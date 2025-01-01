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Программное обеспечение для управления выпускниками
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Программное обеспечение для управления выпускниками - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления выпускниками облегчает связи между компаниями и учебными заведениями и их выпускниками. Эти решения помогают управлять контактной информацией выпускников и организовывать мероприятия. Группы по связям с выпускниками, администраторы высших учебных заведений и рекрутеры компаний могут использовать это программное обеспечение для создания сетевых возможностей, которые улучшат их стратегии набора и взаимодействия. Некоторые инструменты управления выпускниками созданы специально для компаний и позволяют рекрутерам и менеджерам по персоналу развивать сети выпускников как источник потенциальных сотрудников. Эти решения обеспечивают доступ к пулу квалифицированных выпускников и их контактной информации, что упрощает проведение мероприятий, поддержание связей и организацию сеансов набора персонала. С другой стороны, некоторые продукты по управлению выпускниками предназначены для высших учебных заведений. Эти инструменты помогают сотрудникам по работе с выпускниками координировать инициативы по сбору средств и пожертвованиям, способствуя постоянным отношениям с выпускниками. Улучшая общение и сотрудничество, эти решения укрепляют сообщество учебного заведения, создавая больше возможностей для бизнес-идей, трудоустройства и, в конечном итоге, стимулируя увеличение набора студентов.

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Embrk

Embrk

embrk.com

Embrk — это программа для автоматизации последующего ухода в области психического здоровья, помогающая клиникам поддерживать связь с выпускниками и улучшать финансовые показатели.

GiveCampus

GiveCampus

givecampus.com

GiveCampus — платформа для сбора средств, помогающая образовательным учреждениям управлять пожертвованиями и взаимодействовать с донорами.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

ToucanTech — облачное приложение для управления сообществами выпускников, предлагающее инструменты для общения, организации событий и менторства.

Boomerangs

Boomerangs

boomerangs.ai

Boomerangs.ai — платформа для управления выпускниками компаний, позволяющая привлекать бывших сотрудников и вознаграждать за успешные рекомендации.

EverTrue

EverTrue

evertrue.com

EverTrue помогает организациям управлять данными и взаимодействовать с донорами, предлагая инструменты для анализа, персонализированных коммуникаций и стратегического охвата.

Gradnet

Gradnet

gradnet.io

Gradnet — это платформа для организации частных сетей, упрощающая сбор средств, организацию мероприятий и управление членством.

Insala

Insala

insala.com

Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.

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