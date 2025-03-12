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Инструменты проектирования API
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Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения

Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex - это облачная платформа headless CMS, которая упрощает создание API для CMS с поддержкой различных типов полей и встроенным хранилищем.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.

Xano

Xano

xano.com

Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это платформа для работы с данными в реальном времени, позволяющая разработчикам быстро создавать API и принимать данные из различных источников.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Infinito - платформа для создания многоуровневых разговорных кампаний с использованием чат-ботов, email, SMS и других каналов для повышения вовлеченности клиентов.

Kong

Kong

konghq.com

Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo — это платформа для управления API, предлагающая функции аутентификации, ограничения запросов и документации для разработчиков.

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

Beeceptor — платформа для виртуализации сервисов и создания фиктивных API, позволяющая разработчикам тестировать и отлаживать API без необходимости кодирования.

Synatic

Synatic

synatic.com

Synatic - платформа для автоматизации данных и интеграции систем, упрощающая обмен данными и управление ими без необходимости в сложном программировании.

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