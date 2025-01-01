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Торговые площадки API
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Торговые площадки API - Самые популярные приложения

Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители, так и поставщики API. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.

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Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — это инструмент автоматизации, который соединяет более 7000 веб-приложений, позволяя пользователям управлять рабочими процессами и уменьшать рутинные задачи.

Make

Make

make.com

Make позволяет визуально автоматизировать рабочие процессы, интегрируя более 1000 приложений и создавая пользовательские сценарии для упрощения рутинных задач.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

IFTTT – это платформа для автоматизации, позволяющая создавать триггерные апплеты для взаимодействия между различными веб-сервисами и устройствами.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI - это платформа для поиска и управления API, позволяющая разработчикам интегрировать более 40 000 API в свои приложения.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

CodeCanyon - рынок плагинов, кода и сценариев для веб-разработки, предлагающий инструменты для электронной коммерции и совместимость с популярными платформами.

Aspose

Aspose

aspose.app

Aspose.Total - набор API для работы с различными форматами файлов и документами, поддерживающий разработчиков и пользователей без кода.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer - это маркетплейс API, предлагающий облачные решения для разработчиков и компаний, обеспечивающий эффективное управление и интеграцию API.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher - сервис API для интеграции функций в реальном времени в веб и мобильные приложения с поддержкой масштабируемости и безопасности.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — портал разработчиков для управления API: настройка доступа, монетизация, простой интерфейс и аналитика пользовательского поведения.

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo EU - интеграционная платформа, упрощающая подключение приложений для автоматизации бизнес-процессов и управления данными.

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr — встроенная интеграционная платформа, позволяющая создавать автоматизации и интеграции между SaaS-приложениями с помощью низкокодового инструмента.

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Blocksprint помогает малым предприятиям интегрировать API в инструменты без кода для автоматизации отчетности, генерации лидов и создания динамических страниц.

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo US — интеграционная платформа для автоматизации бизнес-процессов и соединения различных приложений, включая Salesforce и Shopify.

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Торговые площадки API - Самые популярные приложения - WebCatalog