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Инструменты управления API - Самые популярные приложения
Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Apigee
google.com
Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.
Stoplight
stoplight.io
Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Workato
workato.com
Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.
Backendless
backendless.com
Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
elastic.io
elastic.io
Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
Zuplo
zuplo.com
Быстрее выпускайте качественные API: API-шлюз Zuplo помогает малым и крупным командам быстро, безопасно и с революционным опытом разработчиков внедрять в производство API.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Kong
konghq.com
Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Checkly
checklyhq.com
Восхитительный активный мониторинг для разработчиков. Checkly — это платформа мониторинга API и E2E для современного стека: программируемая, гибкая и любящая JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
Подключите SaaS, локальные и облачные приложения, мгновенно внедряя аналитику в любой бизнес-процесс. Узнайте больше об интеграции API с Jitterbit.
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Xano
xano.com
Самый быстрый способ создать мощный и масштабируемый серверный компонент для вашего приложения без использования кода. Xano — это надежный бэкэнд для более чем 50 000 приложений для малого и среднего бизнеса и предприятий.
Boomi
boomi.com
Решения Boomi iPaaS помогут вам обеспечить будущее вашего бизнеса благодаря интеллектуальной интеграции и автоматизации. Соедините все и везде с Boomi.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <форма>, но она действительно работает. Превратите свою HTML-форму во что-то полностью функциональное. Получайте уведомления по электронной почте, загружайте файлы, интегрируйтесь с другими приложениями. 3 минуты на установку и бесплатное использование.
Userparser
userparser.com
Userparser — это анализатор пользовательского агента и API поиска IP-адреса, который преобразует пользовательский агент и IP-адрес в подробные аналитические данные. Анализаторы пользовательских агентов и API-интерфейсы поиска IP — это два инструмента, которые можно использовать для определения место...
RSS API
rssapi.net
Легко анализируйте RSS, ATOM и JSON-каналы через REST API и получайте новые элементы через Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Коллекция готовых к использованию API для разработчиков и бизнеса. Может быть интегрирован напрямую через простой вызов REST API.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального врем...
APItoolkit
apitoolkit.io
Преобразуйте управление API вашей технической команды с помощью APIToolkit. Наша платформа обеспечивает мониторинг в реальном времени, отслеживание ошибок и анализ производительности, гарантируя безупречную работу ваших API и то, что ваша исходящая интеграция API не повлияет на ваш бизнес из-за серь...
Apitally
apitally.io
Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и ана...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data — ведущий поставщик данных с 10 API-интерфейсами для основных поисковых сайтов и сайтов электронной коммерции. Большинство источников данных дороги и ограничены по объему, что затрудняет выявление информации, которая действительно поможет вашему бизнесу расти. Мы предоставляем надежные,...
Pellerex
pellerex.com
Экосистема автономных и управляемых основ, API и интерактивных сервисов, которые помогут вам быстро создавать и трансформировать программное обеспечение. Наши основы ускорят ваш выход на рынок на многие месяцы, а наши API помогут вам сосредоточиться на своем продукте, а не на окружающей инфраструкту...
ModelsLab
modelslab.com
Делаем основу для того, чтобы сделать ИИ более доступным. Models Lab — это набор API-интерфейсов, которые упрощают создание визуального контента для компаний. Наши API-интерфейсы просты в использовании и интегрируются с различными приложениями, что позволяет компаниям любого размера воспользоваться ...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — это облачная платформа, призванная помочь разработчикам создавать, управлять и моделировать макеты API для целей разработки и тестирования. Он предлагает ряд функций, которые отличают его от других инструментов для создания макетов, таких как интеграция искусственного интеллекта для генера...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — это интеллектуальная интеграционная платформа (iPaaS), которая соединяет приложения и автоматизирует бизнес-процессы. Платформа имеет встроенный конструктор визуальной интеграции с низким кодом «ProcessFlow».
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимос...
Warrant
warrant.dev
Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для обработки авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут с...
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
Treblle
treblle.com
Treblle — это легкий SDK, который помогает командам разработчиков и DevOps быстрее создавать, поставлять и поддерживать API на основе REST.
Singular
singular.net
Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...
MovingLake
movinglake.com
Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.
Stellate
stellate.co
Масштабируйте, проверяйте и защищайте свой GraphQL API. Кэшируйте свои запросы на периферии, получайте информацию об их использовании и защищайте от вредоносных запросов.