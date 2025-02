Торговые площадки API - Самые популярные приложения - Сан-Марино

IFTTT

If This then That, также известный как IFTTT, представляет собой бесплатную веб-службу, которая создает цепочки простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается при изменениях, которые происходят в других веб-службах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest. Например, апплет может отправлять сообщение электронной почты, если пользователь пишет в Твиттере, используя хэштег, или копирует фотографию на Facebook в архив пользователя, если кто-то отмечает пользователя на фотографии. Помимо веб-приложения, сервис работает на iOS и Android. В феврале 2015 года IFTTT переименовала свое исходное приложение в IF и выпустила новый набор приложений под названием Do, с помощью которого пользователи могут создавать ярлыки приложений и действий. По состоянию на 2015 год пользователи IFTTT каждый день создавали около 20 миллионов рецептов. С тех пор все функции набора приложений Do были интегрированы в обновленное приложение IFTTT.