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Программное обеспечение для создания API - Самые популярные приложения - Багамы

Программное обеспечение для создания API позволяет пользователям быстро создавать и развертывать интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде. Используя интерфейс с низким кодом, пользователи могут определять желаемые параметры для API, в то время как программное обеспечение выполняет сценарии логики и конфигурации. Эта абстракция упрощает процесс проектирования API, обеспечивая мгновенное и безопасное создание API. Программное обеспечение позволяет пользователям быстро настраивать коннекторы с использованием различных стандартизированных типов API для получения данных из баз данных и сетей. Программное обеспечение для создания API, которое часто сочетается с инструментами управления API, помогает разработчикам отслеживать, контролировать и монетизировать свои API. Обычно он включает в себя такие функции, как встроенный контроль доступа, ограничение скорости и автоматически создаваемую документацию, помогающие разработчикам быстро создавать высококачественные API. Хотя это ускоряет процесс проектирования, разработчики также могут изменять сценарии своих API для точной настройки логики и функциональности.

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Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Appsmith — это платформа с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам создавать красивые и мощные внутренние приложения, которые взаимодействуют с несколькими источниками данных. От портала поддержки клиентов, информационной панели продаж, маркетингового трекера, панели администратора д...

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip — это визуальный конструктор серверной части с низким кодом, который позволяет мгновенно отправлять API, запланированные задания и облачные функции серверной части. Используя искусственный интеллект, создавайте свои собственные узлы рабочих процессов, подключайтесь к любому инструменту, ба...

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

Hasura предоставляет вам мгновенные API-интерфейсы GraphQL и REST для новых и существующих источников данных. Подключите Hasura к своим данным и получите API менее чем за минуту.

Koxy AI

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — это платформа без кода для создания серверной части без кода и без настройки на базе искусственного интеллекта. С Koxy AI вы получаете облачный бессерверный бэкэнд, обслуживаемый на периферии из 35 регионов мира, базу данных Koxy (на основе JSON) с неограниченным хранилищем, конструктор AP...

Syncloop

Syncloop

syncloop.com

Syncloop — это платформа разработки визуальных API, которая помогает разработчикам создавать API быстрее и проще. Он поддерживает различные функции, такие как базовые модули, задания cron, продвижение сборок, совместную работу в команде, службы-оболочки и облачные среды. Syncloop также предлагает ра...

Jetic

Jetic

jetic.io

Jetic — это облачная платформа интеграции API и приложений на базе Apache Camel, позволяющая разработчикам разрабатывать, доставлять и поддерживать масштабируемые API и интеграции.

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