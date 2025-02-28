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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграции с WordPress/WooCommerce он обеспечивает удобство использования, особенно для новичков. WriteText.ai специализируется на создании первоклассных, SEO-оптимизированных мета-заголовков, метаописаний, описаний продуктов и текстов Open Graph. Он предоставляет режимы «WriteText.ai Single» и «WriteText.ai Bulk» для повышения эффективности создания контента. Более того, каждая учетная запись может вместить неограниченное количество пользователей и установок интернет-магазина, что подходит для предприятий любого размера. WriteText.ai Single предлагает авторам широкие возможности для создания контента. Помимо установки тона, стиля и целевого рынка, авторы могут провести углубленный анализ ключевых слов, выбрать семантические ключевые слова и выбрать, какие атрибуты следует включить в текст непосредственно из WooCommerce, прежде чем создавать сам контент. После ознакомления с продуктом и анализа ключевых слов WriteText.ai Single генерирует текст примерно за 50 секунд. Затем автор может просмотреть результат перед публикацией его в WooCommerce. Следовательно, эта функция обеспечивает согласованность тона, стиля и включение ключевых слов для улучшения SEO. Кроме того, он обеспечивает гибкость настройки контента каждого продукта в соответствии с конкретными потребностями целевой аудитории. С другой стороны, WriteText.ai Bulk специально разработан для одновременного создания текста для нескольких продуктов. Хотя в этой функции отсутствуют такие специфические аспекты, как анализ ключевых слов, выбор семантических ключевых слов и индивидуальный выбор атрибутов для каждого продукта, она позволяет автору поддерживать единый тон, стиль и атрибуты для всех выбранных продуктов. WriteText.ai Bulk демонстрирует высокую эффективность, генерируя текст для каждого продукта примерно в течение 30 секунд после установки окончательного выбора продукта и атрибутов целевого стиля. Это особенно полезно, когда необходимо создать большой объем текста о продукте за короткий промежуток времени, минуя необходимость детального анализа ключевых слов. Таким образом, WriteText.ai Bulk служит надежным и экономичным решением для задач быстрой и массовой генерации контента. В целом, WriteText.ai — это многофункциональный плагин, который позволяет подключаться к неограниченному количеству сайтов электронной коммерции и поддерживает неограниченное количество пользователей. Он обеспечивает прямую передачу или публикацию текста в WooCommerce, а также позволяет выбирать атрибуты продукта, тона и стили для включения в текст. Пользователи также могут выбирать целевую аудиторию и длину текста, а также настраивать роли пользователей, чтобы указать, кто может создавать, просматривать и публиковать контент. Ключевые функции включают журнал истории отзывов, массовую передачу/публикацию текста, добавление пользовательских сведений о продукте и определение собственного тона и стиля. Пользователи могут использовать эталонный продукт для генерации текста, получения целевых рынков, предложенных ИИ, определения собственных целевых рынков и переписывания текста. Плагин также поддерживает анализ ключевых слов, семантические ключевые слова, отслеживание ключевых слов и плотность семантических ключевых слов, а также поддержку нескольких магазинов. Отказ от ответственности: WriteText.ai — это независимый инструмент, разработанный для работы с WordPress/WooCommerce. Он не связан и не одобрен WordPress/WooCommerce.
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая автоматическое составление контента, безошибочное написание, варианты языкового перевода и персонализацию для конкретной аудитории для достижения убедительных результатов. WriterX гордится тем, что помогает справиться с писательским кризисом, обеспечивая мгновенное и увлекательное создание контента. Он может решать задачи: от написания сообщений в блогах и контента для социальных сетей до копирайтинга для рекламных кампаний. Еще одной ключевой особенностью WriterX является его способность перепрофилировать существующий контент или генерировать новый материал в большом масштабе, отвечая потребности в больших объемах контента в современную цифровую эпоху. Для начала пользователи выбирают шаблон и предоставляют краткое описание темы или продукта, а ИИ будет генерировать разнообразный контент. Инструмент используется разнообразной клиентской базой, включая студентов, копирайтеров, блоггеров, менеджеров по продуктам, маркетинговые команды и медиа-агентства. Он предлагает обширные решения для SEO, повышая видимость в Интернете за счет создания запоминающихся заголовков, описаний продуктов и индивидуальных обзоров. Наконец, несмотря на широкий набор функций, WriterX имеет простой в использовании интерфейс, который упрощает процесс создания контента.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контента!
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых учетных записей и контактов, даже тех, которые еще не присутствуют в вашей CRM-системе. Целью инструмента является сделать обмен сообщениями более специфичным для бренда и контекста для каждого получателя, что приведет к более эффективному охвату и вовлечению. Regie.ai также отдает приоритет охвату на основе данных об вовлеченности и намерениях, чтобы обеспечить более точный таргетинг во время активных циклов покупок. Уникальной особенностью этого инструмента является его способность изменять интенсивность охвата в зависимости от уровня вовлеченности покупателей. Следовательно, активно вовлеченные покупатели получают постоянный поток общения, в то время как невовлеченные потенциальные клиенты обрабатываются медленнее, пока они не будут готовы к продажам, что защищает здоровье вашей базы данных и улучшает время встречи. Regie.ai можно представить как виртуальных представителей по развитию продаж (SDR), которые работают круглосуточно, без необходимости привлечения дополнительных человеческих ресурсов или стороннего аутсорсинга. Платформа поддерживает ряд вариантов использования, таких как холодный исходящий трафик, взаимодействие с LinkedIn, стимулирование продаж, входящие ответы потенциальных клиентов, исходящие на входящие, расширение клиентов и многое другое. Кроме того, этот инструмент упрощает вашу стратегию управления доходами за счет интеграции с основными системами RevTech, что помогает автоматизировать бронирование встреч группы продаж.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — это платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая предлагает различные инструменты, которые помогут вам эффективно создавать высококачественный контент. Их ключевые предложения включают в себя: * Шаблоны AI — готовые шаблоны для различных категорий, таких как блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях и т. д., которые вы можете легко настроить. * Генератор изображений AI — создавайте уникальные изображения с помощью искусственного интеллекта, такого как DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion и т. д. * Помощники с искусственным интеллектом — чат-боты, адаптированные к вашим потребностям, которые могут автоматически отвечать на запросы клиентов. * Речь AI в текст — точно конвертируйте аудио в текстовые расшифровки. * AI Voiceover — текст реалистичным человеческим голосом на более чем 100 языках. * AI Code — получайте предложения по коду и автозаполнение по мере ввода. LilybankAI упрощает создание контента с помощью передового искусственного интеллекта. Выполните три простых шага: * Введите данные — предоставьте свои идеи контента, текстовые расшифровки, изображения и т. д. * Генерация искусственного интеллекта — LilybankAI анализирует ваши входные данные и генерирует высококачественный результат, используя новейшие модели искусственного интеллекта. * Доставка контента. Платформа предоставляет вам отточенный, настроенный контент, который находит отклик у вашей аудитории. Вы получаете результаты в 10 раз быстрее без каких-либо творческих усилий. Простой в использовании интерфейс LilybankAI позволяет каждому легко создавать контент с использованием ИИ.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте своих потенциальных клиентов, не выходя из почтового ящика, подтверждайте, что их адрес электронной почты действителен, проверяйте, попадет ли ваше электронное письмо в СПАМ, смотрите, как оно выглядит на мобильных устройствах, а также многое другое. СДР и AE крупнейших компаний мира используют лаванду для увеличения количества открытий и удвоения количества ответов. Если вы получите ответ, у вас больше шансов назначить встречу и заключить сделку.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
Outwrite
outwrite.com
Станьте лучшим писателем с переплетом Chrome. Наше расширение браузера - это больше, чем просто грамматическая проверка - это помогает превратить ваши идеи в мощные предложения. Он работает везде, где вы пишете онлайн, включая Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn и WordPress. Вы можете использовать перезапись, чтобы переписать предложения, исправить грамматические ошибки, улучшить словарный запас, обнаружить пассивный голос (и многое другое).
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph — это контекстный инструмент для написания SEO и AI, ориентированный на три краеугольных камня SEO: выбор правильных ключевых слов, ускорение скорости контента и создание эффективных хранилищ контента. Обещание бренда SurgeGraph простое: помочь вам БЫСТРО увеличить органический трафик и достичь эффекта всплеска. * SurgeGraph — это программный инструмент, предназначенный для помощи в создании контента, исследовании ключевых слов и SEO-оптимизации. * Рецензентам нравится скорость и качество создания контента, интуитивно понятный интерфейс, частые обновления и плавная интеграция инструментов исследования ключевых слов и инструментов SEO. * Рецензенты столкнулись с проблемами с функцией создания изображений, случайными программными ошибками, а некоторые сочли функцию исследования ключевых слов менее полезной, чем часть написания контента.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейчас.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Texta
texta.ai
Texta.ai — это генератор статей с искусственным интеллектом, который помогает создателям контента быстро писать статьи в блогах с использованием технологий естественного языка и современных алгоритмов. Он предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для тестирования функций программного обеспечения, включая автоматическое создание контента, простой в использовании интерфейс и последние достижения в области искусственного интеллекта. Согласно веб-сайту, пользователи могут извлечь выгоду из Texta.ai различными способами, например, быстро создавать статьи в блогах для журналистов или создавать контент для бизнеса. Он может отличаться от аналогичных конкурентов программного обеспечения, предлагая бесплатную пробную версию и используя последние достижения в области технологий искусственного интеллекта.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует продажи. Anyword, обученный на миллиардах маркетинговых данных, предлагает маркетологам мощные возможности прогнозирования эффективности и аналитику по каналам для мониторинга и улучшения эффективности копирования в режиме реального времени. С помощью Anyword маркетологи экономят деньги на дорогостоящем A/B-тестировании и времени, создавая эффективные тексты и сообщения, которые лучше всего подходят вашей целевой аудитории и повышают производительность.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx сфокусирован на использовании искусственного интеллекта для продаж. Создавайте персонализированные и релевантные электронные письма, которые донесут ценность, которую вы предлагаете потенциальным клиентам, так, чтобы они это поняли. Ключевые особенности: * Технология искусственного интеллекта, ориентированная на продажи: создана специально для удовлетворения потребностей торговых представителей. * Создание персонализированной электронной почты: создавайте персонализированные и релевантные электронные письма для привлечения потенциальных клиентов. * Подход, основанный на исследованиях: будьте в курсе последних передовых практик в области продаж. * Ориентация на конверсию: предназначена для превращения входящей и исходящей электронной почты в каналы роста конвейера. Варианты использования: * Привлекайте потенциальных клиентов с помощью персонализированных и актуальных электронных писем. * Будьте впереди конкурентов, внедряя новейшие лучшие методы работы с электронной почтой. * Повышайте коэффициент конверсии продаж с помощью релевантных электронных писем, которые находят отклик у потенциальных клиентов. * Экономьте время и усилия, используя технологию искусственного интеллекта для создания эффективных коммерческих электронных писем.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом за считанные минуты. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми платформами электронной коммерции и любыми другими типами веб-сайтов: Shopify, Woocommerce, Wix... С Molin вы всегда будете рядом со своими клиентами, поэтому они будут чувствовать себя более уверенно при покупке, возврате и покупке. даже дать вам 5-звездочный обзор!
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью Shakespeare.AI создавайте высококонверсионные текстовые, графические и видеообъявления, а также стратегии кампаний, как у маркетологов №1 в мире. Предоставление вам несправедливого преимущества перед конкурентами. * Уменьшите свой CAC на 33 %. * Улучшите коэффициент конверсии на 40 %. * Создавайте высокоэффективные объявления, которые конвертируют. * Получите оптимизацию и аналитику с помощью ИИ. Присоединяйтесь к более чем 1000+ людям, которые выбрали Shakespeare.Ai, чтобы помочь им достичь своих маркетинговых целей.
Type
type.ai
Type — это редактор документов, основанный на искусственном интеллекте, который помогает любому создавать эффективный контент. Вместо того, чтобы писать важный контент с нуля, отдельные люди и команды могут использовать Type для создания, редактирования и доработки текста в своем стиле и стиле.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Writerly
writerly.ai
Writerly — это мощное, но не подавляющее программное обеспечение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 500 000 самых инновационных организаций и авторов в мире, и мы используем генеративный искусственный интеллект для улучшения бизнес-результатов. Пишите быстрее и лучше: повышайте конверсию и автоматизируйте контент-маркетинг с помощью Writerly, лучшего помощника по написанию с использованием искусственного интеллекта. Writerly — это универсальное письменное решение, основанное на искусственном интеллекте, предназначенное для оказания помощи как отдельным лицам, так и учреждениям в создании качественного, привлекательного и свободного от плагиата письменного контента, подходящего для всех направлений работы. Создавайте контент в 4 раза быстрее. Автоматически превращайте свои бизнес-идеи в тексты с высокой конверсией, которые повышают трафик, конверсию и рейтинг SEO. Экономьте время и деньги, сохраняя при этом полный контроль над копирайтингом с помощью искусственного интеллекта-помощника.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText — это передовая платформа искусственного интеллекта, которая специализируется на быстром и эффективном создании маркетинговых текстов и сообщений в блогах. Он предоставляет комплексный набор инструментов для создания SEO-контента, включая инструменты для создания кратких описаний контента, кластеризации ключевых слов и анализа контента. Инструмент краткого содержания NeuralText позволяет пользователям создавать и обогащать свой контент данными страницы результатов поисковой системы (SERP). Инструмент кластеризации ключевых слов согласовывает исследование ключевых слов с целями поиска для улучшения контент-стратегии. Между тем, инструмент контент-аналитики дает представление об эффективности их контента. NeuralText также предлагает бесплатные инструменты, такие как «Люди также спрашивают», «Экстрактор схем поисковой выдачи» и «Инструменты написания AI», которые помогают и разнообразят процесс создания контента. В частности, AI Write Assistant помогает пользователям преодолевать писательский тупик, предоставляя автозаполнение, перефразирование и другие полезные функции для преобразования идей в подробные черновики. NeuralText, оснащенный надежной функцией обнаружения и кластеризации ключевых слов, помогает пользователям находить сотни ключевых слов с длинным хвостом. предложения и определить тематические кластеры. Платформа также интегрируется с консолью поиска Google, чтобы предлагать показатели производительности в режиме реального времени и индивидуальные предложения по улучшению контента на основе практической информации о новых ключевых словах и тенденциях.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать в 10 раз быстрее и преодолеть писательский тупик. Используйте HyperWrite, чтобы создавать более качественные публикации в блогах, электронные письма, тексты и многое другое. Попробуйте наш редактор документов на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные шаблоны или загрузите расширение HyperWrite Chrome, чтобы воспользоваться преимуществами написания с помощью искусственного интеллекта на ваших любимых сайтах.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
Arvin
arvin.chat
Arvin — это расширение браузера AI на базе GPT-4. Общайтесь с Арвином из любого места в Интернете для мгновенных исследований, чтения и творчества.
Junia
junia.ai
Junia AI — это инструмент для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, который позволяет компаниям создавать SEO-оптимизированный контент и улучшает общий процесс написания. Благодаря передовым, специально обученным моделям искусственного интеллекта Junia AI позволяет брендам создавать фирменный, основанный на фактах и человеческий контент высокого качества. Junia AI также предлагает предложения по SEO в режиме реального времени и комплексные инструменты исследования ключевых слов, призванные помочь владельцам бизнеса добиться более высокого рейтинга в Google и преодолеть проблемы SEO. Junia AI — это полностью самостоятельная компания, расположенная в Хельсинки, Финляндия.
Hour One
hourone.ai
Час первый революционизирует создание контента для предприятий, централизация всех рабочих процессов на одной платформе с AI. Мы хвастаются самыми жизненными аватарами рынка, в которых представлены природные движения, которые ярко оживляют ваши деловые сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые для любого бренда, позволяют командам создавать персонализированный контент в масштабе - никаких навыков дизайна или редактирования. Кроме того, с быстрым рендерингом и безопасностью высшего уровня, час один выделяется в качестве главной операционной системы контента, предназначенной для предприятий. То, что раньше занимало месяцы, теперь требуется всего минуты и создает более высокое участие ... работая умнее, не сложнее с первым часом и создает персонализированные бизнес -видео, которые оказывают влияние. * Hourone - это инструмент создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видео и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, диапазон голосов и символов на выбор, быстрое процесс и время загрузки, а также поддержка команды успеха клиентов. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как роботизированная функция текста до разговора, ограниченные варианты аватаров, кривая обучения для случайных пользователей, ограниченные возможности брендинга, время медленной загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платформа Writer легко подключается к источникам ваших бизнес-данных и предоставляет точные ответы и контент, которые точно настроены на ваши собственные данные и следуют вашим собственным правилам искусственного интеллекта. Writer передает генеративный искусственный интеллект в руки людей прямо там, где они работают, чтобы они могли с легкостью создавать, анализировать и управлять. Платформа Writer относится к корпоративному уровню, не использует и не передает ваши данные, а также включает открытые и прозрачные LLM, созданные Writer и которые можно развертывать различными способами, в том числе самостоятельно размещать. Writer соответствует требованиям SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA и PCI и используется на ведущих предприятиях, включая Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber и Deloitte.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Writely
writelyai.com
Writely AI — это инновационная платформа для написания статей, которая генерирует статьи, короткие рассказы, электронные письма и видеообзоры за считанные секунды. Его модели глубокого обучения, обученные на огромных объемах текста, имитируют человеческое письмо, создавая результаты с минимальным плагиатом. Благодаря таким функциям, как изменение тона, перевод, генерация идей и манипулирование текстом, Writely помогает эффективно и увлекательно создавать контент. WritelyCHAT предлагает помощь в выполнении задач, гарантируя надежные рекомендации. Инструмент доступен через расширение Chrome, совместим с различными устройствами и активно присутствует в сообществах Instagram, LinkedIn и Twitter.
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