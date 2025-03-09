Bump.sh

bump.sh

Bump.sh — это нечто большее, чем просто потрясающая документация для всех ваших API. Он централизует все ваши документы API, будь то общедоступные, частные или партнерские, будь то OpenAPI или AsyncAPI (а вскоре и другие), а также независимо от того, создаете ли вы их или используете как разработчик или менеджер по продукту. Документы создаются автоматически и всегда актуальны, даже на уровне ветки Git, благодаря нашей интеграции CI. Bump.sh обнаруживает и выделяет изменения во время итерации разработки API и предупреждает вас, когда вносятся критические изменения. С помощью Bump.sh создайте единый источник правды. Развивайте доступ к информации и объединяйте команды. Сделайте экосистемы API доступными для обнаружения и масштабируемыми, независимо от того, на какой базовой технологии они созданы.