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Программное обеспечение для анимации - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение для анимации создано для создания движущейся графики из визуальных файлов. В зависимости от приложения пользователи могут анимировать различные типы графики, включая 2D, 3D, изображения, нарисованные от руки или созданные на компьютере. Эти программы часто позволяют добавлять музыку и другие эффекты. Программное обеспечение для анимации можно интегрировать с программным обеспечением для рисования, редактирования видео или 3D-моделирования. Художники и фрилансеры могут использовать лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и анимации, чтобы создавать свои анимации с ограниченным бюджетом.
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Animaker
animaker.com
Animaker меняет подходы компаний к обучению, обучению, мотивации, продаже, общению, просмотру и распространению контента с помощью профессиональных живых и/или анимированных видео, сделанных своими руками, за считанные минуты. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech — лишь некоторые из 15 миллионов пользователей в 220 странах. Быстро, без технических знаний, создавайте профессиональные видеоролики качества 4K (анимированные или живые) для адаптации, маркетинга, брендинга, упрощения сложных концепций и т. д. за считанные минуты, что позволит компаниям легко адаптироваться к изменениям рынка и создать конкурентное преимущество.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Jitter
jitter.video
Создавайте профессиональный анимированный контент с помощью Jitter. Используйте его для создания фирменных анимированных интерфейсов, видеороликов, публикаций в социальных сетях, веб-сайтов, приложений, логотипов и многого другого. Зарегистрируйтесь бесплатно.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конструктора логотипов, чтобы создать уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Этот инструмент позволяет создавать собственные логотипы в высоком разрешении, адаптированные к различным потребностям, и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. Из постоянно растущей библиотеки готовых шаблонов макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видеоредактор позволяет создавать поясняющие анимации студийного качества, показы логотипов, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видеороликов без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку видеошаблонов, выбрать понравившийся, отредактировать его прямо в браузере и в мгновение ока получить интересное видео. Создавайте адаптивные и современные веб-сайты без каких-либо знаний в области программирования. Соберите сайт с нуля или отредактируйте заранее разработанные шаблоны с помощью встроенных инструментов. Настройте свой веб-сайт по своему вкусу, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком мыши. Используйте интуитивные инструменты графического редактора, чтобы
Move.ai
move.ai
Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Используйте Vyond Go, первый в отрасли генеративный инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта, чтобы мгновенно создавать черновые видео из простой текстовой подсказки. Затем используйте Vyond Studio, наш мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания, чтобы редактировать эти видео или создавать оригинальные видеоролики с помощью тысяч готовых персонажей, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавайте профессиональные видеоролики, которые повысят уровень вашего делового общения. Привлекайте внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью увлекательных видеороликов, актуальных для любой отрасли и должности. Будьте уверены, что ваши данные находятся в безопасности на нашей платформе, созданной для корпоративного использования, сертифицированной по стандарту ISO 27001 (для всех местоположений и вариантов использования) и соответствующей требованиям GDPR и CCPA. Vyond Go: инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта. С помощью Vyond Go создание видео становится простым и мгновенным. Введите подсказку или добавьте уже существующий контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и наблюдайте, как Вионд создает видео за считанные секунды. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро доработать свое видео, а затем разверните его в исходном виде или перенесите в Vyond Studio для тонкой настройки. Vyond Studio: мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания. Получите полные возможности создания и редактирования видео с помощью нашего мощного инструмента для создания видео на основе временной шкалы с возможностью перетаскивания. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полнофункциональный редактор персонажей обеспечивают детализацию и актуальность для создания именно того видео, которое вам нужно для любой отрасли или сценария использования.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — технологическая компания, которая занимается разработкой простого в использовании, но мощного программного обеспечения, в том числе для создания анимации, создания анимации для досок, создания анимации персонажей и создания бизнес-видео. Программирование не требуется: каждый может использовать любое программное обеспечение Mango Animate для создания потрясающих видеороликов для всех отраслей, таких как образование, бизнес, технологии и т. д. Стоит отметить, что все программное обеспечение Mango Animate имеет бессрочную бесплатную версию, что позволяет всем пользователям бесплатно начать свое видео-путешествие.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon для привлечения своей аудитории — будь то корпоративное обучение, обучение и развитие, управление персоналом, внутренние коммуникации, маркетинг, продажи и многое другое. Основанная в 2012 году компания Powtoon имеет офисы в Лондоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создавать свои собственные бесплатные (или платные) живые и анимированные HD-видео студийного качества, устраняя при этом высокие затраты на найм команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиафайлы, видео, GIF-файлы, изображения, озвучку и все, что вам нужно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась, подключилась и начала действовать.
Biteable
biteable.com
Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — это онлайн-платформа для создания видео на основе искусственного интеллекта, которая позволяет брендам и предприятиям создавать привлекательные видеоролики для социальных сетей, рекламы, повествования и многого другого. Наша технология помогает конвертировать сценарии в увлекательные видеоролики за считанные минуты. Наша миссия — дать возможность каждому создавать высококачественные видеоролики с минимальными усилиями, временем и затратами.
Moovly
moovly.com
Moovly, самый мощный на рынке инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта, предоставляет все необходимое вам и вашей организации для создания профессионально выглядящих видеороликов или презентаций за считанные минуты. Облачное решение Moovly, работающее только в браузере, разработанное специально для бизнеса и легко интегрируемое в ваш текущий рабочий процесс благодаря таким функциям, как белая маркировка, поможет вам легко сотрудничать со всей вашей командой с помощью системы проверки и общих библиотек и создавать высококачественные, привлекательные маркетинговые видеоролики для продаж, обучения и развития, а также внутренних коммуникаций. Самая мощная возможность Moovly, которой доверяют Amazon, Amadeus и Bayer, несомненно, — это автоматическое создание видео на базе искусственного интеллекта. Просто подключите свои источники данных или свой интернет-магазин, создайте тысячи видеороликов за несколько кликов и разместите их на предпочитаемой вами платформе социальных сетей, чтобы охватить массовую аудиторию. Moovly — это идеальный инструмент для создания видео, который подойдет вашему бизнесу и поможет вам достичь всех ваших целей.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем jQuery), включая автоматическое ускорение преобразований с помощью графического процессора. Подробную информацию см. на странице https://gsap.com/why-gsap/. Большинство других библиотек только анимируют свойства CSS. Кроме того, их возможности секвенирования и управления временем выполнения меркнут по сравнению с ними. Проще говоря, GSAP — это самая надежная и высокопроизводительная библиотека анимации на планете, и, вероятно, именно поэтому каждая крупная рекламная сеть исключает ее из расчета размера файла и размещает на своих CDN. В отличие от монолитных фреймворков, определяющих структуру ваших приложений, GSAP абсолютно гибок; посыпьте его куда хотите.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно более увлекательной, чем традиционные плоские проекты, что привело к повышению заметности бренда и заметному увеличению коэффициента конверсии на 40%. Наша миссия — сделать создание 3D-проектов и видеороликов профессионального уровня доступным и легким для каждого. Просто перетащите нужные 3D-элементы и настройте их в соответствии с эстетикой вашего бренда. С Pixcap вы можете повысить свой бренд за счет: - Большой библиотеки настраиваемых 3D-ресурсов. - Разнообразные наборы макетов для брендинга. Создание реалистичных 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта из простого текста или 2D-изображений. - Привлекательная анимация, которая вдохнет жизнь в ваши проекты. Посетите сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий как для начинающих, так и для профессионалов, применимый для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлекают и обучают вашу аудиторию. Обсуждайте любую тему или сообщение быстро и увлекательно, чтобы привлечь внимание и выделиться из толпы, не тратя при этом денег. Легко и интуитивно понятно: независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или новичком, удобный интерфейс VideoScribe делает процесс анимации быстрым и простым. Его функция перетаскивания и интуитивно понятное управление позволяют легко размещать элементы на холсте и манипулировать ими, делая процесс создания плавным и приятным. Профессиональное качество: создавайте анимацию профессионального уровня без необходимости обладать обширными техническими навыками или дорогостоящим производственным оборудованием. Различные анимационные эффекты оживляют любой контент, создавая для зрителей потрясающие и динамичные впечатления. Безграничный творческий потенциал: раскройте свой творческий потенциал и создавайте уникальные и захватывающие анимации. Обширная библиотека профессионально разработанных изображений, значков, персонажей и фонов означает, что у вас есть бесконечный набор визуальных элементов, которые можно выбирать и настраивать в соответствии с вашим стилем и брендом. Универсальность: создаете ли вы образовательные видеоролики, маркетинговые кампании, учебные материалы, презентации или контент для повествования, VideoScribe дает вам возможность эффективно донести свое сообщение и привлечь аудиторию на более глубоком уровне.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям автоматически редактировать и создавать изображения. Он предлагает ряд функций, предназначенных для упрощения процессов редактирования изображений. Функция Canvas позволяет пользователям быстро и легко создавать профессиональные фотографии продуктов, устраняя необходимость в дорогостоящих фотосессиях. Magic Eraser позволяет пользователям удалять ненужные элементы с изображений, просто отмечая области, которые они хотят удалить, и которые затем можно загрузить. Функция «Ластик фона» автоматически удаляет фон с изображений, подчеркивая объект и создавая эффект прожектора. Функция Image Enlarger позволяет пользователям увеличивать изображения без ущерба для качества, обеспечивая лучшее разрешение и четкость. Imagine позволяет пользователям создавать изображения с использованием текстовых описаний, предоставляя уникальный способ визуального выражения мыслей и идей. Photobooth предназначен для создания потрясающих изображений профиля с использованием технологии искусственного интеллекта, улучшающей внешний вид изображений пользователей. Magic Studio предлагает удобный интерфейс, доступ к которому не требует специальных технических знаний. Он доступен бесплатно, что позволяет пользователям протестировать и ознакомиться с возможностями инструмента. Magic Studio разработана компанией aarzoo, Inc. и предоставляет множество полезных ресурсов, таких как руководство, ссылки на их профили в социальных сетях и юридическую информацию.