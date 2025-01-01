Аналитические платформы - Самые популярные приложения

Аналитические платформы, иногда называемые платформами бизнес-аналитики (BI), предлагают предприятиям комплексный набор инструментов для поглощения, структурирования, изучения и интерпретации данных, выявляя полезную информацию, которая улучшает процесс принятия решений и информирует бизнес-стратегии. Хотя некоторые из этих платформ требуют участия ИТ-специалистов для настройки аналитической инфраструктуры, интеграции основных источников данных и подготовки данных, другие предназначены для простой настройки и использования нетехническими пользователями и известны как платформы самообслуживания. Бизнес-аналитики, специалисты по обработке данных и другие заинтересованные стороны могут использовать эти платформы для подготовки, моделирования и уточнения данных, получая более глубокое понимание повседневной деятельности компании и способствуя принятию обоснованных решений. Важным для ее классификации как аналитической платформы является предоставление комплексного аналитического решения, включающего пять ключевых компонентов: подготовка данных, моделирование данных, смешивание данных, визуализация данных и предоставление аналитической информации.
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Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote - это облачная платформа для совместной работы над проектами в области анализа данных с функциями деления, автозаполнения и интеграции с источниками данных.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Grow
grow.com
Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.
Metabase
metabase.com
Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.
Chartio
chartio.com
Chartio — облачная платформа для анализа и визуализации данных, позволяющая пользователям исследовать и манипулировать данными без глубоких знаний в программировании.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT - это приложение, позволяющее пользователям задавать вопросы о данных на естественном языке и получать быстрые ответы.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
Приложение DataSquirrel AI автоматизирует анализ данных, очистку и визуализацию, позволяя пользователям без технических навыков эффективно работать с данными.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio - облачная платформа для создания панелей мониторинга и отчетности, позволяющая организациям отслеживать KPI и принимать решения на основе данных.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.
Mineo
mineo.app
MINEO — платформа для работы с данными, создания и развертывания Python-ноутбуков, мониторинга качества данных с использованием машинного обучения.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.
Domo
domo.com
Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase — аналитическая платформа, позволяющая пользователям взаимодействовать с базами данных на естественном языке без SQL-знаний.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
Composable Analytics
composable.ai
Composable Analytics - инструмент для интеграции аналитики в бизнес-процессы с помощью модульных интерфейсов и инструментов низкого кода.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics - это платформа для создания аналитических приложений, позволяющая собирать и визуализировать данные без программирования.
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai - платформа бизнес-аналитики, помогающая пользователям обрабатывать данные и проводить анализ для принятия решений, используя ИИ-технологии.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence - платформа для анализа данных, предназначенная для управления метриками и поддержки принятия решений на основе точной информации.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
GoodData
gooddata.com
GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.
Incorta
incorta.com
Incorta - это платформа для доступа, обогащения и анализа данных из различных источников, упрощая анализ и принятие решений для организаций.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo - это платформа для встроенной аналитики, которая позволяет SaaS-компаниям легко интегрировать интерактивные панели мониторинга в свои приложения.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid Analytics — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать данные, проводить анализ и генерировать отчеты с поддержкой машинного обучения.
Sisense
sisense.com
Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
Imply
imply.io
Imply — это база данных для аналитики в реальном времени, основанная на Apache Druid, позволяющая разработчикам создавать интерактивные приложения с большими объемами данных.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Holistics
holistics.io
Holistics позволяет пользователям самостоятельно отвечать на вопросы по данным, избегая обращения к техническим командам.
Narrator
narrator.ai
Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.
Kleene
kleene.ai
Kleene — платформа для организации данных, которая помогает принимать быстрые решения на основе надежной информации из разных отделов.
Datazip
datazip.io
Datazip — это решение без кода для управления данными, позволяющее объединять источники данных, использовать ETL и создавать инфраструктуру данных за 45 минут.
Cascade
cascade.io
Cascade — это инструмент для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в настраиваемые прогнозные аналитические данные и легко делиться результатами.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas Software - это платформа для бизнес-аналитики и финансовой отчетности, интегрирующая данные из различных источников для упрощения анализа и принятия решений.
Targit
targit.com
Targit - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные для поддержки принятия решений.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam - это платформа маркетинговой аналитики, позволяющая отслеживать эффективность кампаний и оптимизировать бюджеты с помощью машинного обучения и первых данных.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr позволяет создавать панели мониторинга и настраивать оповещения для различных SQL баз данных, упрощая анализ данных в реальном времени.
Workstream.io
workstream.io
Workstream упрощает доступ к аналитическим данным, позволяя пользователям эффективно использовать информацию для влияния на бизнес-результаты.
Caplena
caplena.com
Caplena — это платформа анализа отзывов с ИИ, позволяющая брендам извлекать actionable insights из открытых ответов и мнений.
Cube
cubeanywhere.com
Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io — платформа для анализа данных, позволяющая командам без технических знаний создавать отчеты и визуализации с помощью простого конструктора запросов.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.
ClicData
clicdata.com
ClicData — платформа для аналитики данных, позволяющая объединять, управлять и визуализировать данные, создавая отчеты и дашборды для принятия решений.
Explo
explo.co
Explo – приложение для создания встроенных панелей и отчетов, позволяющее безопасно делиться аналитикой и настраивать отчеты для пользователей.
Slingshot
slingshotapp.io
Приложение Slingshot обеспечивает аналитические данные в реальном времени и управление проектами, позволяя командам визуализировать данные и делиться ими.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это решение для аналитики, использующее обработку естественного языка, позволяющее бизнес-пользователям получать ответы на вопросы без аналитиков.
Knowi
knowi.com
Knowi - платформа бизнес-аналитики для интеграции и визуализации данных из различных источников, включая неструктурированные данные.
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