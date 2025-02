Vyond

vyond.com

Экспертные результаты без усилий. Сделайте привлекательные видео за секунды. Vyond - это платформа создания видео с AI, которая ставит силу видеопроизводственной студии - от написания сценариев до готового видео - прямо у вас под рукой. Используйте Vyond GO, первый в отрасли сценарий AI-мощного и создателя видео, чтобы мгновенно создать грубое видео из простого текстового приглашения. Затем используйте Vyond Studio, нашего мощного создателя видео с перетаскиванием, чтобы либо редактировать эти видео, либо создать оригинальные видео с помощью тысяч готовых символов, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавать профессиональные видео, которые повышают ваши бизнес-коммуникации. Привнести внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью привлечения видео, имеющих отношение к любой отраслевой и должностной роли. Будьте уверены, что ваши данные защищены в нашей платформе для застройки, которая является сертифицированной ISO 27001 (для всех мест и вариантов использования), а также в GDPR и CCPA. Vyond GO: сценарий и создатель видео с AI, мы снимаем создание видео от простого в мгновение с Vyond Go. Введите подсказку или бросьте в свой ранее существовавший контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и посмотрите, как Vyond создает видео за несколько секунд. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро отполировать ваше видео, затем развернуть свое видео как есть или перейдите в Wyond Studio для точной настройки. Vyond Studio: мощный создатель видео с перетаскиванием, получает полное создание видео и редактирование с нашим мощным, перетаскивающим, создателем видео на основе графиков. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полностью созданный создатель символов предоставляют детали и актуальность для создания точного видео, необходимого для любой отрасли или использования.