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Торговые площадки API - Самые популярные приложения - Боливия
Торговые площадки API служат центрами агрегирования API, предоставляя разработчикам приложений платформу для загрузки, распространения и монетизации своих API. Эти торговые площадки также предлагают потребителям возможность находить и внедрять API для своих собственных продуктов. API-интерфейсы облегчают разработку компонентов приложений, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями, позволяя потребителям интегрировать внешние компоненты в свое собственное программное обеспечение. Например, разработчик, создающий приложение для бронирования путешествий, может использовать API Google Maps для улучшения своего приложения. Торговые площадки API приносят пользу как предприятиям, так и разработчикам. Для потребителей эти платформы упрощают процесс поиска и внедрения API, помогая создавать более мощные и удобные для пользователя приложения. Для разработчиков или поставщиков торговые площадки API повышают доступность и видимость своих API, позволяя большему количеству пользователей получить к ним доступ. Кроме того, разработчики могут монетизировать свои API, продавая права использования на рынке, а не предлагая их бесплатно. Эти торговые площадки используют как потребители, так и поставщики API. Потребители используют их для получения API-интерфейсов для разработки своих приложений, в то время как поставщики используют их для более гибкого предложения своих услуг, чем позволяет их существующая инфраструктура. Торговые площадки API улучшают интеграцию между приложениями, делая процесс более удобным и эффективным. Они часто используются вместе с программным обеспечением для разработки приложений, включая инструменты мобильной разработки и быстрой разработки приложений.
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Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Make
make.com
Make (ранее Integromat) позволяет визуально создавать, строить и автоматизировать рабочие процессы. Используйте забавный интерфейс перетаскивания для подключения приложений за несколько кликов и создавайте безграничные рабочие процессы, называемые сценариями. Настройте свои сценарии для мгновенного ...
IFTTT
ifttt.com
If This then That, также известный как IFTTT, представляет собой бесплатную веб-службу, которая создает цепочки простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается при изменениях, которые происходят в других веб-службах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest...
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журна...
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
CodeCanyon
codecanyon.net
Тысячи кода, скриптов и плагинов для каждой сборки веб-сайта. Выбирайте из плагинов электронной коммерции, шаблонов мобильных приложений, PHP, Bootstrap и многого другого для любого бюджета, созданного лучшими разработчиками мира.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total — это набор API-интерфейсов Aspose, который позволяет разработчикам манипулировать различными форматами файлов на разных платформах и языках программирования.
APILayer
apilayer.com
APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущи...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать ми...
Pusher
pusher.com
Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходи...
Blockspring
blockspring.com
Blockspring помогает малому бизнесу и торговцам интегрировать API в свои инструменты повышения производительности без какого-либо кода, что полезно для автоматизации отчетов, привлечения потенциальных клиентов и создания динамических целевых страниц. Он признан Gartner, Wired, BI и Techcrunch для уп...
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Celigo EU
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции....
Celigo US
celigo.com
Celigo — это современный iPaaS, любимый как бизнес-пользователями, так и разработчиками, специально созданный для критически важных процессов, с такими инструментами, как искусственный интеллект во время выполнения и готовыми интеграциями, предназначенными для решения самых сложных задач интеграции....
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — это встроенный набор инструментов интеграции (iPaaS), позволяющий приложениям SaaS быстро расширять возможности интеграции внутри приложений. Создавайте мощные рабочие процессы интеграции и средства автоматизации с помощью нашего набора инструментов с низким уровнем написания кода, включая и...