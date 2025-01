Программное обеспечение для анимации - Самые популярные приложения - Катар

Vyond

Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Используйте Vyond Go, первый в отрасли генеративный инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта, чтобы мгновенно создавать черновые видео из простой текстовой подсказки. Затем используйте Vyond Studio, наш мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания, чтобы редактировать эти видео или создавать оригинальные видеоролики с помощью тысяч готовых персонажей, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавайте профессиональные видеоролики, которые повысят уровень вашего делового общения. Привлекайте внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью увлекательных видеороликов, актуальных для любой отрасли и должности. Будьте уверены, что ваши данные находятся в безопасности на нашей платформе, созданной для корпоративного использования, сертифицированной по стандарту ISO 27001 (для всех местоположений и вариантов использования) и соответствующей требованиям GDPR и CCPA. Vyond Go: инструмент для создания сценариев и видео на базе искусственного интеллекта. С помощью Vyond Go создание видео становится простым и мгновенным. Введите подсказку или добавьте уже существующий контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и наблюдайте, как Вионд создает видео за считанные секунды. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро доработать свое видео, а затем разверните его в исходном виде или перенесите в Vyond Studio для тонкой настройки. Vyond Studio: мощный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания. Получите полные возможности создания и редактирования видео с помощью нашего мощного инструмента для создания видео на основе временной шкалы с возможностью перетаскивания. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полнофункциональный редактор персонажей обеспечивают детализацию и актуальность для создания именно того видео, которое вам нужно для любой отрасли или сценария использования.