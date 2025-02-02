Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения - Швеция

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Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Stoplight
stoplight.io
Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое другое. Кодирование API до их разработки приводит к потере времени и денег и создает ненужный риск. Создавайте успешные программы API в любом масштабе, которые улучшат бизнес-результаты, используя подход, ориентированный на проектирование. Stoplight — единственное API-решение, ориентированное на дизайн. Благодаря интегрированной документации и управлению платформа Stoplight обеспечивает согласованность, возможность повторного использования и качество, что делает работу разработчиков приятной. Платформа обеспечивает успешные программы API, основанные на цифровой трансформации, разработке платформ и API как продукта — для новых или уже существующих команд.
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, имея при этом полный контроль над тем, где вы развертываете свое приложение, и оставаясь независимыми от платформы благодаря экспорту исходного кода. Ключевые возможности: - Проектируйте реляционные базы данных в формате, совместимом с PostgreSQL, с полной гибкостью в визуальном дизайнере. - Управляйте сложной бизнес-логикой с помощью сотен функций и интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. - Создавайте и управляйте доступом к своему API и настраивайте свои конечные точки с помощью промежуточного программного обеспечения. автоматически генерировать документацию по API. Создавайте веб-панели за считанные минуты с помощью автоматически сгенерированных страниц и готовых компонентов. Создавайте собственные мобильные приложения для iOS и Android и публикуйте их в Google Play и App Store. Развертывайте свое приложение в кластерах в облаке AppMaster.io. AWS, Azure, Google Cloud или локальный сервер, а также экспортируйте двоичные файлы и исходный код в любой момент. Включите свое приложение и подключите его к своим любимым инструментам с модулями (авторизация, электронная почта, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack). , Zoom и десятки других)
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — это платформа данных в реальном времени. В Tinybird мы даем возможность разработчикам и группам данных использовать возможности данных в реальном времени и быстро создавать конвейеры данных и продукты данных. С Tinybird вы можете принимать несколько источников данных в любом масштабе, запрашивать и формировать их, используя 100% чистый SQL, который вы уже знаете и любите, и публиковать результаты в виде API с низкой задержкой и высоким уровнем параллелизма, которые вы используете в своих приложениях. Разработчики могут создавать быстрые API еще быстрее. То, что раньше занимало часы и дни, теперь занимает всего несколько минут. Tinybird — незаменимый инструмент, которого так ждали инженеры по работе с данными и разработчики программного обеспечения. Наша команда основателей обладает глубоким опытом в создании облачных продуктов и продуктов с интенсивным использованием данных, обслуживающих организации по всему миру, и нас поддерживают замечательные члены команды и инвесторы, которые создали или создают некоторые из наиболее актуальных инструментов для разработчиков (включая Основателей GitHub, Algolia и Vercel, среди других.) Будучи удаленной компанией, в которой работают более 60 птичек разных национальностей, мы считаем, что наша сила заключается в создании разнообразной среды. Каждый в Tinybird играет свою роль в формировании и реализации нашей стратегии, и мы искренне верим, что наша разнообразная рабочая сила по всему миру является ключом к получению максимальной выгоды для наших клиентов.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub предоставляет организациям, разрабатывающим API, центральную платформу для совместной работы, предоставляющую единый источник достоверной информации для руководства по проектированию и документации API, усиления стандартизации и обеспечения лучшего соответствия между API и намеченной бизнес-целью.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу данных в реальном времени, пакет аутентификации пользователей и управления, консоль push-уведомлений и обмена сообщениями в приложении, построитель бескодовой логики, управление API и многое другое. Backendless был разработан с учетом бэкэнда, что делает его идеальным дополнением к любому интерфейсу с кодом или без кода. Визуальный подход платформы Backendless и готовые API-интерфейсы позволяют легко создавать серверную часть любого приложения до 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных решений для кодирования, и за небольшую часть затрат.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте zuplo.com и отправить API за считанные минуты.
Kernex
kernex.io
Kernex — это облачная платформа headless CMS. Это позволяет вам сэкономить время и деньги при создании API CMS. Мы предлагаем поддержку широкого спектра типов полей, встроенное хранилище и CDN, автоматически генерируемые определения машинописных текстов и многое другое.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), основанную на искусственном интеллекте и комплексную платформу управления данными, которая соединяет, управляет и унифицирует данные практически в любой мультиоблачной гибридной системе. демократизация данных и предоставление предприятиям возможности модернизировать свои бизнес-стратегии. Клиенты примерно в 100 странах и 86 странах из списка Fortune 100 полагаются на Informatica для реализации цифровой трансформации на основе данных. Информатика. Где данные и искусственный интеллект оживают.™
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.
Xano
xano.com
Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и интегрировать данные из любого места. Тысячи людей по всему миру используют Xano для реализации всего: от потребительских приложений до корпоративных рабочих процессов. Сделайте любое приложение масштабируемым, безопасным и совместимым с Xano! Зачем использовать Ксано? * Масштабируйтесь, чтобы без проблем поддерживать миллионы пользователей. * Защита данных в проверенной инфраструктуре, соответствующей стандартам (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) и SOC 2 TYPE II, скоро появится! * Возможность выбора из множества локаций серверов. * Храните данные в мощной базе данных PostgreSQL без ограничений на записи. * Легко создавайте API с простой и сложной бизнес-логикой без кода. * Интегрируйте и подключайтесь к любой платформе или интерфейсу. * Запускайте без беспокойства благодаря безопасной инфраструктуре Xano с более чем 250 обучающими видеороликами, надежной документацией и активным сообществом. Для кого предназначен Ксано? * Гражданские разработчики: разработчики, которые используют No-Code для создания без ограничений * Владельцы продуктов: быстро проверяйте идеи и развертывайте приложения без инженеров * Цифровые маркетологи: интегрируйте системы и автоматизируйте точки взаимодействия с клиентами * Студенты: изучайте концепции серверной разработки, создавая MVP без кода * Традиционный Разработчики: ускоряйте развертывание приложений без ущерба для качества и масштаба. Агентства разработки: упрощайте работу клиентов за счет более удобной передачи. Команды: совместная работа в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла разработки. Корпоративные организации: Создавайте масштабируемое, безопасное программное обеспечение без накладных расходов. Люди обращаются к Xano, когда хотят... * Один бэкэнд для поддержки множества интерфейсов * Создание без ограничений: мы единственный полный по Тьюрингу конструктор API без кода * Никаких ограничений на записи: гибкость варианты хранения * ETL без кода: Xano в качестве маршрутизатора, соединяющего множество различных источников данных. * Для быстрого создания API: легко создавайте документированные API и подключайтесь к внешним. * Масштабируйте: Xano построен на лучшей в своем классе масштабируемой инфраструктуре.
Beeceptor
beeceptor.com
В Beeceptor мы по-новому определяем подход малых и больших команд к разработке программного обеспечения с помощью нашей современной платформы виртуализации сервисов и API Mocking. Это инновационное решение уникальным образом сочетает в себе Mock-сервер, локальный туннель и HTTP-прокси, обеспечивая плавное моделирование API и сервисов. Эта мощная триада в сочетании с нашим подходом «без кода и без загрузок» обеспечивает самую быструю адаптацию в отрасли. Beeceptor сертифицирован по SOC2 Type 2 и ISO 27001, что гарантирует самые высокие стандарты безопасности и соответствия, что делает его надежным выбором для предприятий по всему миру. Виртуализация сервисов имеет решающее значение для разработчиков и групп контроля качества, позволяя им отделить зависимости и обеспечить параллельную разработку, что значительно повышает производительность и сотрудничество. Используя Beeceptor, команды могут быстро создавать макеты сервисов, сокращая время цикла разработки и сокращая затраты. Присоединяйтесь к числу довольных предприятий, которые изменили свои рабочие процессы с помощью эффективной, надежной и безопасной платформы Beeceptor. Революционируйте свои процессы разработки и тестирования с помощью Beeceptor уже сегодня!
Synatic
synatic.com
Платформа данных Synatic — это комбинированное решение iPaaS, ESB, ETL и управления API, созданное для обеспечения целостного решения, которое приносит пользу с невероятной скоростью. Благодаря простым в использовании инструментам в сочетании с функциями корпоративного уровня мы сокращаем время и затраты на интеграцию данных, автоматизацию и аналитику до 80 %, и все это по разумной цене. Наше облако, ваше облако, локально. Нет кода, низкий код, ваш код. Готовые решения или настроенные с нуля. Synatic делает все это.
Infinito
goinfinito.com
Infinito, продукт ValueFirst, представляет собой платформу для разработки многоканальных диалоговых путешествий. С помощью Infinito тысячи предприятий проводят кампании с помощью чат-ботов, электронной почты, RCS Business Messaging, SMS, голосовой связи и WhatsApp. Infinito позволяет брендам улучшить взаимодействие с потребителями. путем создания правил автоматизации на основе событий потребителя. Это может включать в себя любое взаимодействие клиента с брендом, сегментацию клиентов или даже риск оттока клиентов. Редактор перетаскивания Infinito упрощает создание кампаний и не позволяет потребителям покинуть бренд. Infinito помогает предприятиям приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей интуитивно понятными и персонализированными возможностями общения.
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