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Инструменты проектирования API
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Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения - Ватикан

Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.

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Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.

Kong

Kong

konghq.com

По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это платформа для работы с данными в реальном времени, позволяющая разработчикам быстро создавать API и принимать данные из различных источников.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте zuplo.com и отправить API за считанные минуты.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — это облачная платформа headless CMS. Это позволяет вам сэкономить время и деньги при создании API CMS. Мы предлагаем поддержку широкого спектра типов полей, встроенное хранилище и CDN, автоматически генерируемые определения машинописных текстов и многое другое.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.

Xano

Xano

xano.com

Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

В Beeceptor мы по-новому определяем подход малых и больших команд к разработке программного обеспечения с помощью нашей современной платформы виртуализации сервисов и API Mocking. Это инновационное решение уникальным образом сочетает в себе Mock-сервер, локальный туннель и HTTP-прокси, обеспечивая плавное моделирование API и сервисов. Эта мощная триада в сочетании с нашим подходом «без кода и без загрузок» обеспечивает самую быструю адаптацию в отрасли. Beeceptor сертифицирован по SOC2 Type 2 и ISO 27001, что гарантирует самые высокие стандарты безопасности и соответствия, что делает его надежным выбором для предприятий по всему миру. Виртуализация сервисов имеет решающее значение для разработчиков и групп контроля качества, позволяя им отделить зависимости и обеспечить параллельную разработку, что значительно повышает производительность и сотрудничество. Используя Beeceptor, команды могут быстро создавать макеты сервисов, сокращая время цикла разработки и сокращая затраты. Присоединяйтесь к числу довольных предприятий, которые изменили свои рабочие процессы с помощью эффективной, надежной и безопасной платформы Beeceptor. Революционируйте свои процессы разработки и тестирования с помощью Beeceptor уже сегодня!

Synatic

Synatic

synatic.com

Платформа данных Synatic — это комбинированное решение iPaaS, ESB, ETL и управления API, созданное для обеспечения целостного решения, которое приносит пользу с невероятной скоростью. Благодаря простым в использовании инструментам в сочетании с функциями корпоративного уровня мы сокращаем время и затраты на интеграцию данных, автоматизацию и аналитику до 80 %, и все это по разумной цене. Наше облако, ваше облако, локально. Нет кода, низкий код, ваш код. Готовые решения или настроенные с нуля. Synatic делает все это.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Infinito, продукт ValueFirst, представляет собой платформу для разработки многоканальных диалоговых путешествий. С помощью Infinito тысячи предприятий проводят кампании с помощью чат-ботов, электронной почты, RCS Business Messaging, SMS, голосовой связи и WhatsApp. Infinito позволяет брендам улучшить взаимодействие с потребителями. путем создания правил автоматизации на основе событий потребителя. Это может включать в себя любое взаимодействие клиента с брендом, сегментацию клиентов или даже риск оттока клиентов. Редактор перетаскивания Infinito упрощает создание кампаний и не позволяет потребителям покинуть бренд. Infinito помогает предприятиям приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей интуитивно понятными и персонализированными возможностями общения.

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Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog