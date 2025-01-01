Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения

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Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.
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Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Kernex
kernex.io
Kernex - это облачная платформа headless CMS, которая упрощает создание API для CMS с поддержкой различных типов полей и встроенным хранилищем.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.
Xano
xano.com
Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — это платформа для работы с данными в реальном времени, позволяющая разработчикам быстро создавать API и принимать данные из различных источников.
Infinito
goinfinito.com
Infinito - платформа для создания многоуровневых разговорных кампаний с использованием чат-ботов, email, SMS и других каналов для повышения вовлеченности клиентов.
Kong
konghq.com
Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.
Boomi
boomi.com
Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo — это платформа для управления API, предлагающая функции аутентификации, ограничения запросов и документации для разработчиков.
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor — платформа для виртуализации сервисов и создания фиктивных API, позволяющая разработчикам тестировать и отлаживать API без необходимости кодирования.
Synatic
synatic.com
Synatic - платформа для автоматизации данных и интеграции систем, упрощающая обмен данными и управление ими без необходимости в сложном программировании.
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