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Инструменты управления API - Самые популярные приложения - Мальта
Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Apigee
google.com
Создавайте, управляйте и защищайте API-интерфейсы — для любого варианта использования, среды или масштаба. Встроенное управление API Google Cloud для управления вашими API с улучшенным масштабированием, безопасностью и автоматизацией. Создавайте API для разблокировки и стандартизации данных из любог...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, ...
Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое д...
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизн...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
Tray.io
tray.io
Tray.io — это многофункциональный iPaaS на базе искусственного интеллекта, который ускоряет интеграцию с месяцев до дней на единой платформе. Tray Universal Automation Cloud устраняет необходимость в разрозненных инструментах и технологиях для автоматизации сложных внутренних и внешних бизнес-проц...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedriv...
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу ...
Hyphen API
hyphenapi.com
Коллекция готовых к использованию API для разработчиков и бизнеса. Может быть интегрирован напрямую через простой вызов REST API.
Workato
workato.com
Workato — ведущая платформа интеграции и автоматизации. Признанный лидер, Workato позволяет бизнес- и ИТ-командам интегрировать свои приложения и автоматизировать бизнес-процессы без ущерба для безопасности и управления. Это позволяет компаниям получать результаты бизнес-мероприятий в режиме реально...
Xano
xano.com
Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и ин...
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
elastic.io
elastic.io
Облачная платформа интеграции как услуга (iPaaS) на основе микросервисов elastic.io позволяет организациям расширять возможности интеграции SaaS, локальных, IoT и мобильных систем. С помощью elastic.io iPaaS и его подхода, ориентированного на API, ИТ-отделы могут способствовать цифровой трансформаци...
Checkly
checklyhq.com
Checkly позволяет инженерам писать свои E2E-мониторы так же, как они пишут свои облачные приложения, в виде кода. Используя интерфейс командной строки Checkly, инженеры кодируют, тестируют и развертывают API и проверки на основе Playwright из своего репозитория кода. Программируемый рабочий процесс ...
RSS API
rssapi.net
Легко анализируйте RSS, ATOM и JSON-каналы через REST API и получайте новые элементы через Webhooks!
ModelsLab
modelslab.com
Делаем основу для того, чтобы сделать ИИ более доступным. Models Lab — это набор API-интерфейсов, которые упрощают создание визуального контента для компаний. Наши API-интерфейсы просты в использовании и интегрируются с различными приложениями, что позволяет компаниям любого размера воспользоваться ...
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитект...
Zuplo
zuplo.com
Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте z...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Formcarry
formcarry.com
Ваш <form>, но он действительно работает. Превратите свою HTML-форму во что-то полностью функциональное. Получайте уведомления по электронной почте, загружайте файлы, интегрируйтесь с другими приложениями. 3 минуты на установку и бесплатное использование.
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Userparser
userparser.com
Userparser — это анализатор пользовательского агента и API поиска IP-адреса, который преобразует пользовательский агент и IP-адрес в подробные аналитические данные. Анализаторы пользовательских агентов и API-интерфейсы поиска IP — это два инструмента, которые можно использовать для определения место...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — это облачная платформа, призванная помочь разработчикам создавать, управлять и моделировать макеты API для целей разработки и тестирования. Он предлагает ряд функций, которые отличают его от других инструментов для создания макетов, таких как интеграция искусственного интеллекта для генера...
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря соче...
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и Sa...
Apitally
apitally.io
Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и ана...
Warrant
warrant.dev
Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточи...
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных...
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального врем...
APItoolkit
apitoolkit.io
Преобразуйте управление API вашей технической команды с помощью APIToolkit. Наша платформа обеспечивает мониторинг в реальном времени, отслеживание ошибок и анализ производительности, гарантируя безупречную работу ваших API и то, что ваша исходящая интеграция API не повлияет на ваш бизнес из-за серь...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data — ведущий поставщик данных с 10 API-интерфейсами для основных поисковых сайтов и сайтов электронной коммерции. Большинство источников данных дороги и ограничены по объему, что затрудняет выявление информации, которая действительно поможет вашему бизнесу расти. Мы предоставляем надежные,...
Pellerex
pellerex.com
Экосистема автономных и управляемых основ, API и интерактивных сервисов, которые помогут вам быстро создавать и трансформировать программное обеспечение. Наши основы ускорят ваш выход на рынок на многие месяцы, а наши API помогут вам сосредоточиться на своем продукте, а не на окружающей инфраструкту...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — это интеллектуальная интеграционная платформа (iPaaS), которая соединяет приложения и автоматизирует бизнес-процессы. Платформа имеет встроенный конструктор визуальной интеграции с низким кодом «ProcessFlow».
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимос...
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
Treblle
treblle.com
Выведение наблюдаемости API на новый уровень. Очень легко интегрировать и привлечь разработчиков. Функции, которые дают вам возможность ВИДЕТЬ все, что происходит с вашими API! Основные функции включают в себя: мониторинг API в реальном времени, автоматически создаваемую документацию, обмен запросам...
MovingLake
movinglake.com
Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.
Stellate
stellate.co
Масштабируйте, проверяйте и защищайте свой GraphQL API. Кэшируйте свои запросы на периферии, получайте информацию об их использовании и защищайте от вредоносных запросов.