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Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Apigee
google.com
Apigee - платформа для управления API, обеспечивающая их безопасность, мониторинг и анализ, а также поддержку полного их жизненного цикла.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — это облачный инструмент без кода для генерации REST API из любых источников данных, упрощая разработку современных приложений.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.
Xano
xano.com
Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo — бесплатный генератор тестовых данных, позволяющий создавать наборы данных в формате CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации программного обеспечения.
Hyphen API
hyphenapi.com
Hyphen API предоставляет разработчикам и компаниям набор готовых к использованию API для интеграции и автоматизации через простые REST-вызовы.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Checkly
checklyhq.com
Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.
RSS API
rssapi.net
RSS API - инструмент для интеграции и управления RSS-каналами, позволяющий извлекать контент и получать обновления через Webhooks.
Tray.io
tray.io
Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab - набор API для создания визуального контента, обеспечивающий простую интеграцию и доступность для бизнеса любого размера.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — платформа интеграции для подключения облачных и локальных данных и приложений с помощью интерактивного интерфейса.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Kong
konghq.com
Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.
Blobr
blobr.io
Blobr — портал разработчиков для управления API: настройка доступа, монетизация, простой интерфейс и аналитика пользовательского поведения.
Workato
workato.com
Workato — платформа для интеграции приложений и автоматизации бизнес-процессов без кода, поддерживающая безопасность и масштабируемость.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry - это инструмент для создания функциональных HTML-форм на статических сайтах, позволяющий получать уведомления, загружать файлы и интегрироваться с другими приложениями.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit - платформа для управления API, предлагающая мониторинг, отслеживание ошибок, безопасность и тестирование для эффективного взаимодействия систем.
Boomi
boomi.com
Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo — это платформа для управления API, предлагающая функции аутентификации, ограничения запросов и документации для разработчиков.
Userparser
userparser.com
Userparser — это API для анализа user-agent и определения IP-адресов, предоставляющее детальную аналитическую информацию о пользователе.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex — экосистема для быстрого создания и трансформации ПО с основами, API и живыми сервисами для управления идентификацией, платежами и сообщениями.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — облачная платформа для создания и управления мock API с возможностью генерации данных, реального времени совместной работы и автоматической документации.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io - это облачная платформа интеграции, которая облегчает соединение приложений и систем с использованием API, поддерживая низкий код для создания интеграций.
Apitally
apitally.io
Apitally - это SaaS решение для мониторинга REST API с акцентом на конфиденциальность данных и доступность. Легко интегрируется и не собирает конфиденциальную информацию.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
AppseConnect - платформа для интеграции бизнес-приложений и автоматизации процессов, включая соединение SAP S/4HANA с другими системами.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator - платформа для интеграции ERP и других бизнес-систем, позволяющая автоматизировать синхронизацию данных и улучшать рабочие процессы.
Warrant
warrant.dev
Warrant – это сервис управления авторизацией с открытым исходным кодом, который помогает разработчикам реализовать контроль доступа в приложениях.
Singular
singular.net
Singular — платформа для анализа маркетинга, позволяющая отслеживать ROI, предотвращать мошенничество и оптимизировать кампании через интеграцию с различными каналами.
MovingLake
movinglake.com
MovingLake — платформа для интеграции данных в реальном времени, позволяющая организациям оптимизировать управление данными и принимать обоснованные решения.
Stellate
stellate.co
Приложение Stellate масштабирует и защищает ваш GraphQL API, кеширует запросы на границе и предоставляет информацию о его использовании.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit — платформа для интеграции данных и разработки приложений без кода, позволяющая соединять и управлять данными между различными системами.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — платформа для видео API, обеспечивающая высококачественную потоковую передачу для контент-провайдеров и операторов, оптимизируя доставку контента.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data предлагает доступ к надежным API для получения данных о поиске и электронной коммерции, позволяя анализировать и принимать решения для роста бизнеса.
Moesif
moesif.com
Moesif - платформа для аналитики и монетизации API, предлагающая инструменты для отслеживания использования, управления подписками и интеграции с различными системами.
Treblle
treblle.com
Treblle - это инструмент для мониторинга API, который упрощает разработку, документацию и анализ запросов в реальном времени.
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