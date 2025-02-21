Торговые площадки API - Самые популярные приложения - Того

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Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители, так и поставщики API. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.
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Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать миллиарды документов каждый день. График знаний Diffbot Продукт «График знаний» Diffbot — это крупнейшая в мире контекстная база данных, состоящая из более чем 10 миллиардов объектов, включая организации, продукты, статьи, события и многое другое. Инновационные технологии НЛП и анализа фактов Knowledge Graph объединяют объекты в контекстные базы данных, включающие более 1 триллиона
Celigo EU
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции. Это делает обслуживание Celigo несравненно проще по сравнению с любой другой платформой, поддерживая вас на каждом этапе пути. Celigo предлагает приложения для интеграции — набор готовых, полностью управляемых приложений для интеграции с популярными облачными приложениями, такими как Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite и многими другими. Мы здесь, чтобы помочь вашему бизнесу не только адаптироваться, но и процветать в развивающейся цифровой среде, обеспечивая эффективность, прозрачность и движение вперед на каждом этапе пути. Посетите нас на сайте www.celigo.com и узнайте, как мы можем преобразовать ваш бизнес уже сегодня, предоставив вам возможность строить больше и быстрее, привлекая всех участников.
Celigo US
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции. Это делает обслуживание Celigo несравненно проще по сравнению с любой другой платформой, поддерживая вас на каждом этапе пути. Celigo предлагает приложения для интеграции — набор готовых, полностью управляемых приложений для интеграции с популярными облачными приложениями, такими как Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite и многими другими. Мы здесь, чтобы помочь вашему бизнесу не только адаптироваться, но и процветать в развивающейся цифровой среде, обеспечивая эффективность, прозрачность и движение вперед на каждом этапе пути. Посетите нас на сайте www.celigo.com и узнайте, как мы можем преобразовать ваш бизнес уже сегодня, предоставив вам возможность строить больше и быстрее, привлекая всех участников.
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагментами кода и многим другим. - Понимайте поведение пользователей благодаря подробной аналитике и быстро принимайте меры.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
CodeCanyon
codecanyon.net
Тысячи кода, скриптов и плагинов для каждой сборки веб-сайта. Выбирайте из плагинов электронной коммерции, шаблонов мобильных приложений, PHP, Bootstrap и многого другого для любого бюджета, созданного лучшими разработчиками мира.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Pusher
pusher.com
Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходимые вашим пользователям.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total — это набор API-интерфейсов Aspose, который позволяет разработчикам манипулировать различными форматами файлов на разных платформах и языках программирования.
APILayer
apilayer.com
APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущим спросом на возможности подключения и данные в реальном времени. APILayer удовлетворяет эту потребность с помощью высоконадежных и масштабируемых API, которые можно быстро настроить и требуют минимального обслуживания. Продукты APILayer обслуживают более 1 200 000 клиентов — от индивидуальных разработчиков до крупных предприятий.
Zapier
zapier.com
Zapier - это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать веб -приложения, которые они используют. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают рабочая сила из 250 сотрудников, расположенных вокруг Соединенных Штатов и в 23 других странах.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.
Make
make.com
Make (ранее Integromat) позволяет визуально создавать, строить и автоматизировать рабочие процессы. Используйте забавный интерфейс перетаскивания для подключения приложений за несколько кликов и создавайте безграничные рабочие процессы, называемые сценариями. Настройте свои сценарии для мгновенного запуска или по расписанию или наблюдайте за выполнением сценария в реальном времени, когда вам нужно.
IFTTT
ifttt.com
If This then That, также известный как IFTTT, представляет собой бесплатную веб-службу, которая создает цепочки простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается при изменениях, которые происходят в других веб-службах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest. Например, апплет может отправлять сообщение электронной почты, если пользователь пишет в Твиттере, используя хэштег, или копирует фотографию на Facebook в архив пользователя, если кто-то отмечает пользователя на фотографии. Помимо веб-приложения, сервис работает на iOS и Android. В феврале 2015 года IFTTT переименовала свое исходное приложение в IF и выпустила новый набор приложений под названием Do, с помощью которого пользователи могут создавать ярлыки приложений и действий. По состоянию на 2015 год пользователи IFTTT каждый день создавали около 20 миллионов рецептов. С тех пор все функции набора приложений Do были интегрированы в обновленное приложение IFTTT.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — это встроенный набор инструментов интеграции (iPaaS), позволяющий приложениям SaaS быстро расширять возможности интеграции внутри приложений. Создавайте мощные рабочие процессы интеграции и средства автоматизации с помощью нашего набора инструментов с низким уровнем написания кода, включая интерфейс перетаскивания для создания интеграции между вашей платформой и сотнями сторонних приложений. - Предоставьте своим пользователям интеграцию самообслуживания изнутри вашей платформы. - Создавайте интеграцию между любым количеством облачных приложений (или локальных) по мере необходимости. - Платформа интеграции с белой маркировкой. - Организуйте передачу данных с помощью расширенных функций сценариев. - Создавайте и развертывайте индивидуальные интеграции для ваших пользователей. - Быстро создавайте и встраивайте собственный рынок интеграции в свое SaaS-приложение. Cyclr полностью защищен, что позволяет вам запускать собственные службы интеграции и хранить их в кратчайшие сроки.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring помогает малому бизнесу и торговцам интегрировать API в свои инструменты повышения производительности без какого-либо кода, что полезно для автоматизации отчетов, привлечения потенциальных клиентов и создания динамических целевых страниц. Он признан Gartner, Wired, BI и Techcrunch для управления данными API.
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