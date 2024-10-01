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Инструменты управления API - Самые популярные приложения - Кипр
Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, ...
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Apigee
google.com
Создавайте, управляйте и защищайте API-интерфейсы — для любого варианта использования, среды или масштаба. Встроенное управление API Google Cloud для управления вашими API с улучшенным масштабированием, безопасностью и автоматизацией. Создавайте API для разблокировки и стандартизации данных из любог...
Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое д...
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизн...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
Tray.io
tray.io
Tray.io — это многофункциональный iPaaS на базе искусственного интеллекта, который ускоряет интеграцию с месяцев до дней на единой платформе. Tray Universal Automation Cloud устраняет необходимость в разрозненных инструментах и технологиях для автоматизации сложных внутренних и внешних бизнес-проц...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Workato
workato.com
Workato — ведущая платформа интеграции и автоматизации. Признанный лидер, Workato позволяет бизнес- и ИТ-командам интегрировать свои приложения и автоматизировать бизнес-процессы без ущерба для безопасности и управления. Это позволяет компаниям получать результаты бизнес-мероприятий в режиме реально...
Hyphen API
hyphenapi.com
Коллекция готовых к использованию API для разработчиков и бизнеса. Может быть интегрирован напрямую через простой вызов REST API.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик группы с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции WhatsApp и массов...
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу ...
Xano
xano.com
Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и ин...
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
elastic.io
elastic.io
Облачная платформа интеграции как услуга (iPaaS) на основе микросервисов elastic.io позволяет организациям расширять возможности интеграции SaaS, локальных, IoT и мобильных систем. С помощью elastic.io iPaaS и его подхода, ориентированного на API, ИТ-отделы могут способствовать цифровой трансформаци...
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитект...
RSS API
rssapi.net
Легко анализируйте RSS, ATOM и JSON-каналы через REST API и получайте новые элементы через Webhooks!
ModelsLab
modelslab.com
Делаем основу для того, чтобы сделать ИИ более доступным. Models Lab — это набор API-интерфейсов, которые упрощают создание визуального контента для компаний. Наши API-интерфейсы просты в использовании и интегрируются с различными приложениями, что позволяет компаниям любого размера воспользоваться ...
Checkly
checklyhq.com
Checkly позволяет инженерам писать свои E2E-мониторы так же, как они пишут свои облачные приложения, в виде кода. Используя интерфейс командной строки Checkly, инженеры кодируют, тестируют и развертывают API и проверки на основе Playwright из своего репозитория кода. Программируемый рабочий процесс ...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Zuplo
zuplo.com
Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте z...
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря соче...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Formcarry
formcarry.com
Ваш <form>, но он действительно работает. Превратите свою HTML-форму во что-то полностью функциональное. Получайте уведомления по электронной почте, загружайте файлы, интегрируйтесь с другими приложениями. 3 минуты на установку и бесплатное использование.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и Sa...
Userparser
userparser.com
Userparser — это анализатор пользовательского агента и API поиска IP-адреса, который преобразует пользовательский агент и IP-адрес в подробные аналитические данные. Анализаторы пользовательских агентов и API-интерфейсы поиска IP — это два инструмента, которые можно использовать для определения место...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — это облачная платформа, призванная помочь разработчикам создавать, управлять и моделировать макеты API для целей разработки и тестирования. Он предлагает ряд функций, которые отличают его от других инструментов для создания макетов, таких как интеграция искусственного интеллекта для генера...
Warrant
warrant.dev
Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточи...
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального врем...
APItoolkit
apitoolkit.io
Преобразуйте управление API вашей технической команды с помощью APIToolkit. Наша платформа обеспечивает мониторинг в реальном времени, отслеживание ошибок и анализ производительности, гарантируя безупречную работу ваших API и то, что ваша исходящая интеграция API не повлияет на ваш бизнес из-за серь...
Apitally
apitally.io
Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и ана...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data — ведущий поставщик данных с 10 API-интерфейсами для основных поисковых сайтов и сайтов электронной коммерции. Большинство источников данных дороги и ограничены по объему, что затрудняет выявление информации, которая действительно поможет вашему бизнесу расти. Мы предоставляем надежные,...
Pellerex
pellerex.com
Экосистема автономных и управляемых основ, API и интерактивных сервисов, которые помогут вам быстро создавать и трансформировать программное обеспечение. Наши основы ускорят ваш выход на рынок на многие месяцы, а наши API помогут вам сосредоточиться на своем продукте, а не на окружающей инфраструкту...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — это интеллектуальная интеграционная платформа (iPaaS), которая соединяет приложения и автоматизирует бизнес-процессы. Платформа имеет встроенный конструктор визуальной интеграции с низким кодом «ProcessFlow».
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимос...
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
Treblle
treblle.com
Выведение наблюдаемости API на новый уровень. Очень легко интегрировать и привлечь разработчиков. Функции, которые дают вам возможность ВИДЕТЬ все, что происходит с вашими API! Основные функции включают в себя: мониторинг API в реальном времени, автоматически создаваемую документацию, обмен запросам...
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных...
MovingLake
movinglake.com
Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.
Stellate
stellate.co
Масштабируйте, проверяйте и защищайте свой GraphQL API. Кэшируйте свои запросы на периферии, получайте информацию об их использовании и защищайте от вредоносных запросов.