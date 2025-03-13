Анимационное программное обеспечение - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анимации создается для производства перемещения графики из визуальных файлов. В зависимости от приложения пользователи могут оживить различные типы графики, включая 2D, 3D, нарисованные вручную или компьютерные изображения. Эти программы часто позволяют добавлять музыку и другие эффекты. Программное обеспечение для анимации может интегрироваться с рисованием, редактированием видео или программным обеспечением для 3D -моделирования. Художники и фрилансеры могут использовать топ -бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и анимацию в комбинации, чтобы создать свои анимации с ограниченным бюджетом.
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Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Vyond
vyond.com
Vyond — это платформа для создания анимационных видео, позволяющая пользователям легко создавать профессиональные видеоролики с помощью шаблонов и инструментов редактирования.
Jitter
jitter.video
Jitter — это платформа для создания анимированного контента, позволяющая пользователям легко делать видео, GIF и адаптируемые визуальные материалы.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai — это онлайн платформа для создания видео на основе ИИ, позволяющая быстро превращать сценарии в привлекательные видео для бизнеса и соцсетей.
Move.ai
move.ai
Move.ai - это ПО для захвата движения с использованием ИИ, позволяющее создавать 3D анимацию из 2D видео без традиционных костюмов.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — это инструмент с ИИ для автоматического редактирования и создания изображений, предлагающий функции удаления фона, увеличения изображений и создания профилей.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate - это приложение для создания анимационных и бизнес-видео без необходимости программирования, доступное для пользователей всех уровней.
Biteable
biteable.com
Biteable - платформа для создания профессиональных видео с настройкой шаблонов и доступом к медиа-библиотеке, удобная для пользователей без опыта в дизайне.
PixCap
pixcap.com
PixCap - веб-платформа для создания 3D-дизайнов, предлагающая библиотеку 3D-элементов и инструменты для их персонализации и анимации.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe - это удобный инструмент для создания анимационных видео с помощью перетаскивания, подходит для различных областей и аудиторий.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Greensock Animation Platform (GSAP) — это библиотека JavaScript для создания высокопроизводительных анимаций веб-приложений с поддержкой различных форматов.
Moovly
moovly.com
Moovly - это облачная платформа для создания анимированных видео с использованием ИИ, подходящая для бизнеса и легкая в использовании.
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