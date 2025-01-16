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Программное обеспечение для создания API - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение для создания API позволяет пользователям быстро создавать и развертывать интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде. Используя интерфейс с низким кодом, пользователи могут определять желаемые параметры для API, в то время как программное обеспечение выполняет сценарии логики и конфигурации. Эта абстракция упрощает процесс проектирования API, обеспечивая мгновенное и безопасное создание API. Программное обеспечение позволяет пользователям быстро настраивать коннекторы с использованием различных стандартизированных типов API для получения данных из баз данных и сетей. Программное обеспечение для создания API, которое часто сочетается с инструментами управления API, помогает разработчикам отслеживать, контролировать и монетизировать свои API. Обычно он включает в себя такие функции, как встроенный контроль доступа, ограничение скорости и автоматически создаваемую документацию, помогающие разработчикам быстро создавать высококачественные API. Хотя это ускоряет процесс проектирования, разработчики также могут изменять сценарии своих API для точной настройки логики и функциональности.
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Hasura Cloud
hasura.io
Hasura предоставляет вам мгновенные API-интерфейсы GraphQL и REST для новых и существующих источников данных. Подключите Hasura к своим данным и получите API менее чем за минуту.
Appsmith
appsmith.com
Appsmith — это платформа с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам создавать красивые и мощные внутренние приложения, которые взаимодействуют с несколькими источниками данных. От портала поддержки клиентов, информационной панели продаж, маркетингового трекера, панели администратора до простого в использовании интерфейса CRUD для ваших данных — вы можете создавать приложения для всех своих внутренних вариантов использования в Appsmith в 10 раз быстрее. Вы можете быстро начать работу с нашим облаком, совместимым с SOC2, или разместить Appsmith на своей территории, причем оба варианта бесплатны. Вы сразу же получаете множество мощных функций: - Подключите своего хостинг-провайдера Git к Appsmith, чтобы ограничить доступ, управлять версиями и обеспечивать соответствие процессам. - Используйте Google и GitHub OAuth, SAML или OIDC от всех популярных поставщиков для безопасной аутентификации и авторизации. - Просматривайте детальную информацию о действиях пользователей, событиях и общих ресурсах с помощью журналов аудита. Будьте в курсе последних изменений и отслеживайте хорошие состояния ваших приложений во времени. - Настройте доступ по ролям и группам для каждого объекта, действия, приложения, рабочей области и экземпляра с детальным контролем доступа для команд. Более подробную информацию можно найти на сайте www.appsmith.com.
BuildShip
buildship.com
BuildShip — это визуальный конструктор серверной части с низким кодом, который позволяет мгновенно отправлять API, запланированные задания и облачные функции серверной части. Используя искусственный интеллект, создавайте свои собственные узлы рабочих процессов, подключайтесь к любому инструменту, базе данных и создавайте масштабируемую серверную часть для своих приложений. BuildShip от Rowy Inc. поддерживается ведущими инвесторами, включая Брианну Киммел из Worklife VC, Гильермо Рауха (генеральный директор Vercel), Ната Фридмана (бывшего генерального директора Github), Баладжи Сринивасана, AI Гранта, Джозефа Джекса (OSS Capital), руководителей от Google, Figma и других.
Jetic
jetic.io
Jetic — это облачная платформа интеграции API и приложений на базе Apache Camel, позволяющая разработчикам разрабатывать, доставлять и поддерживать масштабируемые API и интеграции.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI — это платформа без кода для создания серверной части без кода и без настройки на базе искусственного интеллекта. С Koxy AI вы получаете облачный бессерверный бэкэнд, обслуживаемый на периферии из 35 регионов мира, базу данных Koxy (на основе JSON) с неограниченным хранилищем, конструктор API с возможностью перетаскивания и более 80 тысяч моделей искусственного интеллекта для поддержки ваших API.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop — это платформа разработки визуальных API, которая помогает разработчикам создавать API быстрее и проще. Он поддерживает различные функции, такие как базовые модули, задания cron, продвижение сборок, совместную работу в команде, службы-оболочки и облачные среды. Syncloop также предлагает различные тарифные планы для общего, выделенного, корпоративного и локального развертывания12. Syncloop стремится упростить вызовы API и оптимизировать REST API и другие.