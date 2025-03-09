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Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители, так и поставщики API. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.
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Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
Celigo EU
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции. Это делает обслуживание Celigo несравненно проще по сравнению с любой другой платформой, поддерживая вас на каждом этапе пути. Celigo предлагает приложения для интеграции — набор готовых, полностью управляемых приложений для интеграции с популярными облачными приложениями, такими как Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite и многими другими. Мы здесь, чтобы помочь вашему бизнесу не только адаптироваться, но и процветать в развивающейся цифровой среде, обеспечивая эффективность, прозрачность и движение вперед на каждом этапе пути. Посетите нас на сайте www.celigo.com и узнайте, как мы можем преобразовать ваш бизнес уже сегодня, предоставив вам возможность строить больше и быстрее, привлекая всех участников.
Celigo US
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции. Это делает обслуживание Celigo несравненно проще по сравнению с любой другой платформой, поддерживая вас на каждом этапе пути. Celigo предлагает приложения для интеграции — набор готовых, полностью управляемых приложений для интеграции с популярными облачными приложениями, такими как Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite и многими другими. Мы здесь, чтобы помочь вашему бизнесу не только адаптироваться, но и процветать в развивающейся цифровой среде, обеспечивая эффективность, прозрачность и движение вперед на каждом этапе пути. Посетите нас на сайте www.celigo.com и узнайте, как мы можем преобразовать ваш бизнес уже сегодня, предоставив вам возможность строить больше и быстрее, привлекая всех участников.
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагментами кода и многим другим. - Понимайте поведение пользователей благодаря подробной аналитике и быстро принимайте меры.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon - рынок плагинов, кода и сценариев для веб-разработки, предлагающий инструменты для электронной коммерции и совместимость с популярными платформами.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Pusher
pusher.com
Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходимые вашим пользователям.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total - набор API для работы с различными форматами файлов и документами, поддерживающий разработчиков и пользователей без кода.
APILayer
apilayer.com
APILayer - это маркетплейс API, предлагающий облачные решения для разработчиков и компаний, обеспечивающий эффективное управление и интеграцию API.
Zapier
zapier.com
Zapier — это инструмент автоматизации, который соединяет более 7000 веб-приложений, позволяя пользователям управлять рабочими процессами и уменьшать рутинные задачи.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - это платформа для поиска и управления API, позволяющая разработчикам интегрировать более 40 000 API в свои приложения.
Make
make.com
Make позволяет визуально автоматизировать рабочие процессы, интегрируя более 1000 приложений и создавая пользовательские сценарии для упрощения рутинных задач.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT – это платформа для автоматизации, позволяющая создавать триггерные апплеты для взаимодействия между различными веб-сервисами и устройствами.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — это встроенный набор инструментов интеграции (iPaaS), позволяющий приложениям SaaS быстро расширять возможности интеграции внутри приложений. Создавайте мощные рабочие процессы интеграции и средства автоматизации с помощью нашего набора инструментов с низким уровнем написания кода, включая интерфейс перетаскивания для создания интеграции между вашей платформой и сотнями сторонних приложений. - Предоставьте своим пользователям интеграцию самообслуживания изнутри вашей платформы. - Создавайте интеграцию между любым количеством облачных приложений (или локальных) по мере необходимости. - Платформа интеграции с белой маркировкой. - Организуйте передачу данных с помощью расширенных функций сценариев. - Создавайте и развертывайте индивидуальные интеграции для ваших пользователей. - Быстро создавайте и встраивайте собственный рынок интеграции в свое SaaS-приложение. Cyclr полностью защищен, что позволяет вам запускать собственные службы интеграции и хранить их в кратчайшие сроки.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring помогает малому бизнесу и торговцам интегрировать API в свои инструменты повышения производительности без какого-либо кода, что полезно для автоматизации отчетов, привлечения потенциальных клиентов и создания динамических целевых страниц. Он признан Gartner, Wired, BI и Techcrunch для управления данными API.
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