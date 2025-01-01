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Инструменты управления API
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Инструменты управления API - Самые популярные приложения

Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee - платформа для управления API, обеспечивающая их безопасность, мониторинг и анализ, а также поддержку полного их жизненного цикла.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — это облачный инструмент без кода для генерации REST API из любых источников данных, упрощая разработку современных приложений.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.

Xano

Xano

xano.com

Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Mockaroo — бесплатный генератор тестовых данных, позволяющий создавать наборы данных в формате CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации программного обеспечения.

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Hyphen API предоставляет разработчикам и компаниям набор готовых к использованию API для интеграции и автоматизации через простые REST-вызовы.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.

RSS API

RSS API

rssapi.net

RSS API - инструмент для интеграции и управления RSS-каналами, позволяющий извлекать контент и получать обновления через Webhooks.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

ModelsLab - набор API для создания визуального контента, обеспечивающий простую интеграцию и доступность для бизнеса любого размера.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — платформа интеграции для подключения облачных и локальных данных и приложений с помощью интерактивного интерфейса.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.

Kong

Kong

konghq.com

Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — портал разработчиков для управления API: настройка доступа, монетизация, простой интерфейс и аналитика пользовательского поведения.

Workato

Workato

workato.com

Workato — платформа для интеграции приложений и автоматизации бизнес-процессов без кода, поддерживающая безопасность и масштабируемость.

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

FormCarry - это инструмент для создания функциональных HTML-форм на статических сайтах, позволяющий получать уведомления, загружать файлы и интегрироваться с другими приложениями.

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

Apitoolkit - платформа для управления API, предлагающая мониторинг, отслеживание ошибок, безопасность и тестирование для эффективного взаимодействия систем.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo — это платформа для управления API, предлагающая функции аутентификации, ограничения запросов и документации для разработчиков.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser — это API для анализа user-agent и определения IP-адресов, предоставляющее детальную аналитическую информацию о пользователе.

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

Pellerex — экосистема для быстрого создания и трансформации ПО с основами, API и живыми сервисами для управления идентификацией, платежами и сообщениями.

Mockfly

Mockfly

mockfly.dev

Mockfly — облачная платформа для создания и управления мock API с возможностью генерации данных, реального времени совместной работы и автоматической документации.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Elastic.io - это облачная платформа интеграции, которая облегчает соединение приложений и систем с использованием API, поддерживая низкий код для создания интеграций.

Apitally

Apitally

apitally.io

Apitally - это SaaS решение для мониторинга REST API с акцентом на конфиденциальность данных и доступность. Легко интегрируется и не собирает конфиденциальную информацию.

APPSeCONNECT

APPSeCONNECT

appseconnect.com

AppseConnect - платформа для интеграции бизнес-приложений и автоматизации процессов, включая соединение SAP S/4HANA с другими системами.

DCKAP

DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator - платформа для интеграции ERP и других бизнес-систем, позволяющая автоматизировать синхронизацию данных и улучшать рабочие процессы.

Warrant

Warrant

warrant.dev

Warrant – это сервис управления авторизацией с открытым исходным кодом, который помогает разработчикам реализовать контроль доступа в приложениях.

Singular

Singular

singular.net

Singular — платформа для анализа маркетинга, позволяющая отслеживать ROI, предотвращать мошенничество и оптимизировать кампании через интеграцию с различными каналами.

MovingLake

MovingLake

movinglake.com

MovingLake — платформа для интеграции данных в реальном времени, позволяющая организациям оптимизировать управление данными и принимать обоснованные решения.

Stellate

Stellate

stellate.co

Приложение Stellate масштабирует и защищает ваш GraphQL API, кеширует запросы на границе и предоставляет информацию о его использовании.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit — платформа для интеграции данных и разработки приложений без кода, позволяющая соединять и управлять данными между различными системами.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io — платформа для видео API, обеспечивающая высококачественную потоковую передачу для контент-провайдеров и операторов, оптимизируя доставку контента.

Traject Data

Traject Data

trajectdata.com

Traject Data предлагает доступ к надежным API для получения данных о поиске и электронной коммерции, позволяя анализировать и принимать решения для роста бизнеса.

Moesif

Moesif

moesif.com

Moesif - платформа для аналитики и монетизации API, предлагающая инструменты для отслеживания использования, управления подписками и интеграции с различными системами.

Treblle

Treblle

treblle.com

Treblle - это инструмент для мониторинга API, который упрощает разработку, документацию и анализ запросов в реальном времени.

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