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Программное обеспечение для управления документацией API
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Программное обеспечение для управления документацией API - Самые популярные приложения - Ватикан

Инструменты управления документацией API предлагают справочные документы для команд, занимающихся созданием и использованием API. Выступая в роли инструкций, эти инструменты объясняют и отслеживают важные детали создания и использования API, упрощая управление для разработчиков и помогая предприятиям контролировать все внутренние API. Эти инструменты создают центральный центр для всей документации и управления доступом. Они позволяют пользователям вносить необходимые изменения, обновлять визуальные эффекты и улучшать SEO. Современные инструменты документации API также поддерживают автоматическое создание документов и должны легко интегрироваться с установленными инструментами и платформами разработки.

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Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.

Archbee

Archbee

archbee.com

Archbee — платформа для создания и управления документацией для команд и клиентов, объединяющая информацию о продукте, инженерии, поддержке и маркетинге.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI - это платформа для поиска и управления API, позволяющая разработчикам интегрировать более 40 000 API в свои приложения.

ReadMe

ReadMe

readme.com

ReadMe преобразует статическую документацию API в интерактивные хабы для разработчиков, облегчая использование, поддержку и анализ API.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.

Bump.sh

Bump.sh

bump.sh

Bump.sh — это нечто большее, чем просто потрясающая документация для всех ваших API. Он централизует все ваши документы API, будь то общедоступные, частные или партнерские, будь то OpenAPI или AsyncAPI (а вскоре и другие), а также независимо от того, создаете ли вы их или используете как разработчик или менеджер по продукту. Документы создаются автоматически и всегда актуальны, даже на уровне ветки Git, благодаря нашей интеграции CI. Bump.sh обнаруживает и выделяет изменения во время итерации разработки API и предупреждает вас, когда вносятся критические изменения. С помощью Bump.sh создайте единый источник правды. Развивайте доступ к информации и объединяйте команды. Сделайте экосистемы API доступными для обнаружения и масштабируемыми, независимо от того, на какой базовой технологии они созданы.

DeveloperHub

DeveloperHub

developerhub.io

Платформа документации, позволяющая совместно писать, публиковать, просматривать, анализировать и собирать отзывы о персонализированных документах для клиентов современным способом. Основанный в 2018 году, DeveloperHub помогает предприятиям сократить объем обращений в службу поддержки, позволяя всем членам команды совместно работать над документацией, мгновенно публиковать ее и понимать, как работает их документация.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагментами кода и многим другим. - Понимайте поведение пользователей благодаря подробной аналитике и быстро принимайте меры.

Apiable

Apiable

apiable.io

Упростите внедрение и использование API с помощью портала API, специально созданного для групп API, которые могут создавать, защищать, продавать и монетизировать продукты API.

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Программное обеспечение для управления документацией API - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog