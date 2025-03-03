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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls — это помощник по написанию текстов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания контента в различных областях. Он помогает создавать высококачественные сообщения в блогах, рекламу, сообщения в социальных сетях, электронные письма, эссе и многое другое. LogicBalls демонстрирует функциональность в различных категориях. К ним относятся общие вопросы, маркетинг, продажи, писательство, SEO, а также социальные сети. Помимо создания элементарных компонентов, таких как аббревиатуры и шутки, он предоставляет более сложные результаты, такие как PR-планы, рекламные сценарии, тесты на идентичность бренда и оптимизированные для SEO URL-адреса. Он также предлагает поддержку создания контента для социальных сетей, включая биографии и публикации Facebook, хэштеги и советы по оптимизации профиля Bumble. Более того, LogicBalls может помочь в решении задач, связанных с продажами, предлагая стратегии дополнительных продаж, создавая истории успеха клиентов и предлагая стратегии удержания клиентов. По сути, этот инструмент объединяет мозговой штурм, написание, анализ и исследования на одной платформе, помогая пользователям совершенствовать каждый аспект своей работы.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO — это плагин WordPress, который поможет вам прояснить техническое SEO с помощью ИИ! В настоящее время мы можем исправлять отсутствующий замещающий текст, отсутствующие заголовки и описания, исправлять неработающие ссылки, а также создавать и обновлять контент.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster — это служба создания блогов с искусственным интеллектом, которая автоматически генерирует и публикует высококачественные сообщения в блогах для вашего веб-сайта WordPress. Благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту, такому как GPT-3 OpenAI, BlogBooster создает индивидуальные статьи в блогах, адаптированные к вашей нише и аудитории. BlogBooster использует искусственный интеллект для полной автоматизации создания и публикации контента: * Вы выбираете план с количеством публикаций в блоге, которое вам нужно в месяц. * Искусственный интеллект BlogBooster анализирует ваш веб-сайт и генерирует темы для сообщений в блоге специально для вашей ниши и аудитории. * ИИ пишет полные высококачественные статьи длиной до 500 слов. * BlogBooster автоматически публикует готовые сообщения на вашем сайте WordPress по расписанию.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer — это инструмент, который использует передовые методы искусственного интеллекта для создания кратких обзоров различных типов текста, включая статьи, блоги и эссе. Инструмент сохраняет исходный контекст и точность информации, выделяя при этом ключевые моменты введенного материала. Благодаря пользовательскому интерфейсу этот инструмент позволяет пользователям устанавливать желаемую длину резюме. Сумматор также извлекает «лучшие строки» содержания, обеспечивая немедленное понимание основной мысли текста. Процесс завершения не просто происходит на одном языке, он может предоставлять резюме на нескольких языках без необходимости перевода перед обобщением. Инструмент повышает читаемость, предлагая возможность получить обобщенный контент в виде маркированных пунктов или одной лучшей строки. . Он обеспечивает безопасность данных, гарантируя пользователям, что он не хранит никаких личных данных. AI Summarizer имеет простой в использовании подход: пользователи вводят или загружают текст, подтверждают reCAPTCHA, а затем нажимают кнопку, чтобы создать сводку. Обобщенный контент можно загрузить, скопировать в буфер обмена или очистить для нового раунда обобщения. Этот инструмент повышает удобство пользователя благодаря бесплатному использованию и неограниченному количеству ежедневных записей. AI Summarizer оказывается полезным для людей разных профессий, предоставляя им точное изложение любого текста.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете использовать Writecream для создания убедительных, персонализированных представлений для исходящих маркетинговых кампаний.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это инструмент повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, делиться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование единообразного языка. Делитесь фрагментами сообщений, подписями и описаниями со всеми, кто работает с вами над проектами.
GrowthBar
growthbarseo.com
Инструмент SEO, созданный для маркетологов и блоггеров. Перехитрите своих конкурентов, быстрее ранжируйтесь и создавайте контент за считанные секунды. Выполняйте исследование ключевых слов, конкурентный анализ, генерацию контента и отслеживание рейтинга — все на одной панели управления, а также с помощью нашего расширения Chrome. GrowthBar предоставляет информацию о SEO в простых, интуитивно понятных информационных панелях. Просматривайте органические ключевые слова любого веб-сайта, объявления Google, обратные ссылки и рекламу в Facebook, чтобы вы могли разумно формировать свою стратегию. Создавайте схемы контента для своего блога или веб-сайта одним нажатием кнопки. Контуры включают правильные ключевые слова, количество слов, заголовки, изображения, ссылки и многое другое. Когда дело доходит до контента, GrowthBar сэкономит вам часы ручного планирования и составления планов благодаря нашей мощной технологии искусственного интеллекта. Наше 5-звездочное расширение GrowthBar для Google Chrome можно использовать с вашей учетной записью бесплатно. Собирайте информацию о SEO, выполняя обычный поиск в Google.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
AtOnce
atonce.com
AtOnce — это передовое решение искусственного интеллекта, которое пытается стать мастером на все руки. Он позволяет маркетологам и создателям контента создавать все: от идей TikTok и рекламы в Facebook до публикаций в блогах и пользовательских изображений, созданных искусственным интеллектом. Компании по всему миру используют его для высококачественного SEO-контента, повышения коэффициента конверсии, более быстрого создания черновиков и смягчения писательского тупика. Эти и другие услуги предоставляются более чем на 30+ языках, что в сочетании с функцией чата позволяет AtOnce предлагать поддержку клиентов для всех основных сайтов электронной коммерции.
Copymate
copymate.app
Copymate — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям легко создавать большое количество высококачественных, SEO-оптимизированных статей. Он использует передовую технологию генерации естественного языка для создания контента, похожего на человеческий, в больших масштабах. Алгоритм Copymate анализирует вводимые вами данные и генерирует контент, используя новейшую модель GPT-4 от OpenAI. Он создает статьи, оптимизированные как для поисковых систем, так и для читателей. Ключевые особенности: * Генератор массового контента — создавайте неограниченное количество статей одновременно. * Интеграция с WordPress — публикуйте на своем сайте WordPress. * Многоязычность — создание контента на разных языках. * SEO-оптимизация — статьи оптимизированы для поискового рейтинга. * GPT-4 — использует новейшую модель искусственного интеллекта OpenAI. * Управление несколькими сайтами — управляйте контентом на нескольких сайтах.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — компания, которая производит революцию в процессе письма с помощью своих инновационных технологий. Мы сочетаем опыт профессиональных писателей со скоростью и точностью искусственного интеллекта, чтобы предоставить студентам первоклассную помощь в написании текстов. Наш инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта выделяется несколькими уникальными функциями. Во-первых, он создает точный контент без плагиата по любой заданной теме, используя свое обучение на миллионах высококачественных эссе и статей. Это избавляет от необходимости проводить многочасовые мозговые штурмы и исследования. Во-вторых, наш инструмент экономит время, создавая схемы и содержание ваших эссе. Это позволяет вам сосредоточиться на других важных аспектах вашей академической и личной жизни. В-третьих, просмотр и изучение созданного контента может помочь вам улучшить свои навыки письма и глубже понять рассматриваемую тему. Наш инструмент использует обработку естественного языка и машинное обучение для постоянного улучшения своей производительности, что позволяет ему анализировать и интерпретировать сложную информацию. Наконец, алгоритм может генерировать контент для различных типов эссе, включая аргументированные, убедительные, описательные и повествовательные эссе. Он также может помочь с исследовательскими работами, статьями, отчетами и другими курсовыми заданиями. Тысячи студентов по всему миру доверяют нашему инструменту для написания эссе с искусственным интеллектом, который был разработан с учетом вашего успеха. Итак, независимо от того, столкнулись ли вы с писательским кризисом, изо всех сил пытаетесь придумать идеи или у вас мало времени, наш усовершенствованный алгоритм поможет вам в кратчайшие сроки создать высококачественные эссе.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
Zupyak
zupyak.com
Получите больше клиентов из поисковых систем без усилий. Зупяк — самый простой писатель, работающий с искусственным интеллектом, который вы когда-либо использовали. Он проводит для вас SEO-исследования и создает контент с использованием искусственного интеллекта без необходимости привлечения агентства. * Zupyak — это инструмент для письма на основе искусственного интеллекта, который упрощает создание и публикацию контента, оптимизированного для SEO. * Рецензентам нравится удобный интерфейс, разнообразие ответов, экономия времени, качество создаваемого контента, а также инновационные предложения по содержанию и рекомендации по ключевым словам, предоставленные Зупяком. * Пользователи упомянули такие проблемы, как превышение бюджета инструмента, недостаточно богатый контент, ограничения на генерацию ключевых слов, зависание и зависание платформы, а также отсутствие определенных функций.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Upword
upword.ai
Upword AI — это передовая платформа для исследований и управления знаниями в области искусственного интеллекта, созданная для оптимизации рабочих процессов отдельных лиц, команд и организаций. Upword легко интегрирует набор мощных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают пользователям: * Легко собирайте, систематизируйте и управляйте всем своим профессиональным контентом и исследовательскими материалами в одном централизованном центре. * Значительно ускоряйте исследования, анализ и написание задач с помощью возможностей поиска, обобщения, формирования идей и создания контента на базе искусственного интеллекта. * Сотрудничайте более эффективно, позволяя командам легко обмениваться знаниями, совместно создавать документы и подключаться к интеллектуальному помощнику искусственного интеллекта для мозгового штурма и решения проблем. С помощью Upword работники умственного труда могут сэкономить время, повысить производительность и открыть новые уровни творчества и понимания — и все это благодаря последним достижениям в области обработки естественного языка и генеративного искусственного интеллекта. Upword — важный инструмент повышения производительности в современной экономике знаний.
AISEO
aiseo.ai
Повысьте свой рейтинг в Google с помощью невидимого AI-контента! Повысьте свой тематический авторитет, поднимите свой рейтинг E-E-A-T, улучшите внутреннее и техническое SEO и доминируйте в своей нише с помощью контента, созданного искусственным интеллектом, который неотличим от статей, написанных людьми. Погрузитесь ниже.
Writely
writelyai.com
Writely AI — это инновационная платформа для написания статей, которая генерирует статьи, короткие рассказы, электронные письма и видеообзоры за считанные секунды. Его модели глубокого обучения, обученные на огромных объемах текста, имитируют человеческое письмо, создавая результаты с минимальным плагиатом. Благодаря таким функциям, как изменение тона, перевод, генерация идей и манипулирование текстом, Writely помогает эффективно и увлекательно создавать контент. WritelyCHAT предлагает помощь в выполнении задач, гарантируя надежные рекомендации. Инструмент доступен через расширение Chrome, совместим с различными устройствами и активно присутствует в сообществах Instagram, LinkedIn и Twitter.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs от Writemate — это мощная платформа, предоставляющая доступ к более чем 30 различным моделям искусственного интеллекта, включая GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 и Mistral. ChatLabs также позволяет вам использовать встроенных помощников GPT, анализировать файлы, выполнять поиск в Интернете и создавать собственные агенты искусственного интеллекта, которые знают все о вашем бизнесе.
Writingo
writingo.ai
Writeo — это уникальное решение на базе искусственного интеллекта, обученное и работающее на базе искусственного интеллекта для создания высококачественного контента. Writeo может легко создавать контент, не требуя вашего времени и усилий.
Writi.io
writi.io
Writi.io — не бот, генерирующий контент; вместо этого это продукт на базе ChatGPT | Модели ИИ GPT-4 от OpenAI, созданные специально для LinkedIn (и электронной почты). Это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который создает оригинальный контент непосредственно в LinkedIn или в вашем почтовом ящике. Эти функции доступны через расширение Chrome. Просто введите три слова, чтобы дать Writi подсказку о том, что вы хотите сказать, а затем расслабьтесь и позвольте Writi выяснить контекст вашего разговора. Выберите контент, который вы хотите использовать, специально созданный для вашего конкретного разговора. Мы интегрировали ИИ из ChatGPT OpenAI | GPT-4 Turbo и создали его специально для работы с LinkedIn и электронной почтой. Он очень прост в использовании, но очень мощный.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагин-помощник по искусственному интеллекту для WordPress. Это помогает пользователям создавать такой контент, как статьи, описания продуктов и копии веб-сайтов, за считанные минуты с использованием передового искусственного интеллекта. Ключевые особенности и преимущества: * Пишите статьи, сообщения в блогах, целевые страницы за считанные секунды. * Создание описаний продуктов для сайтов электронной торговли. * Создание привлекательного текста веб-сайта для страниц. * Встроенная генерация изображений для создания пользовательских изображений. * Доступно как плагин WordPress и расширение Chrome. * Интегрируется со всеми основными конструкторами страниц и темами. * Экономит до 90% времени, затрачиваемого на создание контента. * Неограниченное количество пользователей на более высоких планах * Включены миллионы слов в месяц * Доступные ежемесячные и годовые тарифные планы * 7-дневная гарантия возврата денег Bertha AI использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания контента, похожего на человеческий. Вот краткий обзор того, как это работает: * Пользователь предоставляет Берте подсказку, тему или идею, для которой он хочет создать контент. * Берта анализирует подсказку и использует свою обширную базу данных для создания соответствующего контента. * Сгенерированный контент возвращается пользователю в течение нескольких секунд. * Пользователи могут легко редактировать и уточнять контент, созданный с помощью ИИ, перед публикацией. Берта прошла обучение по сотням миллиардов параметров, чтобы создавать высококачественный, уникальный контент, как человек-писатель. ИИ изучил различные стили письма, темы, лингвистические правила и многое другое, чтобы создавать интересный, информативный и читабельный контент.
Managr
managr.ai
Managr — это помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для связей с общественностью. Он читает за вас новости, пишет презентации для СМИ и определяет целевых журналистов.
ContentBlock
contentblock.ai
Создавайте контент в 10 раз быстрее с помощью ИИ. Улучшите свое писательство с помощью самого продвинутого помощника по написанию текстов с искусственным интеллектом, чтобы создавать потрясающий оригинальный контент в 10 раз быстрее.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
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