Программное обеспечение для анимации - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

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Программное обеспечение для анимации создано для создания движущейся графики из визуальных файлов. В зависимости от приложения пользователи могут анимировать различные типы графики, включая 2D, 3D, изображения, нарисованные от руки или созданные на компьютере. Эти программы часто позволяют добавлять музыку и другие эффекты. Программное обеспечение для анимации можно интегрировать с программным обеспечением для рисования, редактирования видео или 3D-моделирования. Художники и фрилансеры могут использовать лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и анимации, чтобы создавать свои анимации с ограниченным бюджетом.
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Animaker
animaker.com
Animaker меняет подходы компаний к обучению, обучению, мотивации, продаже, общению, просмотру и распространению контента с помощью профессиональных живых и/или анимированных видео, сделанных своими руками, за считанные минуты. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech — лишь некоторые из 15 миллионов пользователей в 220 странах. Быстро, без технических знаний, создавайте профессиональные видеоролики качества 4K (анимированные или живые) для адаптации, маркетинга, брендинга, упрощения сложных концепций и т. д. за считанные минуты, что позволит компаниям легко адаптироваться к изменениям рынка и создать конкурентное преимущество.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Jitter
jitter.video
Создавайте профессиональный анимированный контент с помощью Jitter. Используйте его для создания фирменных анимированных интерфейсов, видеороликов, публикаций в социальных сетях, веб-сайтов, приложений, логотипов и многого другого. Зарегистрируйтесь бесплатно.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon для привлечения своей аудитории — будь то корпоративное обучение, обучение и развитие, управление персоналом, внутренние коммуникации, маркетинг, продажи и многое другое. Основанная в 2012 году компания Powtoon имеет офисы в Лондоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создавать свои собственные бесплатные (или платные) живые и анимированные HD-видео студийного качества, устраняя при этом высокие затраты на найм команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиафайлы, видео, GIF-файлы, изображения, озвучку и все, что вам нужно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась, подключилась и начала действовать.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конструктора логотипов, чтобы создать уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Этот инструмент позволяет создавать собственные логотипы в высоком разрешении, адаптированные к различным потребностям, и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. Из постоянно растущей библиотеки готовых шаблонов макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видеоредактор позволяет создавать поясняющие анимации студийного качества, показы логотипов, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видеороликов без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку видеошаблонов, выбрать понравившийся, отредактировать его прямо в браузере и в мгновение ока получить интересное видео. Создавайте адаптивные и современные веб-сайты без каких-либо знаний в области программирования. Соберите сайт с нуля или отредактируйте заранее разработанные шаблоны с помощью встроенных инструментов. Настройте свой веб-сайт по своему вкусу, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком мыши. Используйте интуитивные инструменты графического редактора, чтобы
Biteable
biteable.com
Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — это онлайн-платформа для создания видео на основе искусственного интеллекта, которая позволяет брендам и предприятиям создавать привлекательные видеоролики для социальных сетей, рекламы, повествования и многого другого. Наша технология помогает конвертировать сценарии в увлекательные видеоролики за считанные минуты. Наша миссия — дать возможность каждому создавать высококачественные видеоролики с минимальными усилиями, временем и затратами.
Move.ai
move.ai
Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Используйте Vyond Go, первый в отрасли генеративный инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта, чтобы мгновенно создавать черновые видео из простой текстовой подсказки. Затем используйте Vyond Studio, наш мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания, чтобы редактировать эти видео или создавать оригинальные видеоролики с помощью тысяч готовых персонажей, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавайте профессиональные видеоролики, которые повысят уровень вашего делового общения. Привлекайте внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью увлекательных видеороликов, актуальных для любой отрасли и должности. Будьте уверены, что ваши данные находятся в безопасности на нашей платформе, созданной для корпоративного использования, сертифицированной по стандарту ISO 27001 (для всех местоположений и вариантов использования) и соответствующей требованиям GDPR и CCPA. Vyond Go: инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта. С помощью Vyond Go создание видео становится простым и мгновенным. Введите подсказку или добавьте уже существующий контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и наблюдайте, как Вионд создает видео за считанные секунды. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро доработать свое видео, а затем разверните его в исходном виде или перенесите в Vyond Studio для тонкой настройки. Vyond Studio: мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания. Получите полные возможности создания и редактирования видео с помощью нашего мощного инструмента для создания видео на основе временной шкалы с возможностью перетаскивания. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полнофункциональный редактор персонажей обеспечивают детализацию и актуальность для создания именно того видео, которое вам нужно для любой отрасли или сценария использования.
Moovly
moovly.com
Moovly, самый мощный на рынке инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта, предоставляет все необходимое вам и вашей организации для создания профессионально выглядящих видеороликов или презентаций за считанные минуты. Облачное решение Moovly, работающее только в браузере, разработанное специально для бизнеса и легко интегрируемое в ваш текущий рабочий процесс благодаря таким функциям, как белая маркировка, поможет вам легко сотрудничать со всей вашей командой с помощью системы проверки и общих библиотек и создавать высококачественные, привлекательные маркетинговые видеоролики для продаж, обучения и развития, а также внутренних коммуникаций. Самая мощная возможность Moovly, которой доверяют Amazon, Amadeus и Bayer, несомненно, — это автоматическое создание видео на базе искусственного интеллекта. Просто подключите свои источники данных или свой интернет-магазин, создайте тысячи видеороликов за несколько кликов и разместите их на предпочитаемой вами платформе социальных сетей, чтобы охватить массовую аудиторию. Moovly — это идеальный инструмент для создания видео, который подойдет вашему бизнесу и поможет вам достичь всех ваших целей.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем jQuery), включая автоматическое ускорение преобразований с помощью графического процессора. Подробную информацию см. на странице https://gsap.com/why-gsap/. Большинство других библиотек только анимируют свойства CSS. Кроме того, их возможности секвенирования и управления временем выполнения меркнут по сравнению с ними. Проще говоря, GSAP — это самая надежная и высокопроизводительная библиотека анимации на планете, и, вероятно, именно поэтому каждая крупная рекламная сеть исключает ее из расчета размера файла и размещает на своих CDN. В отличие от монолитных фреймворков, определяющих структуру ваших приложений, GSAP абсолютно гибок; посыпьте его куда хотите.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — технологическая компания, которая занимается разработкой простого в использовании, но мощного программного обеспечения, в том числе для создания анимации, создания анимации для досок, создания анимации персонажей и создания бизнес-видео. Программирование не требуется: каждый может использовать любое программное обеспечение Mango Animate для создания потрясающих видеороликов для всех отраслей, таких как образование, бизнес, технологии и т. д. Стоит отметить, что все программное обеспечение Mango Animate имеет бессрочную бесплатную версию, что позволяет всем пользователям бесплатно начать свое видео-путешествие.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно более увлекательной, чем традиционные плоские проекты, что привело к повышению заметности бренда и заметному увеличению коэффициента конверсии на 40%. Наша миссия — сделать создание 3D-проектов и видеороликов профессионального уровня доступным и легким для каждого. Просто перетащите нужные 3D-элементы и настройте их в соответствии с эстетикой вашего бренда. С Pixcap вы можете повысить свой бренд за счет: - Большой библиотеки настраиваемых 3D-ресурсов. - Разнообразные наборы макетов для брендинга. Создание реалистичных 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта из простого текста или 2D-изображений. - Привлекательная анимация, которая вдохнет жизнь в ваши проекты. Посетите сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий как для начинающих, так и для профессионалов, применимый для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлекают и обучают вашу аудиторию. Обсуждайте любую тему или сообщение быстро и увлекательно, чтобы привлечь внимание и выделиться из толпы, не тратя при этом денег. Легко и интуитивно понятно: независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или новичком, удобный интерфейс VideoScribe делает процесс анимации быстрым и простым. Его функция перетаскивания и интуитивно понятное управление позволяют легко размещать элементы на холсте и манипулировать ими, делая процесс создания плавным и приятным. Профессиональное качество: создавайте анимацию профессионального уровня без необходимости обладать обширными техническими навыками или дорогостоящим производственным оборудованием. Различные анимационные эффекты оживляют любой контент, создавая для зрителей потрясающие и динамичные впечатления. Безграничный творческий потенциал: раскройте свой творческий потенциал и создавайте уникальные и захватывающие анимации. Обширная библиотека профессионально разработанных изображений, значков, персонажей и фонов означает, что у вас есть бесконечный набор визуальных элементов, которые можно выбирать и настраивать в соответствии с вашим стилем и брендом. Универсальность: создаете ли вы образовательные видеоролики, маркетинговые кампании, учебные материалы, презентации или контент для повествования, VideoScribe дает вам возможность эффективно донести свое сообщение и привлечь аудиторию на более глубоком уровне.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям автоматически редактировать и создавать изображения. Он предлагает ряд функций, предназначенных для упрощения процессов редактирования изображений. Функция Canvas позволяет пользователям быстро и легко создавать профессиональные фотографии продуктов, устраняя необходимость в дорогостоящих фотосессиях. Magic Eraser позволяет пользователям удалять ненужные элементы с изображений, просто отмечая области, которые они хотят удалить, и которые затем можно загрузить. Функция «Ластик фона» автоматически удаляет фон с изображений, подчеркивая объект и создавая эффект прожектора. Функция Image Enlarger позволяет пользователям увеличивать изображения без ущерба для качества, обеспечивая лучшее разрешение и четкость. Imagine позволяет пользователям создавать изображения с использованием текстовых описаний, предоставляя уникальный способ визуального выражения мыслей и идей. Photobooth предназначен для создания потрясающих изображений профиля с использованием технологии искусственного интеллекта, улучшающей внешний вид изображений пользователей. Magic Studio предлагает удобный интерфейс, доступ к которому не требует специальных технических знаний. Он доступен бесплатно, что позволяет пользователям протестировать и ознакомиться с возможностями инструмента. Magic Studio разработана компанией aarzoo, Inc. и предоставляет множество полезных ресурсов, таких как руководство, ссылки на их профили в социальных сетях и юридическую информацию.
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