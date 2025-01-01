Торговые площадки API - Самые популярные приложения

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Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители, так и поставщики API. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.
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Zapier
zapier.com
Zapier — это инструмент автоматизации, который соединяет более 7000 веб-приложений, позволяя пользователям управлять рабочими процессами и уменьшать рутинные задачи.
Make
make.com
Make позволяет визуально автоматизировать рабочие процессы, интегрируя более 1000 приложений и создавая пользовательские сценарии для упрощения рутинных задач.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT – это платформа для автоматизации, позволяющая создавать триггерные апплеты для взаимодействия между различными веб-сервисами и устройствами.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - это платформа для поиска и управления API, позволяющая разработчикам интегрировать более 40 000 API в свои приложения.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon - рынок плагинов, кода и сценариев для веб-разработки, предлагающий инструменты для электронной коммерции и совместимость с популярными платформами.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total - набор API для работы с различными форматами файлов и документами, поддерживающий разработчиков и пользователей без кода.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
APILayer
apilayer.com
APILayer - это маркетплейс API, предлагающий облачные решения для разработчиков и компаний, обеспечивающий эффективное управление и интеграцию API.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Pusher
pusher.com
Pusher - сервис API для интеграции функций в реальном времени в веб и мобильные приложения с поддержкой масштабируемости и безопасности.
Blobr
blobr.io
Blobr — портал разработчиков для управления API: настройка доступа, монетизация, простой интерфейс и аналитика пользовательского поведения.
Celigo EU
celigo.com
Celigo EU - интеграционная платформа, упрощающая подключение приложений для автоматизации бизнес-процессов и управления данными.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — встроенная интеграционная платформа, позволяющая создавать автоматизации и интеграции между SaaS-приложениями с помощью низкокодового инструмента.
Blockspring
blockspring.com
Blocksprint помогает малым предприятиям интегрировать API в инструменты без кода для автоматизации отчетности, генерации лидов и создания динамических страниц.
Celigo US
celigo.com
Celigo US — интеграционная платформа для автоматизации бизнес-процессов и соединения различных приложений, включая Salesforce и Shopify.
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