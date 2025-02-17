Пакеты программного обеспечения ALM - Самые популярные приложения - Эсватини

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Пакеты программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) упрощают разработку программных приложений от первоначальной концепции до окончательной поставки. Эти пакеты создают экосистему для совместной работы, в которой пользователи могут работать вместе и выполнять задачи по созданию или усовершенствованию программного обеспечения. Пакеты ALM устанавливают процессы проектирования, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать пакеты ALM на протяжении всего процесса создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Пакеты ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников на различных должностях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются или используют общие функции инструментов управления проектами и могут включать в себя программное обеспечение для проектирования и разработки, такое как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования, или соединяться с ним.
Отправить новое приложение
Ably
ably.com
Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. Для этого мы предоставляем облачную инфраструктуру и API, которые помогают разработчикам осуществлять потоковую передачу данных между устройствами в режиме реального времени. API-интерфейсы Ably предоставляют всю инфраструктуру Ably через стандартизированные программные интерфейсы и включают масштабируемые каналы Pub/Sub. Наши API включают встроенную информацию о присутствии пользователя и историю сообщений, а также потоковую передачу по открытым протоколам, таким как WebSockets, MQTT и SSE. Кроме того, наши API-интерфейсы передают данные в облака или среды за пределами сети Ably, поэтому вы можете запускать существующую бизнес-логику и события и предоставлять собственные push-уведомления с использованием APNS и GCM. Все это построено на сети потоков данных Ably, которая состоит из двух частей: нашей облачной сети и структуры обмена сообщениями в реальном времени. Сеть Ably состоит из более чем 16 географически распределенных центров обработки данных с основной маршрутизацией и более 176 точек присутствия с периферийным ускорением со средней глобальной задержкой в обоих направлениях 65 мс. В основе всего этого лежит наша структура обмена сообщениями в реальном времени, которая решает сложные инженерные проблемы в реальном времени, такие как порядок сообщений, гарантированная доставка, репликация данных, идемпотентная публикация и многое другое. Благодаря более чем 40 пакетам SDK клиентской библиотеки и встроенной поддержке более шести протоколов реального времени начало работы в любом случае становится быстрым и простым. Наш бесплатный план включает 6 миллионов сообщений в месяц и до 200 пиковых подключений и каналов — этого достаточно для начала работы любого любопытного разработчика.
PubNub
pubnub.com
PubNub используется группами разработчиков программного обеспечения как часть современного стека приложений для обеспечения функций, требующих связи и сотрудничества между пользователями в реальном времени в любом масштабе. PubNub позволяет легко создавать такие приложения, как чат-приложения, цифровые доски, информационные панели в реальном времени с обновлениями в реальном времени, карты с наложением местоположений в реальном времени и многие другие функции, которые полагаются на обновления в реальном времени и мгновенную связь. Что отличает нас? ~Масштабируемость~ PubNub — это самая масштабируемая платформа в отрасли, которая позволяет быстро одновременно использовать ее без финансовых санкций. Поскольку мы допускаем неограниченное количество одновременных пользователей, вам никогда не придется беспокоиться о экспоненциальном увеличении затрат из-за роста. * Обрабатывает более 800 миллионов активных устройств и более 3 триллионов вызовов API, доставляемых ежемесячно. * Рекорд крупнейшего одновременного онлайн-мероприятия с более чем 10,5 миллионами пользователей. * Один подключенный фитнес-клиент заявил: «От тестирования до 1500 поездок в день сегодня и примерно до 15 000 поездок в день в ближайшие месяцы, мы уверены, что PubNub справится с этой задачей. этот рост».
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизнь специалистов в области технологий проще. От «Прогресса» зависят более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий. Узнайте больше на сайте www.progress.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
Apptimized
apptimized.com
Workspace — это инструмент для упаковки приложений, который позволяет вам находить (создавать документацию по установке), упаковывать и тестировать приложения в вашем браузере независимо от VPN или конкретных навыков. Этот инструмент интегрирует ваш рабочий процесс со средой упаковки и набором инструментов для форматов MSI, MSIX, App-V и Intunewin. Вы можете редактировать, развертывать и переупаковывать их одним нажатием кнопки. Наше решение позволяет работать с несколькими приложениями одновременно и использовать одну упаковку Workspace без тысяч настроек и не удобных интерфейсов. Apptimized предоставляет доступ к чистым виртуальным машинам, где вы можете упаковывать и тестировать пакеты приложений на разных ОС и проверять их совместимость с вашей программной средой. Включен бесплатный круглосуточный чат поддержки со специалистом по упаковке приложений.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.