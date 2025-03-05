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Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.
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AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, имея при этом полный контроль над тем, где вы развертываете свое приложение, и оставаясь независимыми от платформы благодаря экспорту исходного кода. Ключевые возможности: - Проектируйте реляционные базы данных в формате, совместимом с PostgreSQL, с полной гибкостью в визуальном дизайнере. - Управляйте сложной бизнес-логикой с помощью сотен функций и интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. - Создавайте и управляйте доступом к своему API и настраивайте свои конечные точки с помощью промежуточного программного обеспечения. автоматически генерировать документацию по API. Создавайте веб-панели за считанные минуты с помощью автоматически сгенерированных страниц и готовых компонентов. Создавайте собственные мобильные приложения для iOS и Android и публикуйте их в Google Play и App Store. Развертывайте свое приложение в кластерах в облаке AppMaster.io. AWS, Azure, Google Cloud или локальный сервер, а также экспортируйте двоичные файлы и исходный код в любой момент. Включите свое приложение и подключите его к своим любимым инструментам с модулями (авторизация, электронная почта, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack). , Zoom и десятки других)
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизнес-целью.
Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое другое. Кодирование API до их разработки приводит к потере времени и денег и создает ненужный риск. Создавайте успешные программы API в любом масштабе, которые улучшат бизнес-результаты, используя подход, ориентированный на проектирование. Stoplight — единственное API-решение, ориентированное на дизайн. Благодаря интегрированной документации и управлению платформа Stoplight обеспечивает согласованность, возможность повторного использования и качество, что делает работу разработчиков приятной. Платформа обеспечивает успешные программы API, основанные на цифровой трансформации, разработке платформ и API как продукта — для новых или уже существующих команд.
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — это платформа данных в реальном времени. В Tinybird мы даем возможность разработчикам и группам данных использовать возможности данных в реальном времени и быстро создавать конвейеры данных и продукты данных. С Tinybird вы можете принимать несколько источников данных в любом масштабе, запрашивать и формировать их, используя 100% чистый SQL, который вы уже знаете и любите, и публиковать результаты в виде API с низкой задержкой и высоким уровнем параллелизма, которые вы используете в своих приложениях. Разработчики могут создавать быстрые API еще быстрее. То, что раньше занимало часы и дни, теперь занимает всего несколько минут. Tinybird — незаменимый инструмент, которого так ждали инженеры по работе с данными и разработчики программного обеспечения. Наша команда основателей обладает глубоким опытом в создании облачных продуктов и продуктов с интенсивным использованием данных, обслуживающих организации по всему миру, и нас поддерживают замечательные члены команды и инвесторы, которые создали или создают некоторые из наиболее актуальных инструментов для разработчиков (включая Основателей GitHub, Algolia и Vercel, среди других.) Будучи удаленной компанией, в которой работают более 60 птичек разных национальностей, мы считаем, что наша сила заключается в создании разнообразной среды. Каждый в Tinybird играет свою роль в формировании и реализации нашей стратегии, и мы искренне верим, что наша разнообразная рабочая сила по всему миру является ключом к получению максимальной выгоды для наших клиентов.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу данных в реальном времени, пакет аутентификации пользователей и управления, консоль push-уведомлений и обмена сообщениями в приложении, построитель бескодовой логики, управление API и многое другое. Backendless был разработан с учетом бэкэнда, что делает его идеальным дополнением к любому интерфейсу с кодом или без кода. Визуальный подход платформы Backendless и готовые API-интерфейсы позволяют легко создавать серверную часть любого приложения до 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных решений для кодирования, и за небольшую часть затрат.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте zuplo.com и отправить API за считанные минуты.
Kernex
kernex.io
Kernex — это облачная платформа headless CMS. Это позволяет вам сэкономить время и деньги при создании API CMS. Мы предлагаем поддержку широкого спектра типов полей, встроенное хранилище и CDN, автоматически генерируемые определения машинописных текстов и многое другое.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), основанную на искусственном интеллекте и комплексную платформу управления данными, которая соединяет, управляет и унифицирует данные практически в любой мультиоблачной гибридной системе. демократизация данных и предоставление предприятиям возможности модернизировать свои бизнес-стратегии. Клиенты примерно в 100 странах и 86 странах из списка Fortune 100 полагаются на Informatica для реализации цифровой трансформации на основе данных. Информатика. Где данные и искусственный интеллект оживают.™
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.
Xano
xano.com
Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и интегрировать данные из любого места. Тысячи людей по всему миру используют Xano для реализации всего: от потребительских приложений до корпоративных рабочих процессов. Сделайте любое приложение масштабируемым, безопасным и совместимым с Xano! Зачем использовать Ксано? * Масштабируйтесь, чтобы без проблем поддерживать миллионы пользователей. * Защита данных в проверенной инфраструктуре, соответствующей стандартам (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) и SOC 2 TYPE II, скоро появится! * Возможность выбора из множества локаций серверов. * Храните данные в мощной базе данных PostgreSQL без ограничений на записи. * Легко создавайте API с простой и сложной бизнес-логикой без кода. * Интегрируйте и подключайтесь к любой платформе или интерфейсу. * Запускайте без беспокойства благодаря безопасной инфраструктуре Xano с более чем 250 обучающими видеороликами, надежной документацией и активным сообществом. Для кого предназначен Ксано? * Гражданские разработчики: разработчики, которые используют No-Code для создания без ограничений * Владельцы продуктов: быстро проверяйте идеи и развертывайте приложения без инженеров * Цифровые маркетологи: интегрируйте системы и автоматизируйте точки взаимодействия с клиентами * Студенты: изучайте концепции серверной разработки, создавая MVP без кода * Традиционный Разработчики: ускоряйте развертывание приложений без ущерба для качества и масштаба. Агентства разработки: упрощайте работу клиентов за счет более удобной передачи. Команды: совместная работа в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла разработки. Корпоративные организации: Создавайте масштабируемое, безопасное программное обеспечение без накладных расходов. Люди обращаются к Xano, когда хотят... * Один бэкэнд для поддержки множества интерфейсов * Создание без ограничений: мы единственный полный по Тьюрингу конструктор API без кода * Никаких ограничений на записи: гибкость варианты хранения * ETL без кода: Xano в качестве маршрутизатора, соединяющего множество различных источников данных. * Для быстрого создания API: легко создавайте документированные API и подключайтесь к внешним. * Масштабируйте: Xano построен на лучшей в своем классе масштабируемой инфраструктуре.
Beeceptor
beeceptor.com
В Beeceptor мы по-новому определяем подход малых и больших команд к разработке программного обеспечения с помощью нашей современной платформы виртуализации сервисов и API Mocking. Это инновационное решение уникальным образом сочетает в себе Mock-сервер, локальный туннель и HTTP-прокси, обеспечивая плавное моделирование API и сервисов. Эта мощная триада в сочетании с нашим подходом «без кода и без загрузок» обеспечивает самую быструю адаптацию в отрасли. Beeceptor сертифицирован по SOC2 Type 2 и ISO 27001, что гарантирует самые высокие стандарты безопасности и соответствия, что делает его надежным выбором для предприятий по всему миру. Виртуализация сервисов имеет решающее значение для разработчиков и групп контроля качества, позволяя им отделить зависимости и обеспечить параллельную разработку, что значительно повышает производительность и сотрудничество. Используя Beeceptor, команды могут быстро создавать макеты сервисов, сокращая время цикла разработки и сокращая затраты. Присоединяйтесь к числу довольных предприятий, которые изменили свои рабочие процессы с помощью эффективной, надежной и безопасной платформы Beeceptor. Революционируйте свои процессы разработки и тестирования с помощью Beeceptor уже сегодня!
Synatic
synatic.com
Платформа данных Synatic — это комбинированное решение iPaaS, ESB, ETL и управления API, созданное для обеспечения целостного решения, которое приносит пользу с невероятной скоростью. Благодаря простым в использовании инструментам в сочетании с функциями корпоративного уровня мы сокращаем время и затраты на интеграцию данных, автоматизацию и аналитику до 80 %, и все это по разумной цене. Наше облако, ваше облако, локально. Нет кода, низкий код, ваш код. Готовые решения или настроенные с нуля. Synatic делает все это.
Infinito
goinfinito.com
Infinito, продукт ValueFirst, представляет собой платформу для разработки многоканальных диалоговых путешествий. С помощью Infinito тысячи предприятий проводят кампании с помощью чат-ботов, электронной почты, RCS Business Messaging, SMS, голосовой связи и WhatsApp. Infinito позволяет брендам улучшить взаимодействие с потребителями. путем создания правил автоматизации на основе событий потребителя. Это может включать в себя любое взаимодействие клиента с брендом, сегментацию клиентов или даже риск оттока клиентов. Редактор перетаскивания Infinito упрощает создание кампаний и не позволяет потребителям покинуть бренд. Infinito помогает предприятиям приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей интуитивно понятными и персонализированными возможностями общения.
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