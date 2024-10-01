Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

API-платформы - Самые популярные приложения - Кипр Самые популярные Недавно добавленные

Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API-интерфейсов их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.