Анимационное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

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Программное обеспечение для анимации создается для производства перемещения графики из визуальных файлов. В зависимости от приложения пользователи могут оживить различные типы графики, включая 2D, 3D, нарисованные вручную или компьютерные изображения. Эти программы часто позволяют добавлять музыку и другие эффекты. Программное обеспечение для анимации может интегрироваться с рисованием, редактированием видео или программным обеспечением для 3D -моделирования. Художники и фрилансеры могут использовать топ -бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и анимацию в комбинации, чтобы создать свои анимации с ограниченным бюджетом.
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Animaker
animaker.com
Animaker нарушает способ обучения, обучающих, обучающего, мотивации, продажи, общения, просмотра и распространения контента через DIY Professional Live и/или анимационные видео за несколько минут. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech являются одними из 15 миллионов пользователей в 220 странах. Быстро, без технической экспертизы, создайте профессиональные качественные видео 4K (анимированные или живые) для борьбы, маркетинга, брендинга, упрощения сложных концепций и т. Д. В минуты, позволяя компаниям легко адаптироваться к рыночным изменениям для создания конкурентного преимущества.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Jitter
jitter.video
Создавайте профессиональный анимированный контент с помощью Jitter. Используйте его для создания фирменных анимированных интерфейсов, видеороликов, публикаций в социальных сетях, веб-сайтов, приложений, логотипов и многого другого. Зарегистрируйтесь бесплатно.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-это ведущая платформа для визуальной коммуникации, которая позволяет кому-либо создавать профессионально выглядящие и привлекательные видео и презентации за считанные минуты, без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon, чтобы привлечь свою аудиторию - будь то для корпоративного обучения и L & D, HR, внутренних компаний, маркетинга, продаж и многого другого. Основанная в 2012 году, в Powtoon есть офисы в Лондоне, Сан -Франциско, Тель -Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создать свои собственные бесплатные (или платные) студийные HD Live и анимационные видеоролики-ликвидируя высокую стоимость найма команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиа, видео, гифки, изображения, озвучки и все, что вам нужно, чтобы заставить вашу аудиторию заботиться, подключиться и действовать.
Renderforest
renderforest.com
RenderForest-это платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видео, графических дизайнов, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальным временем и усилиями. Начните процесс создания с производителем логотипов онлайн, чтобы построить уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Инструмент позволяет создавать пользовательские логотипы высокого разрешения, адаптированные для различных потребностей и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. В постоянно растущей библиотеке шаблонов готовых к использованию макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видео редактор позволяет вам создавать анимацию для объяснения студийного качества, раскрытия логотипа, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видео без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку шаблонов видео, выбрать свой любимый, отредактировать ее прямо в браузере и подготовить в мгновение ока. Создайте отзывчивые и современные веб -сайты без каких -либо знаний кодирования. Соберите веб-сайт с нуля или редактируйте предварительно разработанные шаблоны, используя встроенные инструменты. Настройте свой веб -сайт до контента своего сердца, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком. Используйте интуитивно понятные инструменты производителя графиков для разработки впечатляющего просмотра категорий готовых к использованию пакетов дизайна, выберите шаблон, настраивайте его и загрузите свой файл.
Biteable
biteable.com
Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai-это онлайн-платформа для создания видео на основе искусственного интеллекта, которая позволяет брендам и предприятиям создавать привлекательные видео для социальных сетей, рекламы, рассказывания историй и многого другого. Наша технология помогает преобразовать сценарии в увлекательные видео за считанные минуты. Наша миссия состоит в том, чтобы позволить кому-либо создавать высококачественные видео с минимальными усилиями, временем и стоимостью.
Move.ai
move.ai
Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Сделайте привлекательные видео за секунды. Vyond - это платформа создания видео с AI, которая ставит силу видеопроизводственной студии - от написания сценариев до готового видео - прямо у вас под рукой. Используйте Vyond GO, первый в отрасли сценарий AI-мощного и создателя видео, чтобы мгновенно создать грубое видео из простого текстового приглашения. Затем используйте Vyond Studio, нашего мощного создателя видео с перетаскиванием, чтобы либо редактировать эти видео, либо создать оригинальные видео с помощью тысяч готовых символов, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавать профессиональные видео, которые повышают ваши бизнес-коммуникации. Привнести внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью привлечения видео, имеющих отношение к любой отраслевой и должностной роли. Будьте уверены, что ваши данные защищены в нашей платформе для застройки, которая является сертифицированной ISO 27001 (для всех мест и вариантов использования), а также в GDPR и CCPA. Vyond GO: сценарий и создатель видео с AI, мы снимаем создание видео от простого в мгновение с Vyond Go. Введите подсказку или бросьте в свой ранее существовавший контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и посмотрите, как Vyond создает видео за несколько секунд. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро отполировать ваше видео, затем развернуть свое видео как есть или перейдите в Wyond Studio для точной настройки. Vyond Studio: мощный создатель видео с перетаскиванием, получает полное создание видео и редактирование с нашим мощным, перетаскивающим, создателем видео на основе графиков. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полностью созданный создатель символов предоставляют детали и актуальность для создания точного видео, необходимого для любой отрасли или использования.
Moovly
moovly.com
Будучи наиболее забитым инструментом создания видео с AI на рынке, Moovly предоставляет все, что вам и вашей организации должны создавать профессионально выглядящие видео или презентации за считанные минуты. Разработано специально для бизнеса и беспрепятственно интегрировать с вашим текущим рабочим процессом благодаря таким функциям, как белая маркировка, решение Moovly's Cloud/Browser только поможет вам сотрудничать со всей вашей командой со своей системой обзоров и общими библиотеками и создать высококачественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные Привлечение маркетинговых видео для продаж, L & D и внутренних коммуникаций. Доверенный Amazon, Amadeus и Bayer, чтобы назвать несколько, самая мощная способность Moovly, несомненно, является его автоматическим генерацией видео с AI. Просто подключите свои источники данных или свой магазин электронной коммерции, создайте тысячи видео за несколько кликов и выдвините их на предпочтительную платформу социальных сетей, чтобы охватить массовую аудиторию. Moovly - идеальный инструмент создания видео, чтобы сочетаться с вашим бизнесом и помочь вам достичь всех ваших целей.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем jQuery), включая автоматическое ускорение преобразований с помощью графического процессора. Подробную информацию см. на странице https://gsap.com/why-gsap/. Большинство других библиотек только анимируют свойства CSS. Кроме того, их возможности секвенирования и управления временем выполнения меркнут по сравнению с ними. Проще говоря, GSAP — это самая надежная и высокопроизводительная библиотека анимации на планете, и, вероятно, именно поэтому каждая крупная рекламная сеть исключает ее из расчета размера файла и размещает на своих CDN. В отличие от монолитных фреймворков, определяющих структуру ваших приложений, GSAP абсолютно гибок; посыпьте его куда хотите.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — технологическая компания, которая занимается разработкой простого в использовании, но мощного программного обеспечения, в том числе для создания анимации, создания анимации для досок, создания анимации персонажей и создания бизнес-видео. Программирование не требуется: каждый может использовать любое программное обеспечение Mango Animate для создания потрясающих видеороликов для всех отраслей, таких как образование, бизнес, технологии и т. д. Стоит отметить, что все программное обеспечение Mango Animate имеет бессрочную бесплатную версию, что позволяет всем пользователям бесплатно начать свое видео-путешествие.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно более увлекательной, чем традиционные плоские проекты, что привело к повышению заметности бренда и заметному увеличению коэффициента конверсии на 40%. Наша миссия — сделать создание 3D-проектов и видеороликов профессионального уровня доступным и легким для каждого. Просто перетащите нужные 3D-элементы и настройте их в соответствии с эстетикой вашего бренда. С Pixcap вы можете повысить свой бренд за счет: - Большой библиотеки настраиваемых 3D-ресурсов. - Разнообразные наборы макетов для брендинга. Создание реалистичных 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта из простого текста или 2D-изображений. - Привлекательная анимация, которая вдохнет жизнь в ваши проекты. Посетите сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe-это простой в использовании, перетаскивать анимационные видеопроизводители для начинающих профессионалов, применимые для любой отрасли и должности. Создайте анимационные видео профессионального качества, которые очаровывают и обучают вашу аудиторию. Сообщите любую тему или сообщение быстро и увлекательным способом привлечь внимание и выделиться из толпы, не ломая банк. Легко и интуитивно понятно: будь вы профессионал или новичок, удобный интерфейс Videoscribe делает процесс анимации быстрым и простым. Его функциональность перетаскивания и интуитивно понятные элементы управления позволяют вам легко помещать и манипулировать элементами на холсте, что делает процесс создания гладким и приятным. Профессиональное качество: достичь анимации профессионального уровня без необходимости обширных технических навыков или дорогостоящего производственного оборудования. Различные эффекты анимации оживляют любой контент, создавая визуально потрясающий и динамичный опыт для ваших зрителей. Неограниченное творчество: раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальную и уникальную анимацию. Обширная библиотека профессионально спроектированных изображений, значков, персонажей и фона означает, что у вас есть бесконечный спектр визуальных элементов, которые можно выбрать и настроить в соответствии с вашим стилем и брендом. Универсальный: независимо от того, создаете ли вы образовательные видео, маркетинговые кампании, учебные материалы, презентации или контент рассказывания историй, Videoscribe дает вам возможность эффективно передавать ваше сообщение и привлечь вашу аудиторию на более глубокий уровень.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям автоматически редактировать и создавать изображения. Он предлагает ряд функций, предназначенных для упрощения процессов редактирования изображений. Функция Canvas позволяет пользователям быстро и легко создавать профессиональные фотографии продуктов, устраняя необходимость в дорогостоящих фотосессиях. Magic Eraser позволяет пользователям удалять ненужные элементы с изображений, просто отмечая области, которые они хотят удалить, и которые затем можно загрузить. Функция «Ластик фона» автоматически удаляет фон с изображений, подчеркивая объект и создавая эффект прожектора. Функция Image Enlarger позволяет пользователям увеличивать изображения без ущерба для качества, обеспечивая лучшее разрешение и четкость. Imagine позволяет пользователям создавать изображения с использованием текстовых описаний, предоставляя уникальный способ визуального выражения мыслей и идей. Photobooth предназначен для создания потрясающих изображений профиля с использованием технологии искусственного интеллекта, улучшающей внешний вид изображений пользователей. Magic Studio предлагает удобный интерфейс, доступ к которому не требует специальных технических знаний. Он доступен бесплатно, что позволяет пользователям протестировать и ознакомиться с возможностями инструмента. Magic Studio разработана компанией aarzoo, Inc. и предоставляет множество полезных ресурсов, таких как руководство, ссылки на их профили в социальных сетях и юридическую информацию.
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