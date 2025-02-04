Пакеты программного обеспечения ALM - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

Ably

ably.com

Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. Для этого мы предоставляем облачную инфраструктуру и API, которые помогают разработчикам осуществлять потоковую передачу данных между устройствами в режиме реального времени. API-интерфейсы Ably предоставляют всю инфраструктуру Ably через стандартизированные программные интерфейсы и включают масштабируемые каналы Pub/Sub. Наши API включают встроенную информацию о присутствии пользователя и историю сообщений, а также потоковую передачу по открытым протоколам, таким как WebSockets, MQTT и SSE. Кроме того, наши API-интерфейсы передают данные в облака или среды за пределами сети Ably, поэтому вы можете запускать существующую бизнес-логику и события и предоставлять собственные push-уведомления с использованием APNS и GCM. Все это построено на сети потоков данных Ably, которая состоит из двух частей: нашей облачной сети и структуры обмена сообщениями в реальном времени. Сеть Ably состоит из более чем 16 географически распределенных центров обработки данных с основной маршрутизацией и более 176 точек присутствия с периферийным ускорением со средней глобальной задержкой в ​​обоих направлениях 65 мс. В основе всего этого лежит наша структура обмена сообщениями в реальном времени, которая решает сложные инженерные проблемы в реальном времени, такие как порядок сообщений, гарантированная доставка, репликация данных, идемпотентная публикация и многое другое. Благодаря более чем 40 пакетам SDK клиентской библиотеки и встроенной поддержке более шести протоколов реального времени начало работы в любом случае становится быстрым и простым. Наш бесплатный план включает 6 миллионов сообщений в месяц и до 200 пиковых подключений и каналов — этого достаточно для начала работы любого любопытного разработчика.