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Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Apigee
google.com
Apigee - платформа для управления API, обеспечивающая их безопасность, мониторинг и анализ, а также поддержку полного их жизненного цикла.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — это облачный инструмент без кода для генерации REST API из любых источников данных, упрощая разработку современных приложений.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.
Xano
xano.com
Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo — бесплатный генератор тестовых данных, позволяющий создавать наборы данных в формате CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации программного обеспечения.
Hyphen API
hyphenapi.com
Hyphen API предоставляет разработчикам и компаниям набор готовых к использованию API для интеграции и автоматизации через простые REST-вызовы.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Checkly
checklyhq.com
Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.
RSS API
rssapi.net
RSS API - инструмент для интеграции и управления RSS-каналами, позволяющий извлекать контент и получать обновления через Webhooks.
Tray.io
tray.io
Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab - набор API для создания визуального контента, обеспечивающий простую интеграцию и доступность для бизнеса любого размера.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — платформа интеграции для подключения облачных и локальных данных и приложений с помощью интерактивного интерфейса.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Kong
konghq.com
Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.
Blobr
blobr.io
Blobr — портал разработчиков для управления API: настройка доступа, монетизация, простой интерфейс и аналитика пользовательского поведения.
Workato
workato.com
Workato — платформа для интеграции приложений и автоматизации бизнес-процессов без кода, поддерживающая безопасность и масштабируемость.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry - это инструмент для создания функциональных HTML-форм на статических сайтах, позволяющий получать уведомления, загружать файлы и интегрироваться с другими приложениями.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit - платформа для управления API, предлагающая мониторинг, отслеживание ошибок, безопасность и тестирование для эффективного взаимодействия систем.
Boomi
boomi.com
Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo — это платформа для управления API, предлагающая функции аутентификации, ограничения запросов и документации для разработчиков.
Userparser
userparser.com
Userparser — это API для анализа user-agent и определения IP-адресов, предоставляющее детальную аналитическую информацию о пользователе.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex — экосистема для быстрого создания и трансформации ПО с основами, API и живыми сервисами для управления идентификацией, платежами и сообщениями.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — облачная платформа для создания и управления мock API с возможностью генерации данных, реального времени совместной работы и автоматической документации.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io - это облачная платформа интеграции, которая облегчает соединение приложений и систем с использованием API, поддерживая низкий код для создания интеграций.
Apitally
apitally.io
Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и аналитика трафика API: отслеживайте запросы API, ошибки, время ответа и многое другое с помощью нашей простой панели мониторинга. Получите представление об использовании и производительности каждой конечной точки. Фильтруйте по потребителю API, чтобы понять различные шаблоны использования. Мониторинг и оповещение о времени безотказной работы API: отслеживайте время безотказной работы и доступность API. Получите немедленное оповещение, если что-то пойдет не так. Поддерживаемые веб-фреймворки: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa. Почему Apitally? Сосредоточьтесь на конфиденциальности данных. Никакого сбора конфиденциальных данных. Легко интегрируется с новыми и существующими проектами API. Никакого влияния на производительность. Никаких изменений инфраструктуры не требуется. Нет ограничений на количество запросов. Доступен бесплатный план.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимости от интеграции он может предоставлять в режиме реального времени данные о клиентах, данные о продуктах, данные о запасах, данные о заказах, финансовые данные и многое другое. Это помогает дистрибьюторам сэкономить тысячи часов ручной работы, создать более плавные рабочие процессы и принимать более обоснованные решения на основе точных данных. Мы очень рады, что помогли сотням дистрибьюторов в различных секторах. Мы работали с такими именами, как Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Region Electrical (канадский дистрибьютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies и Marysville. Морские дистрибьюторы – помогают им экономить затраты и улучшать бизнес-аналитику. Хорошо, все сказано, вот преимущества, которые вы получите, перейдя на платформу интеграции сегодня: • Нет необходимости в ручной синхронизации • Выполняйте обновления без необходимости участия разработчика • Безопасно и надежно автоматизируйте передачу данных • Сопоставляйте и изменяйте данные на интуитивно понятная, визуальная информационная панель • Создана на основе гибкой архитектуры для полной настройки. После того, как все настроено, DCKAP Integrator берет на себя управление и автоматизирует весь процесс интеграции. Делегируйте DCKAP Integrator дорогостоящий и трудоемкий процесс ручных операций, чтобы вы могли сосредоточиться на создании исключительных впечатлений для своих клиентов.
Warrant
warrant.dev
Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточиться на создании своих основных продуктов.
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных по всей воронке продаж и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. С Singular вы можете: - Измерять и составлять отчеты по всем каналам, с которыми вы работаете: Измерять кросс-платформенную производительность в приложениях, Интернете, SMS, рефералах, электронной почте и телевидении с помощью открытой среды интеграции Singular. - Анализируйте рентабельность инвестиций, сочетая атрибуцию с ведущим агрегированием затрат: мощные соединители данных и атрибуция повышают эффективность маркетинга для каждой кампании, издателя, креатива и ключевого слова. - Отслеживайте и анализируйте на протяжении всего жизненного цикла пользователя: фиксируйте весь путь пользователя, чтобы составлять отчеты о привлечении и повторном вовлечении на разных платформах с помощью глубоких ссылок, атрибуции между веб-приложениями и атрибуцией между устройствами. - Блокируйте больше случаев мошенничества с помощью лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Ориентируйте свои рекламные бюджеты на реальных пользователей и избегайте искажения отчетов благодаря большему количеству методов обнаружения и отклонению мошенничества до атрибуции. - Отслеживайте единый управляемый конвейер для получения готовых к анализу маркетинговых данных: загружайте данные атрибуции, расходов на рекламу, креативы, ставки и монетизацию рекламы непосредственно в Redshift, Snowflake, BigQuery и т. д. Singular сотрудничает с крупнейшими в мире издателями мобильных приложений, включая Lyft, Twitter, Rovio, King и LinkedIn.
MovingLake
movinglake.com
Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.
Stellate
stellate.co
Масштабируйте, проверяйте и защищайте свой GraphQL API. Кэшируйте свои запросы на периферии, получайте информацию об их использовании и защищайте от вредоносных запросов.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit — платформа для интеграции данных и разработки приложений без кода, позволяющая соединять и управлять данными между различными системами.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — это интеллектуальная интеграционная платформа (iPaaS), которая соединяет приложения и автоматизирует бизнес-процессы. Платформа имеет встроенный конструктор визуальной интеграции с низким кодом «ProcessFlow».
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального времени, поэтому зрители автоматически получают нужные. Он персонализирует потоки на основе информации о потребителе, правах на контент, сети, местоположении, устройстве и многом другом. Платформа контекстуализирует потоковое видео, предлагая такие приложения, как замена контента, виртуальный канал или DAI, а также многие другие. С точки зрения конечного пользователя, сервис Broadpeak.io меняет правила игры, поскольку он гарантирует, что контент, который смотрит каждый зритель, всегда будет наиболее актуальным, независимо от того, какая платформа доставки видео используется.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data — ведущий поставщик данных с 10 API-интерфейсами для основных поисковых сайтов и сайтов электронной коммерции. Большинство источников данных дороги и ограничены по объему, что затрудняет выявление информации, которая действительно поможет вашему бизнесу расти. Мы предоставляем надежные, надежные данные в режиме реального времени организациям, которые хотят быть самыми умными в своей отрасли. Мы предлагаем масштабируемую модель ценообразования, которая является доступной и гибкой, поэтому вы можете приобретать столько данных, сколько вам нужно, и тогда, когда они вам нужны. Другие провайдеры фильтруют данные через дорогую платформу, которая дает вам частичную картину результатов — и это та же самая картина, которую видят ваши конкуренты. Мы предоставляем большие объемы детализированных данных, которые интегрируются с вашей существующей экосистемой данных, чтобы вы могли настроить свой анализ и найти уникальную информацию. С помощью Traject Data вы можете получать доступ к большему количеству данных и контролировать их, чтобы быстро и легко выявлять ценную информацию и принимать более разумные бизнес-решения, которые помогут вашему бизнесу расти.
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
Treblle
treblle.com
Выведение наблюдаемости API на новый уровень. Очень легко интегрировать и привлечь разработчиков. Функции, которые дают вам возможность ВИДЕТЬ все, что происходит с вашими API! Основные функции включают в себя: мониторинг API в реальном времени, автоматически создаваемую документацию, обмен запросами, тестирование в один клик, мощную фильтрацию и аналитику, отслеживание ошибок и многое другое.
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