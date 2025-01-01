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Аналитические платформы
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Аналитические платформы - Самые популярные приложения

Аналитические платформы, иногда называемые платформами бизнес-аналитики (BI), предлагают предприятиям комплексный набор инструментов для поглощения, структурирования, изучения и интерпретации данных, выявляя полезную информацию, которая улучшает процесс принятия решений и информирует бизнес-стратегии. Хотя некоторые из этих платформ требуют участия ИТ-специалистов для настройки аналитической инфраструктуры, интеграции основных источников данных и подготовки данных, другие предназначены для простой настройки и использования нетехническими пользователями и известны как платформы самообслуживания. Бизнес-аналитики, специалисты по обработке данных и другие заинтересованные стороны могут использовать эти платформы для подготовки, моделирования и уточнения данных, получая более глубокое понимание повседневной деятельности компании и способствуя принятию обоснованных решений. Важным для ее классификации как аналитической платформы является предоставление комплексного аналитического решения, включающего пять ключевых компонентов: подготовка данных, моделирование данных, смешивание данных, визуализация данных и предоставление аналитической информации.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote - это облачная платформа для совместной работы над проектами в области анализа данных с функциями деления, автозаполнения и интеграции с источниками данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.

Looker

Looker

looker.com

Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.

Grow

Grow

grow.com

Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT - это приложение, позволяющее пользователям задавать вопросы о данных на естественном языке и получать быстрые ответы.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.

Domo

Domo

domo.com

Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio — облачная платформа для анализа и визуализации данных, позволяющая пользователям исследовать и манипулировать данными без глубоких знаний в программировании.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

Приложение DataSquirrel AI автоматизирует анализ данных, очистку и визуализацию, позволяя пользователям без технических навыков эффективно работать с данными.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

InsightBase — аналитическая платформа, позволяющая пользователям взаимодействовать с базами данных на естественном языке без SQL-знаний.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

Mineo

Mineo

mineo.app

MINEO — платформа для работы с данными, создания и развертывания Python-ноутбуков, мониторинга качества данных с использованием машинного обучения.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio - облачная платформа для создания панелей мониторинга и отчетности, позволяющая организациям отслеживать KPI и принимать решения на основе данных.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — это инструмент для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в настраиваемые прогнозные аналитические данные и легко делиться результатами.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics позволяет пользователям самостоятельно отвечать на вопросы по данным, избегая обращения к техническим командам.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io — платформа для анализа данных, позволяющая командам без технических знаний создавать отчеты и визуализации с помощью простого конструктора запросов.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — это автоматизированная платформа для визуализации данных, помогающая пользователям извлекать инсайты из больших объемов данных.

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Ikigai - платформа бизнес-аналитики, помогающая пользователям обрабатывать данные и проводить анализ для принятия решений, используя ИИ-технологии.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube Analytics - это платформа для создания аналитических приложений, позволяющая собирать и визуализировать данные без программирования.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

Composable Analytics - инструмент для интеграции аналитики в бизнес-процессы с помощью модульных интерфейсов и инструментов низкого кода.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta - это платформа для доступа, обогащения и анализа данных из различных источников, упрощая анализ и принятие решений для организаций.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Phocas Software - это платформа для бизнес-аналитики и финансовой отчетности, интегрирующая данные из различных источников для упрощения анализа и принятия решений.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr позволяет создавать панели мониторинга и настраивать оповещения для различных SQL баз данных, упрощая анализ данных в реальном времени.

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream упрощает доступ к аналитическим данным, позволяя пользователям эффективно использовать информацию для влияния на бизнес-результаты.

Lightdash

Lightdash

lightdash.com

Lightdash — это платформа с открытым исходным кодом для анализа данных, позволяющая пользователям создавать метрики и визуализации без необходимости в SQL.

Vertify

Vertify

vertify.com

Vertify - это программа для автоматизации бизнес-процессов, синхронизирующая и очищающая данные клиентов в системах продаж, маркетинга и поддержки.

Imply

Imply

imply.io

Imply — это база данных для аналитики в реальном времени, основанная на Apache Druid, позволяющая разработчикам создавать интерактивные приложения с большими объемами данных.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo - это платформа для встроенной аналитики, которая позволяет SaaS-компаниям легко интегрировать интерактивные панели мониторинга в свои приложения.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam - это платформа маркетинговой аналитики, позволяющая отслеживать эффективность кампаний и оптимизировать бюджеты с помощью машинного обучения и первых данных.

1010 Data

1010 Data

1010data.com

1010 Данные - платформа для интеграции и анализа данных из разных источников, обеспечивающая визуализацию, отчетность и разработку приложений.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip — это решение без кода для управления данными, позволяющее объединять источники данных, использовать ETL и создавать инфраструктуру данных за 45 минут.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene — платформа для организации данных, которая помогает принимать быстрые решения на основе надежной информации из разных отделов.

Targit

Targit

targit.com

Targit - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные для поддержки принятия решений.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData — платформа для аналитики данных, позволяющая объединять, управлять и визуализировать данные, создавая отчеты и дашборды для принятия решений.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan — это аналитическая платформа для взаимодействия с клиентами, позволяющая визуализировать данные и рассказывать истории с их помощью без необходимости программирования.

Explo

Explo

explo.co

Explo – приложение для создания встроенных панелей и отчетов, позволяющее безопасно делиться аналитикой и настраивать отчеты для пользователей.

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