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API-платформы - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва
Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API-интерфейсов их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое д...
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизн...
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу ...
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитект...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимизирует автоматическое тестирование API с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта — никакого кодирования и ручных усилий не требуется. Qodex.ai обеспечивает беспрепятственное создание, мониторинг и совместную работу для ваших наборов API, позволяя вам сосредоточиться ...
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря соче...