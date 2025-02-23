Аналитические платформы - Самые популярные приложения - Таджикистан

Phocas Software

phocassoftware.com

Хотите быть довольны своими данными? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступающий непосредственно из вашей ERP, бухгалтерской и других систем. Phocas решает проблемы среднего бизнеса, получая аналитическую информацию, создавая отчеты, отслеживая производительность, управляя отделами продаж, планируя расходы, управляя денежными потоками, формируя бюджеты, прогнозируя и подготавливая итоги месяца. Независимо от того, мыслите ли вы общую картину или сразу вникаете в детали, с Phocas вы лидируете в поиске данных - с уверенностью, что результаты будут в режиме реального времени и точны. Фокас следует за вашим ходом мыслей и отвечает на важные бизнес-вопросы так же быстро, как ваш мозг (или ваш начальник) их придумывает. Фока не только отвечает на ваши вопросы; он открывает новые вопросы и возможности, о которых вы даже не думали! Разработанный для нетехнических пользователей, Phocas предоставляет мощные аналитические возможности, позволяющие экономить время при составлении финансовой отчетности. Он за считанные секунды предоставляет данные о местных, региональных или глобальных продажах, запасах, прогнозах, ценах, размерах прибыли, бюджетах и ​​многом другом. Phocas позволяет вам выполнять специальные запросы данных или связывать и консолидировать данные, выявлять тенденции, проводить моделирование и оставаться впереди конкурентов. Любой пользователь Phocas может легко и быстро создавать интерактивные информационные панели, сотрудничать с ними и затем вносить изменения на месте без помощи ИТ-отдела. Приборные панели Phocas позволяют вам делать больше, чем просто царапать поверхность. В отличие от многих инструментов BI, вы можете перейти прямо со своей информационной панели к базовым бизнес-данным, вплоть до отдельной транзакции. Вы сами решаете, сколько деталей вы хотите видеть и как вы хотите это видеть. Интеллектуальная безопасность позволяет применять или снимать ограничения к данным, которые могут видеть разные пользователи, экономя часы времени ИТ-отдела на создании индивидуальных информационных панелей для ваших пользователей. Наши финансовые отчеты автоматизируют отчетность на конец месяца (попрощайтесь с повторяющимися спорами в Excel), а также упрощают консолидацию нескольких организаций. Phocas Budgeting and Forecasting позволяет легко пересматривать бюджеты и обеспечивает более динамичный процесс, помогающий финансовым руководителям идти в ногу с меняющимся деловым и экономическим климатом. Включите дополнительные источники данных для составления бюджетов на основе драйверов, отслеживания фактической производительности по сравнению с прогнозами и многого другого. Phocas успешно интегрируется со всеми основными программами ERP или CRM (и практически с любым другим источником данных, который может использовать ваш бизнес), чтобы дать вам быстрый старт, который можно легко настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями. Наша управляемая реализация и безопасность пользователей на уровне бизнеса предоставляют решения, которые позволят вам и вашему ИТ-персоналу оставаться продуктивными и преданными своему основному бизнесу. Phocas также дает вам возможность объединять транзакционные и геопространственные данные на удобной для просмотра карте. Покажите прибыльность, отобразив на карте 10 крупнейших клиентов в городе, регионе или стране. Определите конкретное местоположение или используйте тепловую карту, чтобы отобразить данные для нескольких местоположений. Картирование Фокаса можно использовать с OpenStreetMap или Google API. Phocas предоставляет полный пакет бизнес-аналитики для мобильного использования. Взяв Phocas в дорогу, вы сможете получать данные в режиме реального времени, где бы вы ни находились. Доступ к вашим данным где угодно и когда угодно. В машине, в аэропорту, за границей или на пляже! Клиенты неизменно высоко оценивают Phocas в ежегодном опросе BARC с 2013 года.