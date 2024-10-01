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Аналитические платформы - Самые популярные приложения - Германия Самые популярные Недавно добавленные

Аналитические платформы, иногда называемые платформами бизнес-аналитики (BI), предлагают предприятиям комплексный набор инструментов для поглощения, структурирования, изучения и интерпретации данных, выявляя полезную информацию, которая улучшает процесс принятия решений и информирует бизнес-стратегии. Хотя некоторые из этих платформ требуют участия ИТ-специалистов для настройки аналитической инфраструктуры, интеграции основных источников данных и подготовки данных, другие предназначены для простой настройки и использования нетехническими пользователями и известны как платформы самообслуживания. Бизнес-аналитики, специалисты по обработке данных и другие заинтересованные стороны могут использовать эти платформы для подготовки, моделирования и уточнения данных, получая более глубокое понимание повседневной деятельности компании и способствуя принятию обоснованных решений. Важным для ее классификации как аналитической платформы является предоставление комплексного аналитического решения, включающего пять ключевых компонентов: подготовка данных, моделирование данных, смешивание данных, визуализация данных и предоставление аналитической информации.