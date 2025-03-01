Аналитические платформы - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Аналитические платформы, иногда называемые платформами бизнес-аналитики (BI), предлагают предприятиям комплексный набор инструментов для поглощения, структурирования, изучения и интерпретации данных, выявляя полезную информацию, которая улучшает процесс принятия решений и информирует бизнес-стратегии. Хотя некоторые из этих платформ требуют участия ИТ-специалистов для настройки аналитической инфраструктуры, интеграции основных источников данных и подготовки данных, другие предназначены для простой настройки и использования нетехническими пользователями и известны как платформы самообслуживания. Бизнес-аналитики, специалисты по обработке данных и другие заинтересованные стороны могут использовать эти платформы для подготовки, моделирования и уточнения данных, получая более глубокое понимание повседневной деятельности компании и способствуя принятию обоснованных решений. Важным для ее классификации как аналитической платформы является предоставление комплексного аналитического решения, включающего пять ключевых компонентов: подготовка данных, моделирование данных, смешивание данных, визуализация данных и предоставление аналитической информации.
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Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это приводит к трате миллионов долларов на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько месяцев или лет проектирования платформы. Различать — это упрощение бизнес-аналитики. Наша готовая конфигурация позволяет клиентам приступить к работе с сотнями метрик и их полным набором.
Ikigai
ikigailabs.io
Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-целей. DeepMatch объединяет даже самые разрозненные наборы данных за считанные минуты без какой-либо предварительной обработки данных. Эта запатентованная технология со временем совершенствуется и учится у людей. Запатентованная технология DeepCasting генерирует прогнозы на основе данных всего за несколько недель, причем с более высокой точностью, чем любой другой метод. Вместо сравнения нескольких сценариев «что если», собственный анализ DeepPlan от Ikigai оценивает до 10^19 вариантов и определяет наиболее оптимальные из них для любых заданных параметров. Созданный на основе передовых исследований Массачусетского технологического института в области искусственного интеллекта и машинного обучения, Ikigai имеет уникальные возможности, позволяющие оперативным командам повысить скорость и точность принятия решений в условиях неопределенности и постоянных изменений, что в конечном итоге увеличивает рентабельность инвестиций в бизнес и одновременно внедряет новейшие методы обработки данных. доступен любому специалисту по данным. Узнайте больше https://www.ikigailabs.io
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
CorralData
corraldata.com
В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе искусственного интеллекта, которая радикально упрощает централизацию и анализ данных из нескольких источников. С CorralData вы можете общаться со своими данными на простом английском языке или создавать потрясающие отчеты, просто подключив свои данные. Не требуется кодирование, SQL или инженерные ресурсы. Вот как работает CorralData: легко подключайте все свои источники данных, используя более 500 готовых интеграций. Начните видеть потрясающие визуализации в готовых отчетах, имеющих отношение к вашей компании и данным. Используйте наш искусственный интеллект, чтобы общаться с вашими данными на простом английском языке, чтобы увидеть, как оживают дополнительные идеи, и добавлять их в существующие отчеты. Используйте нашу команду по обработке данных о людях, чтобы углубиться в ситуацию и запросить дополнительную информацию. Платформа CorralData включает в себя все необходимое, чтобы начать использовать данные для достижения результатов, в рамках простой ежемесячной подписки — потрясающие инструменты визуализации данных, встроенный чат, настраиваемые отчеты и доступ к экспертам. Запланируйте демо-версию или начните бесплатную 30-дневную пробную версию и посмотрите, насколько простым и мощным может быть анализ данных с помощью искусственного интеллекта.
Targit
targit.com
В TARGIT мы привносим свой опыт в ключевые отрасли, чтобы помочь нашим клиентам принимать решения на основе данных. Мы обеспечиваем долговременную ценность с помощью решений для бизнес-аналитики (BI) и аналитики, которые поддерживают ваши уникальные цели и процессы, которые поддерживают ваши повседневные операции. Испытайте любовь с первого взгляда с TARGIT Decision Suite, нашей универсальной платформой бизнес-аналитики (BI) и аналитики, интуитивно понятной, универсальной и доступной для каждого сотрудника. TARGIT Decision Suite помогает компаниям интегрировать, визуализировать и обмениваться данными лучше и быстрее, чем когда-либо прежде. Наше решение сочетает в себе контроль централизованного решения BI с гибкостью децентрализованного решения, а также надежную безопасность и надежность. Кроме того, он легко интегрируется с существующими системами и постоянно адаптируется к вашим потребностям, даже по мере роста вашей организации. Признанные Dresner три года подряд мировым лидером в области доверия к поставщикам и лидером в области BI Excellence по версии BARC пять лет подряд, мы гордимся тем, что поддерживаем наших клиентов посредством постоянных инноваций, содержательных рекомендаций и бизнес-модели, ориентированной на людей.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
Planr
planr.com
Planr — это корпоративное SAAS-решение, использующее передовой искусственный интеллект для прогнозирования доходов и показателей продаж, выявляя скрытые блокировщики, которые помогут вам и вашей команде ускорить рост продаж. Planr дает вам мгновенный доступ к объективному и интеллектуальному представлению о прогнозируемом доходе в сравнении с будущими целями с точностью 96%. Инструмент Planr на базе искусственного интеллекта, используемый генеральными директорами, инвесторами и лидерами, обеспечивает объективное научное представление ваших данных и прогнозирует ваш доход NTM с точностью 96%. Категории Planr включают: Управление корпоративной эффективностью, Управление компенсациями, Маркетинговую аналитику, Планирование продаж и операций, Управление эффективностью продаж и Управление персоналом.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные вопросы, такие как
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight предоставляет доступную и простую в использовании SaaS-аналитику для бизнеса. Мгновенное подключение к другим популярным продуктам SaaS, таким как Basecamp, Zendesk и Salesforce, поставляется с предварительно созданными панелями мониторинга, которые помогут вам приступить к работе и получить немедленные результаты. Простой конструктор отчетов поможет вам быстро настроить или создать новые отчеты с нуля в различных визуализациях. Когда вы готовы выйти за рамки подключения к одному или двум продуктам SaaS, Easy Insight предоставляет надежные возможности ETL внутри самого продукта, которые помогут вам импортировать данные из плоских файлов или реляционных баз данных, преобразовывать и объединять данные с другими источниками данных и создавать все необходимое. от красивых информационных панелей до подробных таблиц. Обширные и простые в использовании функции безопасности позволяют легко ограничить данные, которые могут видеть ваши пользователи, что позволяет вам использовать единую панель мониторинга и по-разному представлять ее всем в вашей организации. Каждый торговый представитель будет видеть свои собственные данные, а каждый менеджер проекта — свои собственные проекты, и все они работают на одном и том же базовом наборе информационных панелей, что значительно снижает затраты на доработку.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
Savant Labs
savantlabs.io
Savant — это облачная платформа без кода, предназначенная для автоматизации сквозных аналитических процессов с помощью рабочих процессов перетаскивания. Он предоставляет аналитикам сотни соединителей типа «укажи и щелкни» для доступа к данным из бизнес-приложений, электронных таблиц и платформ данных, виджеты с возможностью перетаскивания для очистки, подготовки, смешивания, преобразования и анализа данных, а также комплексные возможности генеративного искусственного интеллекта для любых задач. этап аналитического рабочего процесса. Аналитические данные можно автоматизировать непосредственно в бизнес-приложениях, информационных панелях BI, коммуникационных приложениях и базах данных. Savant также обладает современными возможностями автоматизации для автоматизации рабочих процессов на основе расписаний или событий и триггеров внешних систем, чтобы предоставить заинтересованным сторонам информацию для своевременного принятия бизнес-действий.
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, включая NoSQL, SQL, СУБД, файловые системы и API, Knowi устраняет необходимость в ETL, драйверах ODBC или процессах преобразования данных, которые требуются альтернативным решениям. Инженеры по обработке данных могут объединять структурированные и неструктурированные источники данных для создания смешанных наборов данных и мгновенно визуализировать результаты, применять алгоритмы машинного обучения, встраивать результаты в приложения для обработки данных, делиться информационными панелями с бизнес-пользователями или запускать действия для других последующих приложений или систем уведомлений.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash — это самый быстрый способ для групп данных предоставить ценную информацию и обеспечить по-настоящему самообслуживаемый доступ к данным для остальных сотрудников компании. Аналитики создают показатели и предоставляют их конечным пользователям для запроса без необходимости использования SQL. Lightdash используют и доверяют компаниям любого размера, от стартапов до международных публичных организаций.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Incorta
incorta.com
Открытая платформа доставки данных Incorta упрощает доступ к данным из множества сложных корпоративных систем, раскрывая всю ценность организационных данных и делая их легко доступными для анализа. При поддержке GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures и Sorenson Capital Incorta дает возможность самым дальновидным компаниям решать самые сложные проблемы с данными: от новаторов среднего бизнеса до лидеров категорий Fortune 1000, таких как Broadcom, Comcast, и Шаттерфляй. Для получения дополнительной информации посетите www.incorta.com.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Logiblox
logiblox.com
Мгновенная аналитика. Бизнес-аналитика самообслуживания. Расширенная аналитика. Кодирование не требуется. Раскройте ценность данных: получайте ценную информацию, улучшайте прогнозы и достигайте оптимизации. Доступны шаблоны и соединители. Создайте свои собственные аналитические решения за считанные минуты с помощью автоматизации, очистки, визуализации и анализа данных. Гибкость и модульность в соответствии с потребностями вашего индивидуального процесса.
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
Isima.io
isima.io
Команда Isima была на переднем крае изменения способа ведения бизнеса с данными в интернет-гигантах, хедж-фондах и компаниях по хранению данных еще до того, как кто-либо услышал термин «большие данные».
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam — это платформа маркетинговой разведки, которая предоставляет брендам возможности моделирования медиа-микса, мультитач-атрибуции и инкрементности, основанные на машинном обучении и собственных данных. Благодаря передовым браузерным платформам Northbeam бренды могут связывать продажи с рекламой, прогнозировать доходы от маркетинга и проводить более эффективный маркетинг, чем когда-либо прежде.
Imply
imply.io
Наша база данных аналитики в реальном времени, созданная на базе Apache Druid, позволяет разработчикам создавать аналитические приложения следующего поколения. С Imply разработчики могут создавать без ограничений, поскольку наша база данных позволяет им создавать интерактивные потоковые и пакетные данные в безграничном масштабе и с наилучшей экономикой. Imply предоставляет полный набор возможностей разработчика для Apache Druid. Основанная ее первоначальными создателями, Imply повышает скорость и масштаб базы данных за счет опыта коммиттеров, простых операций и облачного развертывания, что позволяет с легкостью удовлетворить требования разработчиков приложений. При поддержке ведущих инвесторов, включая Thoma Bravo, a16z и Bessemer Venture Partners, Imply находится на траектории быстрого роста, революционизируя рынок баз данных стоимостью 100 миллиардов долларов, а его клиентами являются Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit и InterContinental Exchange.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer — это мощная облачная платформа для анализа бизнес-данных, которая помогает вам легко анализировать бизнес-данные и создавать подробные отчеты и информационные панели для принятия обоснованных решений. Это также позволяет вам легко создавать и публиковать мощные отчеты за считанные минуты без каких-либо технических знаний.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel экономит ваше время, стресс и боль при понимании данных, создавая четкие визуальные эффекты и отчеты на информационной панели. Автоматическая очистка. Автоанализ. Авто-визуализация. Автоповтор. Это: быстро, просто, управляемо, с помощью искусственного интеллекта и безопасно. DataSquirrel — это платформа бизнес-аналитики для отдельных лиц и команд, которые хотят анализировать любые данные и принимать решения самостоятельно! Для его использования или начала работы не требуется никаких технических навыков. Просто загрузите свои данные и позвольте DataSquirrel сделать все остальное! ✓ Исследуйте спонтанные потребности в данных, загружая любые данные ✓ Автоматическая очистка для обеспечения точности ✓ Обнаружение закономерностей с помощью анализа, предложенного ИИ ✓ Больше никакого VLookup! Объединяйте данные одним щелчком мыши. ✓ Настраивайте визуальные эффекты по своему усмотрению. ✓ Загружайте очищенные отчеты о файлах и информационных панелях. ✓ Делитесь данными и сотрудничайте без входа в систему.
Phocas Software
phocassoftware.com
Хотите быть довольны своими данными? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступающий непосредственно из вашей ERP, бухгалтерской и других систем. Phocas решает проблемы среднего бизнеса, получая аналитическую информацию, создавая отчеты, отслеживая производительность, управляя отделами продаж, планируя расходы, управляя денежными потоками, формируя бюджеты, прогнозируя и подготавливая итоги месяца. Независимо от того, мыслите ли вы общую картину или сразу вникаете в детали, с Phocas вы лидируете в поиске данных - с уверенностью, что результаты будут в режиме реального времени и точны. Фокас следует за вашим ходом мыслей и отвечает на важные бизнес-вопросы так же быстро, как ваш мозг (или ваш начальник) их придумывает. Фока не только отвечает на ваши вопросы; он открывает новые вопросы и возможности, о которых вы даже не думали! Разработанный для нетехнических пользователей, Phocas предоставляет мощные аналитические возможности, позволяющие экономить время при составлении финансовой отчетности. Он за считанные секунды предоставляет данные о местных, региональных или глобальных продажах, запасах, прогнозах, ценах, размерах прибыли, бюджетах и многом другом. Phocas позволяет вам выполнять специальные запросы данных или связывать и консолидировать данные, выявлять тенденции, проводить моделирование и оставаться впереди конкурентов. Любой пользователь Phocas может легко и быстро создавать интерактивные информационные панели, сотрудничать с ними и затем вносить изменения на месте без помощи ИТ-отдела. Приборные панели Phocas позволяют вам делать больше, чем просто царапать поверхность. В отличие от многих инструментов BI, вы можете перейти прямо со своей информационной панели к базовым бизнес-данным, вплоть до отдельной транзакции. Вы сами решаете, сколько деталей вы хотите видеть и как вы хотите это видеть. Интеллектуальная безопасность позволяет применять или снимать ограничения к данным, которые могут видеть разные пользователи, экономя часы времени ИТ-отдела на создании индивидуальных информационных панелей для ваших пользователей. Наши финансовые отчеты автоматизируют отчетность на конец месяца (попрощайтесь с повторяющимися спорами в Excel), а также упрощают консолидацию нескольких организаций. Phocas Budgeting and Forecasting позволяет легко пересматривать бюджеты и обеспечивает более динамичный процесс, помогающий финансовым руководителям идти в ногу с меняющимся деловым и экономическим климатом. Включите дополнительные источники данных для составления бюджетов на основе драйверов, отслеживания фактической производительности по сравнению с прогнозами и многого другого. Phocas успешно интегрируется со всеми основными программами ERP или CRM (и практически с любым другим источником данных, который может использовать ваш бизнес), чтобы дать вам быстрый старт, который можно легко настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями. Наша управляемая реализация и безопасность пользователей на уровне бизнеса предоставляют решения, которые позволят вам и вашему ИТ-персоналу оставаться продуктивными и преданными своему основному бизнесу. Phocas также дает вам возможность объединять транзакционные и геопространственные данные на удобной для просмотра карте. Покажите прибыльность, отобразив на карте 10 крупнейших клиентов в городе, регионе или стране. Определите конкретное местоположение или используйте тепловую карту, чтобы отобразить данные для нескольких местоположений. Картирование Фокаса можно использовать с OpenStreetMap или Google API. Phocas предоставляет полный пакет бизнес-аналитики для мобильного использования. Взяв Phocas в дорогу, вы сможете получать данные в режиме реального времени, где бы вы ни находились. Доступ к вашим данным где угодно и когда угодно. В машине, в аэропорту, за границей или на пляже! Клиенты неизменно высоко оценивают Phocas в ежегодном опросе BARC с 2013 года.
1010 Data
1010data.com
Он предназначен для предоставления глубокой информации обо всех ваших данных с помощью единой, связной и удобной для интеграции системы. Он масштабируемый, демократичный, гибкий и невероятно быстрый.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube — это платформа автоматизации, которая позволяет командам легко создавать собственные приложения для обработки данных и аналитики за считанные минуты без написания кода.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise — это ведущая в отрасли платформа Intelligent DataOps, которая предлагает полный набор возможностей для оркестрации, автоматизации и аналитики, гарантируя возможность быстрого внедрения аналитики в рабочие процессы бизнеса.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD — это комплексный пакет бизнес-аналитики. Предоставьте любому сотруднику вашей организации простой в использовании инструмент анализа данных, который позволит обеспечить практические аналитические возможности на всех уровнях.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid — это аналитическая операционная система корпоративного уровня первого уровня, которая масштабируется от однопользовательской аналитики самообслуживания до централизованного развертывания с тысячами пользователей, включая простую, но эффективную визуализацию данных и расширенные возможности машинного обучения. Независимая ОС Analytics имеет универсальный клиент для любого устройства и ОС. Его можно установить на большинстве платформ — как локально, так и в облаке — и он может работать с большинством популярных стеков данных. Pyramid позволяет пользователям и организациям сбалансировать производительность самообслуживания и управление. Это адаптивная аналитическая платформа, которая предоставляет различные возможности и возможности в зависимости от потребностей и навыков пользователей, при этом управляя контентом как общим ресурсом. Он предназначен для поддержки всего рабочего процесса принятия решений в вашей организации и предоставляет каждому инструменты для проведения аналитики самообслуживания. Важно отметить, что ОС Analytics решает «проблему последней мили», сокращая разрыв между заявленной аналитической стратегией вашей организации и фактической реализацией аналитики. Pyramid включает шесть отдельных аналитических модулей («Моделирование», «Формулирование», «Обнаружение», «Иллюстрирование», «Представление» и «Публикация»), а также административную консоль и систему управления контентом, что обеспечивает по-настоящему универсальный аналитический опыт для всего аналитического рабочего процесса.
MachEye
macheye.com
Платформа расширенной аналитики MachEye меняет способы интеграции данных, решений и операций организаций. В то время как современные платформы бизнес-аналитики отвечают только на вопросы «что» о данных, MachEye помогает пользователям отвечать на сценарии «что, почему и как» для всех в организации. Лица, принимающие решения на любом уровне, теперь могут получать полезную информацию и рекомендации с помощью поиска «Like Google» и аудиовизуального интерфейса «Like YouTube», а также диаграмм и аналитики самообслуживания. MachEye добавляет к данным активную кнопку «Воспроизвести»! Для получения дополнительной информации посетите https://www.macheye.com.
Caplena
caplena.com
Познакомьтесь с Caplena, платформой анализа обратной связи с искусственным интеллектом, которая меняет способы получения информации брендами из открытых ответов. Сочетая текстовые данные с количественными переменными, он позволяет пользователям превращать огромные волны отзывов, обзоров и данных опросов NPS в практические возможности. Сегодня более 200 брендов и агентств по исследованию рынка, таких как DHL, Lufthansa и Euromonitor, доверяют Caplena быстрое преобразование отзывов клиентов и сотрудников в практические идеи. Итак, что отличает Caplena от других инструментов искусственного интеллекта? Все дело в обеспечении максимальной гибкости и прозрачности. Он интегрируется с такими платформами, как Qualtrics, Brandwatch, Trustpilot или Google Maps, или позволяет пользователям загружать свои данные для удобного анализа или сравнительного анализа конкурентов. Caplena обеспечивает надежное моделирование и задание тем на 100 языках, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, которые можно точно настроить, оценить и которым можно доверять. Он раскрывает настроения, тенденции и корреляции на уровне тем. Пользователи могут визуализировать аналитические данные на настраиваемых информационных панелях, взаимодействовать с ними через интерфейс чат-бота и делиться ими со всей организацией, чтобы стимулировать изменения. Caplena — это международная команда энтузиастов данных и UX, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Ее цель — произвести революцию в том, как бренды используют обратную связь. Они также нанимают сотрудников, поэтому заинтересованным лицам следует проверить их страницу «Карьера».
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения интеллекта на базе искусственного интеллекта повсюду™. MicroStrategy ONE позволяет компаниям по всему миру беспрепятственно предоставлять современные решения для анализа данных десяткам тысяч людей как внутри, так и за пределами своих организаций. Благодаря передовым технологиям GenAI он позволяет использовать интеллектуальные функции на любом устройстве, ускоряя переход от данных к действию для любого пользователя.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — признанный лидер на рынке бизнес-аналитики, который с гордостью помогает тысячам групп данных и бизнес-пользователям принимать более обоснованные решения с помощью своих данных.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам возможность сделать анализ данных доступным каждому конечному пользователю посредством анализа данных с самообслуживанием в режиме реального времени прямо на рабочем месте. Более 140 000 ведущих компаний мира и 3,2 миллиона пользователей полагаются на GoodData, чтобы добиться значимых изменений и добиться большего с помощью данных.
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на искусственный интеллект, науку о данных и безопасную основу данных, которая соединяется с существующими облачными и устаревшими системами, Domo помогает компаниям оптимизировать критически важные бизнес-процессы в масштабе и в рекордно короткие сроки, чтобы вызвать смелое любопытство, которое приводит к экспоненциальным бизнес-результатам.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote создает лучший блокнот для работы с данными для команд. В блокноте пользователи могут подключать свои данные, исследовать и анализировать их с помощью совместной работы и управления версиями в режиме реального времени, а также легко обмениваться файлами . Все это осуществляется с помощью мощного пользовательского интерфейса на основе браузера, который работает в облаке. Особенности включают в себя: * Совместное использование блокнотов и проектов через URL-адрес. * Приглашение других к просмотру, комментированию и совместной работе с контролем версий. * Издание блокнотов с визуализацией для презентаций. * Обмен наборами данных между проектами * Полный доступ к терминалу Linux * Завершение кода * Автоматическое управление пакетами Python. * Импорт из github * Подключение к базе данных PostgreSQL
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш бизнес не начинается и не заканчивается у входной двери вашего офиса. Ваш бизнес там, где ВЫ! И вы можете получить доступ к Cube в любое время и в любом месте. Вы можете получить доступ к Cube из простого веб-браузера на своем ноутбуке или на своем iPhone, iPad или Android с помощью собственных приложений.
Chartio
chartio.com
Достаточно просто для всех. Достаточно мощный для команды обработки данных. Chartio — это облачное решение для бизнес-аналитики, цель которого — предоставить каждому сотруднику организации доступ, исследование, преобразование и визуализацию своих данных. Благодаря Chartio каждый член команды теперь может ответить на свои вопросы.
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