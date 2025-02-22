Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Таиланд

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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
AtOnce
atonce.com
AtOnce — это передовое решение искусственного интеллекта, которое пытается стать мастером на все руки. Он позволяет маркетологам и создателям контента создавать все: от идей TikTok и рекламы в Facebook до публикаций в блогах и пользовательских изображений, созданных искусственным интеллектом. Компании по всему миру используют его для высококачественного SEO-контента, повышения коэффициента конверсии, более быстрого создания черновиков и смягчения писательского тупика. Эти и другие услуги предоставляются более чем на 30+ языках, что в сочетании с функцией чата позволяет AtOnce предлагать поддержку клиентов для всех основных сайтов электронной коммерции.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — это усовершенствованный инструмент AI-помощник по копирайтингу, созданный для ускорения процесса написания и повышения качества контента. Он разработан, чтобы помочь пользователям писать быстрее в различных областях, таких как блоги, SEO, социальные сети, рерайтинг, продажи, реклама и веб-сайты. В инструменте используется технология искусственного интеллекта, обученная отраслевыми экспертами, что гарантирует, что предоставляемый контент поможет повысить рейтинг и увеличить продажи независимо от отрасли. Он специализируется на создании высокопроизводительных копий с бесконечными вариациями на нескольких языках, что позволяет компаниям выходить на глобальный уровень, не беспокоясь о неуклюжих переводах. Craftly.AI также предлагает специальные инструменты и обучение, обеспечивает отслеживание, аналитику и автоматическое управление версиями. Он также предлагает рабочее место для совместной работы и организации проектов, включая функции для мониторинга, организации и совместного использования проектов. Craftly.AI поддерживает отдельных писателей, маркетологов, малый бизнес, большие команды, студентов, преподавателей, учреждения и некоммерческие организации. Помимо того, что Craftly.AI является ценным инструментом для борьбы с писательским кризисом, он также является ресурсом для компаний, стремящихся оптимизировать процесс копирайтинга и улучшить общее качество своего контента.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — это универсальная платформа искусственного интеллекта. Оно помогает создателям контента и компаниям использовать генеративный искусственный интеллект для преодоления синдрома белой страницы, создания оригинальных изображений и адаптации контента к различным форматам, тонам и языкам. BingBang.ai уже используют более 10 000 человек. Почему не ты?
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом за считанные минуты. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми платформами электронной коммерции и любыми другими типами веб-сайтов: Shopify, Woocommerce, Wix... С Molin вы всегда будете рядом со своими клиентами, поэтому они будут чувствовать себя более уверенно при покупке, возврате и покупке. даже дать вам 5-звездочный обзор!
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI предоставляет мощный инструмент перефразирования, целью которого является повышение уникальности и беглости письма пользователей. Инструмент предлагает широкий спектр из 49 различных режимов, с помощью которых пользователи могут настроить стиль или тон своего контента. Программное обеспечение включает в себя функции, которые позволяют пользователям добавлять больше глубины и ощущений к своему контенту, усиливать эмоциональное воздействие, улучшать ясность и краткость, а также повышать уровень детализации. Инструмент перефразирования Yaara AI также предоставляет возможности для повышения оригинальности, тем самым позволяя пользователям выделять свой контент. Программное обеспечение основано на GPT-3, что гарантирует правильное понимание контекста и значения текста, а также естественность и беглость созданных перефразирований. Пользователи могут контролировать уровень изменения словарного запаса в своих письмах, что позволяет настраивать их в желаемой степени. Инструмент Yaara AI позволяет пользователям эффективно перефразировать свои предложения, абзацы, эссе или статьи, одновременно улучшая различные аспекты, такие как беглость речи, словарный запас и стиль. Он поддерживает несколько диалектов английского языка, включая США, Великобританию, Калифорнию и Австралию. Различные способы перефразирования охватывают широкий спектр: от «творческого» и «формального» до «эмоционального» и «глубинного». Таким образом, программное обеспечение призвано предложить комплексное решение для перезаписи текста, которое является одновременно эффективным и простым в использовании.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью Shakespeare.AI создавайте высококонверсионные текстовые, графические и видеообъявления, а также стратегии кампаний, как у маркетологов №1 в мире. Предоставление вам несправедливого преимущества перед конкурентами. * Уменьшите свой CAC на 33 %. * Улучшите коэффициент конверсии на 40 %. * Создавайте высокоэффективные объявления, которые конвертируют. * Получите оптимизацию и аналитику с помощью ИИ. Присоединяйтесь к более чем 1000+ людям, которые выбрали Shakespeare.Ai, чтобы помочь им достичь своих маркетинговых целей.
WordHero
wordhero.co
WordHero — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, предназначенный для писателей, маркетологов и владельцев бизнеса. Создание различных форм контента: блогов, электронных писем, публикаций в социальных сетях, описаний продуктов и многого другого — всего за один клик занимает буквально несколько секунд. Разве не удивительно иметь инструмент для создания длинного поста в блоге для вашего бизнеса за считанные секунды? WordHero использует возможности OpenAI GPT-3, усовершенствованной языковой модели со 175 миллиардами параметров, чтобы сэкономить ваше время и усилия на исследованиях и написании. С WordHero в вашем распоряжении более 60 инструментов для письма. Они делят эти инструменты на 5 широких категорий:
Marmof
marmof.com
Marmof — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать контент всего за несколько секунд. Он разработан, чтобы помочь вам сэкономить время на процессе написания, чтобы вы могли сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. Marmof — это инструмент для создания контента, предназначенный для всех, кто хочет создавать контент, независимо от их профессии или писательского опыта. Тысячи профессиональных писателей также используют оптимизированный для SEO контент, созданный Marmof. Это помогает им обсуждать новые идеи, экономит время и дает представление о том, чего хочет их аудитория. Marmof прост в использовании и доступен с любого устройства. Просто введите тему, о которой вы хотите написать, и Marmof сгенерирует список идей, из которых вы сможете выбрать. После того, как вы выбрали идею, Marmof поможет вам воплотить ее в жизнь и создать полноценный контент всего за несколько минут.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платформа Writer легко подключается к источникам ваших бизнес-данных и предоставляет точные ответы и контент, которые точно настроены на ваши собственные данные и следуют вашим собственным правилам искусственного интеллекта. Writer передает генеративный искусственный интеллект в руки людей прямо там, где они работают, чтобы они могли с легкостью создавать, анализировать и управлять. Платформа Writer относится к корпоративному уровню, не использует и не передает ваши данные, а также включает открытые и прозрачные LLM, созданные Writer и которые можно развертывать различными способами, в том числе самостоятельно размещать. Writer соответствует требованиям SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA и PCI и используется на ведущих предприятиях, включая Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber и Deloitte.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генератор схем, инструмент перефразирования, переписчик абзацев, генератор заголовков блогов, генератор описаний, люди также спрашивают, генератор описаний продуктов, генератор слоганов, генератор резюме, генератор ценностных предложений и переписчик предложений. . Каждый инструмент адаптирован для различных типов контента и может использоваться для быстрого и легкого создания уникального, привлекательного контента. Кроме того, Frase предлагает ряд ресурсов, в том числе интерактивное пошаговое руководство по продукту, блог, ускоренный курс и Справочный центр. С Frase создание контента становится быстрее, проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует продажи. Anyword, обученный на миллиардах маркетинговых данных, предлагает маркетологам мощные возможности прогнозирования эффективности и аналитику по каналам для мониторинга и улучшения эффективности копирования в режиме реального времени. С помощью Anyword маркетологи экономят деньги на дорогостоящем A/B-тестировании и времени, создавая эффективные тексты и сообщения, которые лучше всего подходят вашей целевой аудитории и повышают производительность.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: помощник по исследованиям на базе искусственного интеллекта, который помогает студентам быстрее создавать академический контент. Textero.ai — надежный помощник, который помогает создавать контент, соответствующий стилю академического письма. Собирайте информацию, находите ссылки и создавайте высококачественный контент. Особенности инструмента Textero AI Writer Tool: * AI Essay Writer: создайте план для своих статей или хорошо структурированное эссе, отредактировав текст в приложении. Используйте простые команды, такие как «сократить» или «перефразировать», чтобы улучшить свое письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer сочетает в себе две функции — сумматор PDF и сократитель текста. Это программное обеспечение поможет вам упростить процесс исследования и сэкономить время. * Помощник по исследованию искусственного интеллекта: Textero.ai просматривает 214 миллионов источников, чтобы найти лучшие ссылки на эссе. Благодаря улучшенной функции «Спросить AI» вы можете получить более подробную информацию об источнике, просмотреть файлы PDF и получить ответы на конкретные запросы. Попрощайтесь с писательским тупиком и прокрастинацией, поприветствуйте помощника по написанию эссе и уникальные идеи.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI создает самый совершенный в мире инструмент для письма на базе искусственного интеллекта. ParagraphAI гарантированно поможет вам писать лучше и быстрее. Безупречная грамматика. Незамысловатое письмо. Мгновенные ответы. ParagraphAI выведет ваше письмо на новый уровень за короткое время. Поможет вам мгновенно: * Пишите полные статьи, абзацы электронных писем и многое другое с помощью простых подсказок. * Исправьте свой текст с идеальной грамматикой * Черновики ответов на любое электронное письмо * Создавайте полные схемы отчетов и списки мозговых штурмов за считанные секунды. * Получите вторую пару глаз для анализа тона и значения * Создавайте комментарии, хэштеги, сообщения, публикации, темы электронных писем, благодарственные записки и многое другое. * Экономьте время и деньги с помощью собственного ИИ-помощника, который пишет за вас. * Говорите на любом языке и получайте безупречный ответ на родном английском (или другом языке) * Создавайте оригинальный SEO-оптимизированный текст без плагиата на 99,9% и многое другое! Созданный с любовью инженерами из MIT, Meta, OpenAI и других компаний, ParagraphAI гарантированно поможет вам писать лучше и быстрее.
nichesss
nichesss.com
nichesss — это генератор контента и идей на базе искусственного интеллекта, цель которого — помочь предпринимателям, маркетологам, блоггерам и агентствам создавать высококонверсионные маркетинговые тексты и контент. Благодаря более чем 150+ инструментам искусственного интеллекта ниша может генерировать сообщения в блогах, сообщения в социальных сетях, маркетинговые тексты и даже идеи прибыльного бизнеса и продуктов, адаптированные к вашей целевой нише.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
ChibiAI
chibi.ai
Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.
Scalenut
scalenut.com
Scalenut — это платформа для SEO и контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая автоматизирует процесс создания контента, экономя 90% времени и привлекая в 10 раз больше органического трафика. Scalenut предлагает планирование ключевых слов, тематические исследования на основе НЛП, написание ИИ, оптимизацию контента и публикацию — и все это в одном приложении. С Scalenut компании могут создавать высококачественный контент в больших масштабах, оптимизировать его для поисковых систем и быстро и легко публиковать на нескольких каналах. В дополнение к расширенным возможностям искусственного интеллекта, которые обеспечивают высококачественный и актуальный контент, искусственный интеллект Scalenut также может писать на основе самой последней доступной информации, придавая вашему контенту актуальность. Он также может предоставлять соответствующие цитаты для поддержки содержания и повышения его достоверности.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Arvin
arvin.chat
Arvin — это расширение браузера AI на базе GPT-4. Общайтесь с Арвином из любого места в Интернете для мгновенных исследований, чтения и творчества.
Junia
junia.ai
Junia AI — это инструмент для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, который позволяет компаниям создавать SEO-оптимизированный контент и улучшает общий процесс написания. Благодаря передовым, специально обученным моделям искусственного интеллекта Junia AI позволяет брендам создавать фирменный, основанный на фактах и человеческий контент высокого качества. Junia AI также предлагает предложения по SEO в режиме реального времени и комплексные инструменты исследования ключевых слов, призванные помочь владельцам бизнеса добиться более высокого рейтинга в Google и преодолеть проблемы SEO. Junia AI — это полностью самостоятельная компания, расположенная в Хельсинки, Финляндия.
Summary Box
summarybox.com
Summary Box — ваш личный второй пилот с искусственным интеллектом в Интернете. Он улучшает вашу работу в Интернете, предоставляя функции для обобщения контента, написания и общения с веб-страницами и загруженными документами. Он разработан, чтобы сделать вашу работу в Интернете на любом веб-сайте более интерактивным, информативным и эффективным, будь то для исследований, учебы или личного использования. Summary Box в первую очередь функционирует как расширение для браузера, что делает его невероятно простым в использовании. После установки вы можете нажать кнопку «Окно сводки» на любом веб-сайте или в статье, чтобы пообщаться с ним, получить сводку или даже использовать его для написания контента. Помимо расширения для браузера, Summary Box имеет обширную веб-панель. Здесь пользователи могут получить доступ к тем же инструментам, что и в расширении, для подведения итогов и написания. Кроме того, панель управления предоставляет дополнительную уникальную функцию: возможность загружать свои документы и общаться в чате. Будь то личные документы, школьные заметки или рабочая документация, вы можете загрузить все это в Summary Box и задать по ним любые вопросы.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
ContentBot
contentbot.ai
ContentBot — это идеальный инструмент для любого маркетолога, который хочет быстрее писать контент с помощью искусственного интеллекта. Наш набор инструментов искусственного интеллекта поможет вам создавать содержательный контент, например сообщения в блогах и маркетинговые тексты, с помощью всего лишь нескольких простых действий.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Engram
engram.us
Engram — это программа проверки грамматики и перефразирования на базе искусственного интеллекта, оптимизированная для тех, для кого английский язык не является родным. Наш запатентованный искусственный интеллект в сочетании с ChatGPT обеспечивает сложное контекстное редактирование для более естественного звучания текста.
INK
inkforall.com
Как авторы и команды создают органический контент проще, быстрее, с лучшими идеями, меньшим количеством ошибок и с четырехкратным потенциалом ранжирования на первой странице Google. Откройте для себя самый мощный ИИ для оптимизации, который начинает работу там, где заканчиваются все остальные инструменты контент-маркетинга. INK — это не оценка, схема или наполнение ключевыми словами. Без сомнения, знайте, как установить значимые заинтересованные связи с идеальной аудиторией, которая ее ищет.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer — это инструмент, который использует передовые методы искусственного интеллекта для создания кратких обзоров различных типов текста, включая статьи, блоги и эссе. Инструмент сохраняет исходный контекст и точность информации, выделяя при этом ключевые моменты введенного материала. Благодаря пользовательскому интерфейсу этот инструмент позволяет пользователям устанавливать желаемую длину резюме. Сумматор также извлекает «лучшие строки» содержания, обеспечивая немедленное понимание основной мысли текста. Процесс завершения не просто происходит на одном языке, он может предоставлять резюме на нескольких языках без необходимости перевода перед обобщением. Инструмент повышает читаемость, предлагая возможность получить обобщенный контент в виде маркированных пунктов или одной лучшей строки. . Он обеспечивает безопасность данных, гарантируя пользователям, что он не хранит никаких личных данных. AI Summarizer имеет простой в использовании подход: пользователи вводят или загружают текст, подтверждают reCAPTCHA, а затем нажимают кнопку, чтобы создать сводку. Обобщенный контент можно загрузить, скопировать в буфер обмена или очистить для нового раунда обобщения. Этот инструмент повышает удобство пользователя благодаря бесплатному использованию и неограниченному количеству ежедневных записей. AI Summarizer оказывается полезным для людей разных профессий, предоставляя им точное изложение любого текста.
LongShot
longshot.ai
LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания индивидуальных идей контента, подходящих для целевой аудитории и конкретной отрасли. Функция AI Workflows в LongShot использует более 50 отмеченных наградами шаблонов для облегчения создания короткого и длинного контента. Интегрированная функция проверки фактов обеспечивает точность, предоставляя ответы в режиме реального времени и создавая контент с правильными цитатами. Одной из уникальных функций LongShot является SEO Checker, инструмент на базе искусственного интеллекта, который оценивает эффективность SEO вашего контента и предоставляет практические рекомендации по улучшению рейтинга. Примечательно, что инструмент также оснащен функцией AI Interlinking, которая предназначена для создания автоматических внутренних ссылок из карты сайта пользователя, соответствующих якорному тексту, что в конечном итоге улучшает впечатления читателя и одновременно повышает производительность блога. LongShot предназначен для интеграции с такими платформами, как Google Search Console, WordPress, Webflow и Google Docs, что гарантирует возможность использования инструмента там, где он больше всего необходим. Несмотря на свою надежность, этот инструмент искусственного интеллекта славится своей быстрой и точной генерацией контента в реальном времени, и ему доверяет широкий круг пользователей, от создателей контента до консультантов по цифровой стратегии.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — это средство записи ИИ и альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr или Writesonic. С помощью нашего инструмента копирайтинга на базе искусственного интеллекта вы можете одним щелчком мыши создавать рекламные тексты, публикации в блогах или SEO-контент. Вы можете выбрать один из более чем 70 шаблонов, которые наш ИИ-писатель предлагает для вашего письма. Один из них — автор статей с искусственным интеллектом, который может написать для вас полную статью объемом более 1500 слов, включая бесплатную стоковую фотографию.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
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