соединяет, управляет и унифицирует данные практически в любой мультиоблачной гибридной системе. демократизация данных и предоставление предприятиям возможности модернизировать свои бизнес-стратегии. Клиенты примерно в 100 странах и 86 странах из списка Fortune 100 полагаются на Informatica для реализации цифровой трансформации на основе данных. Информатика. Где данные и искусственный интеллект оживают.™
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимизирует автоматическое тестирование API с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта — никакого кодирования и ручных усилий не требуется. Qodex.ai обеспечивает беспрепятственное создание, мониторинг и совместную работу для ваших наборов API, позволяя вам сосредоточиться на инновациях, а не на интеграции. С Qodex.ai вы можете: - Автоматизировать свою коллекцию API - Автоматизировать автоматическое тестирование API - Автоматизировать документацию по API - Автоматизировать Fuzz-тестирование - Автоматизировать нагрузочное тестирование - Автоматизировать анализ воздействия Все это с нулевыми усилиями по написанию кода и нулевыми ручными усилиями.
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