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Инструменты управления документацией API предлагают справочные документы для команд, занимающихся созданием и использованием API. Выступая в роли инструкций, эти инструменты объясняют и отслеживают важные детали создания и использования API, упрощая управление для разработчиков и помогая предприятиям контролировать все внутренние API. Эти инструменты создают центральный центр для всей документации и управления доступом. Они позволяют пользователям вносить необходимые изменения, обновлять визуальные эффекты и улучшать SEO. Современные инструменты документации API также поддерживают автоматическое создание документов и должны легко интегрироваться с установленными инструментами и платформами разработки.
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Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое другое. Кодирование API до их разработки приводит к потере времени и денег и создает ненужный риск. Создавайте успешные программы API в любом масштабе, которые улучшат бизнес-результаты, используя подход, ориентированный на проектирование. Stoplight — единственное API-решение, ориентированное на дизайн. Благодаря интегрированной документации и управлению платформа Stoplight обеспечивает согласованность, возможность повторного использования и качество, что делает работу разработчиков приятной. Платформа обеспечивает успешные программы API, основанные на цифровой трансформации, разработке платформ и API как продукта — для новых или уже существующих команд.
Archbee
archbee.com
Archbee — это платформа документации для вашей команды и клиентов. С помощью Archbee вы можете помочь своим пользователям начать работу с вашим продуктом, поскольку он позволяет быстро создавать документацию по продукту, руководства для разработчиков и ссылки на API в одном месте. Archbee — это место для централизации информации вашей компании, поскольку оно объединяет знания в области продуктов, проектирования, поддержки, маркетинга и продаж. Варианты использования: • Документация для разработчиков и API • Сайты документации • Добавьте поддержку в приложении с помощью виджета контекстной документации. • Совместная работа над документами • Приглашайте и обучайте товарищей по команде • Создавайте документацию для своих клиентов с помощью закрытых порталов. • Документируйте внутренние процессы Интеграция: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, числовое мышление, Режим Analytics, Codepen, Интерком, Google Analytics.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.
ReadMe
readme.com
ReadMe преобразует статическую документацию по API в интерактивные центры разработчиков, которые помогают пользователям добиться успеха с вашими API. Помогите разработчикам быстрее сделать первый звонок, быстро устранить неполадки на этом пути и получить представление об использовании API, чтобы сосредоточить свою команду на наиболее эффективных улучшениях. С помощью ReadMe команды могут быстро создать и запустить центр разработчиков, соответствующий их бренду. После синхронизации файла спецификации OpenAPI или ручного документирования своего API любой может писать контент или вносить изменения непосредственно на платформе ReadMe, что сокращает инженерные узкие места и экономит время на обслуживании. За кулисами просмотр использования API в режиме реального времени позволяет вам увидеть, какие конечные точки наиболее популярны или где разработчики могут застрять, чтобы ваша команда могла определить, где можно внести улучшения или добавить дополнительные рекомендации. Если вы создадите лучший опыт для своих разработчиков или просто сможете увидеть больше нашего очаровательного талисмана Совберта! — вас волнует, вы можете начать 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас на нашем сайте readme.com.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизнес-целью.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh — это нечто большее, чем просто потрясающая документация для всех ваших API. Он централизует все ваши документы API, будь то общедоступные, частные или партнерские, будь то OpenAPI или AsyncAPI (а вскоре и другие), а также независимо от того, создаете ли вы их или используете как разработчик или менеджер по продукту. Документы создаются автоматически и всегда актуальны, даже на уровне ветки Git, благодаря нашей интеграции CI. Bump.sh обнаруживает и выделяет изменения во время итерации разработки API и предупреждает вас, когда вносятся критические изменения. С помощью Bump.sh создайте единый источник правды. Развивайте доступ к информации и объединяйте команды. Сделайте экосистемы API доступными для обнаружения и масштабируемыми, независимо от того, на какой базовой технологии они созданы.
DeveloperHub
developerhub.io
Платформа документации, позволяющая совместно писать, публиковать, просматривать, анализировать и собирать отзывы о персонализированных документах для клиентов современным способом. Основанный в 2018 году, DeveloperHub помогает предприятиям сократить объем обращений в службу поддержки, позволяя всем членам команды совместно работать над документацией, мгновенно публиковать ее и понимать, как работает их документация.
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагментами кода и многим другим. - Понимайте поведение пользователей благодаря подробной аналитике и быстро принимайте меры.
Apiable
apiable.io
Упростите внедрение и использование API с помощью портала API, специально созданного для групп API, которые могут создавать, защищать, продавать и монетизировать продукты API.
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