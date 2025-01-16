Программное обеспечение для создания API - Самые популярные приложения - Португалия

Appsmith

appsmith.com

Appsmith — это платформа с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам создавать красивые и мощные внутренние приложения, которые взаимодействуют с несколькими источниками данных. От портала поддержки клиентов, информационной панели продаж, маркетингового трекера, панели администратора до простого в использовании интерфейса CRUD для ваших данных — вы можете создавать приложения для всех своих внутренних вариантов использования в Appsmith в 10 раз быстрее. Вы можете быстро начать работу с нашим облаком, совместимым с SOC2, или разместить Appsmith на своей территории, причем оба варианта бесплатны. Вы сразу же получаете множество мощных функций: - Подключите своего хостинг-провайдера Git к Appsmith, чтобы ограничить доступ, управлять версиями и обеспечивать соответствие процессам. - Используйте Google и GitHub OAuth, SAML или OIDC от всех популярных поставщиков для безопасной аутентификации и авторизации. - Просматривайте детальную информацию о действиях пользователей, событиях и общих ресурсах с помощью журналов аудита. Будьте в курсе последних изменений и отслеживайте хорошие состояния ваших приложений во времени. - Настройте доступ по ролям и группам для каждого объекта, действия, приложения, рабочей области и экземпляра с детальным контролем доступа для команд. Более подробную информацию можно найти на сайте www.appsmith.com.