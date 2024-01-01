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Инструменты проектирования API - Самые популярные приложения

Инструменты проектирования API предоставляют безопасную среду разработки, в которой пользователи могут планировать, создавать и изменять интерфейсы прикладного программирования (API). Эти инструменты упрощают управление API на этапе подготовки к выпуску, позволяя разработчикам генерировать идеи, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на единой информационной панели. Они также облегчают координацию между разработчиками и усилиями ИТ-отдела по управлению API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для редактирования API, их основное внимание уделяется выбору внешних API для улучшения продукта, а не разработке API и управлению ими.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — это Headless CMS, которая позволяет вам легко создавать собственный API и управлять своим контентом.

Backendless

Backendless

backendless.com

Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это бессерверный аналитический сервер для разработчиков. Принимайте потоковые данные, анализируйте и обогащайте их с помощью SQL и мгновенно публикуйте результаты в виде динамических API REST с малой задержкой.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Быстрее выпускайте качественные API: API-шлюз Zuplo помогает малым и крупным командам быстро, безопасно и с революционным опытом разработчиков внедрять в производство API.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...

Kong

Kong

konghq.com

Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.

Xano

Xano

xano.com

Самый быстрый способ создать мощный и масштабируемый серверный компонент для вашего приложения без использования кода. Xano — это надежный бэкэнд для более чем 50 000 приложений для малого и среднего бизнеса и предприятий.

Boomi

Boomi

boomi.com

Решения Boomi iPaaS помогут вам обеспечить будущее вашего бизнеса благодаря интеллектуальной интеграции и автоматизации. Соедините все и везде с Boomi.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Infinito, продукт ValueFirst, представляет собой платформу для разработки многоканальных диалоговых путешествий. С помощью Infinito тысячи предприятий проводят кампании с помощью чат-ботов, электронной почты, RCS Business Messaging, SMS, голосовой связи и WhatsApp. Infinito позволяет брендам улучшит...

Synatic

Synatic

synatic.com

Платформа данных Synatic — это комбинированное решение iPaaS, ESB, ETL и управления API, созданное для обеспечения целостного решения, которое приносит пользу с невероятной скоростью. Благодаря простым в использовании инструментам в сочетании с функциями корпоративного уровня мы сокращаем время и за...

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

В Beeceptor мы по-новому определяем подход малых и больших команд к разработке программного обеспечения с помощью нашей современной платформы виртуализации сервисов и API Mocking. Это инновационное решение уникальным образом сочетает в себе Mock-сервер, локальный туннель и HTTP-прокси, обеспечивая п...

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