Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения - Катар

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это платформа данных в реальном времени. В Tinybird мы даем возможность разработчикам и группам данных использовать возможности данных в реальном времени и быстро создавать конвейеры данных и продукты данных. С Tinybird вы можете принимать несколько источников данных в любом масштабе, запрашивать и формировать их, используя 100% чистый SQL, который вы уже знаете и любите, и публиковать результаты в виде API с низкой задержкой и высоким уровнем параллелизма, которые вы используете в своих приложениях. Разработчики могут создавать быстрые API еще быстрее. То, что раньше занимало часы и дни, теперь занимает всего несколько минут. Tinybird — незаменимый инструмент, которого так ждали инженеры по работе с данными и разработчики программного обеспечения. Наша команда основателей обладает глубоким опытом в создании облачных продуктов и продуктов с интенсивным использованием данных, обслуживающих организации по всему миру, и нас поддерживают замечательные члены команды и инвесторы, которые создали или создают некоторые из наиболее актуальных инструментов для разработчиков (включая Основателей GitHub, Algolia и Vercel, среди других.) ‍ Будучи удаленной компанией, в которой работают более 60 птичек разных национальностей, мы считаем, что наша сила заключается в создании разнообразной среды. Каждый в Tinybird играет свою роль в формировании и реализации нашей стратегии, и мы искренне верим, что наша разнообразная рабочая сила по всему миру является ключом к получению максимальной выгоды для наших клиентов.