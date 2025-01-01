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Программное обеспечение для создания API
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Программное обеспечение для создания API - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания API позволяет пользователям быстро создавать и развертывать интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде. Используя интерфейс с низким кодом, пользователи могут определять желаемые параметры для API, в то время как программное обеспечение выполняет сценарии логики и конфигурации. Эта абстракция упрощает процесс проектирования API, обеспечивая мгновенное и безопасное создание API. Программное обеспечение позволяет пользователям быстро настраивать коннекторы с использованием различных стандартизированных типов API для получения данных из баз данных и сетей. Программное обеспечение для создания API, которое часто сочетается с инструментами управления API, помогает разработчикам отслеживать, контролировать и монетизировать свои API. Обычно он включает в себя такие функции, как встроенный контроль доступа, ограничение скорости и автоматически создаваемую документацию, помогающие разработчикам быстро создавать высококачественные API. Хотя это ускоряет процесс проектирования, разработчики также могут изменять сценарии своих API для точной настройки логики и функциональности.

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Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — это облачный инструмент без кода для генерации REST API из любых источников данных, упрощая разработку современных приложений.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip — это платформа для создания бэкэнда с низким кодом, позволяющая разрабатывать API и автоматизации для приложений.

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Appsmith — это платформа с открытым исходным кодом для создания внутренних приложений, позволяющая интегрировать различные источники данных и настраивать интерфейсы.

Koxy AI

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — это платформа без кода для создания серверного бэкенда с поддержкой ИИ. Она предлагает облачное хранилище и конструктор API.

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

Hasura Cloud предоставляет мгновенные API GraphQL и REST для различных источников данных, упрощая разработку приложений с реальным временем.

Syncloop

Syncloop

syncloop.com

Syncloop — это платформа для разработки API, упрощающая создание и управление API, с поддержкой модулей, совместной работы и облачной среды.

Jetic

Jetic

jetic.io

Jetic — облачная платформа для интеграции приложений и API на базе Apache Camel, позволяющая разработчикам создавать и поддерживать масштабируемые решения.

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Программное обеспечение для создания API - Самые популярные приложения - WebCatalog