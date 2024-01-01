Пакеты программного обеспечения ALM - Самые популярные приложения - Андорра Самые популярные Недавно добавленные

Пакеты программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) упрощают разработку программных приложений от первоначальной концепции до окончательной поставки. Эти пакеты создают экосистему для совместной работы, в которой пользователи могут работать вместе и выполнять задачи по созданию или усовершенствованию программного обеспечения. Пакеты ALM устанавливают процессы проектирования, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать пакеты ALM на протяжении всего процесса создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Пакеты ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников на различных должностях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются или используют общие функции инструментов управления проектами и могут включать в себя программное обеспечение для проектирования и разработки, такое как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования, или соединяться с ним.