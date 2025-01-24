Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать в 10 раз быстрее и преодолеть писательский тупик. Используйте HyperWrite, чтобы создавать более качественные публикации в блогах, электронные письма, тексты и многое другое. Попробуйте наш редактор документов на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные шаблоны или загрузите расширение HyperWrite Chrome, чтобы воспользоваться преимуществами написания с помощью искусственного интеллекта на ваших любимых сайтах.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, инструмент для письма на естественном языке, помогающий создавать индивидуальный контент для всех ваших нужд. Независимо от того, пишете ли вы блог, рекламу, эссе или рассказы, Friday AI может помочь вам разработать письменный материал, необходимый для распространения вашего сообщения. Friday AI — это ИИ-помощник нового поколения, который может генерировать сотни слов в мгновение ока. Искусственный интеллект-помощник — это больше, чем просто инструмент, это помощник в вашем рабочем процессе, рука помощи в выборе правильных слов и фраз для оптимизации вашего контента. Пользователи выбирают из более чем 40 шаблонов и 30 тонов письма, вводят несколько ключевых слов, и BAM Friday AI генерирует оригинальный увлекательный контент менее чем за секунду. Пишите ли вы длинные блоги, посты в социальных сетях, рекламные объявления, творческие истории или ищете советы о том, как улучшить SEO и метаописания вашего веб-сайта, Friday AI может помочь вам выполнить работу с широким спектром возможностей, которые превосходят другие возможности. ИИ-помощники. Разработка Friday AI — это работа сообщества; ваши отзывы и использование Friday AI не только улучшают наш алгоритм машинного обучения, но и оцениваются непосредственно нашей командой разработчиков для улучшения в соответствии с вашими потребностями. Теперь ваш творческий помощник ждет, чтобы вдохновить вас. Создавайте больше и оптимизируйте свой рабочий процесс с помощью Friday AI!
Contentware
contentware.com
Contentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (а не только копии), что высвобождает огромное количество времени для вас и вашей команды. Используя генеративный искусственный интеллект и ссылку на вашу веб-страницу, Contentware генерирует полную кампанию электронных писем и публикаций в социальных сетях для продвижения ваших мероприятий, вебинаров, публикаций, сообщений в блогах, статей, официальных документов и многого другого. Фактически, кампанию можно создать для всего, что нуждается в продвижении. Копия, которую пишет Contentware, настроена специально для маркетинговых кампаний. Но качественный текст — это только один элемент кампании. Contentware также создает электронные письма кампании и публикации в социальных сетях; добавляет их в календарь лучших практик маркетинга; предоставляет бесплатные, полностью лицензированные изображения для кампаний; и распространяет контент посредством интеграции с популярными платформами электронной почты и управления социальными сетями. Contentware также включает в себя модуль генерации текста для создания сообщений в блогах, одноразовых электронных писем и тем электронных писем, содержимого целевой страницы и многого другого. Вы и ваша команда сэкономите часы на каждой кампании. И по цене, которую может себе позволить практически любая организация, зачем создавать кампании с нуля, если это можно автоматизировать с помощью Contentware?
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — это платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая предлагает различные инструменты, которые помогут вам эффективно создавать высококачественный контент. Их ключевые предложения включают в себя: * Шаблоны AI — готовые шаблоны для различных категорий, таких как блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях и т. д., которые вы можете легко настроить. * Генератор изображений AI — создавайте уникальные изображения с помощью искусственного интеллекта, такого как DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion и т. д. * Помощники с искусственным интеллектом — чат-боты, адаптированные к вашим потребностям, которые могут автоматически отвечать на запросы клиентов. * Речь AI в текст — точно конвертируйте аудио в текстовые расшифровки. * AI Voiceover — текст реалистичным человеческим голосом на более чем 100 языках. * AI Code — получайте предложения по коду и автозаполнение по мере ввода. LilybankAI упрощает создание контента с помощью передового искусственного интеллекта. Выполните три простых шага: * Введите данные — предоставьте свои идеи контента, текстовые расшифровки, изображения и т. д. * Генерация искусственного интеллекта — LilybankAI анализирует ваши входные данные и генерирует высококачественный результат, используя новейшие модели искусственного интеллекта. * Доставка контента. Платформа предоставляет вам отточенный, настроенный контент, который находит отклик у вашей аудитории. Вы получаете результаты в 10 раз быстрее без каких-либо творческих усилий. Простой в использовании интерфейс LilybankAI позволяет каждому легко создавать контент с использованием ИИ.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут создавать изображения AI, просто описывая изображение с помощью OpenAI DALL-E AI Solution. Пользователи могут ввести приглашение или тему в AIWriter, и платформа сгенерирует полный фрагмент текста на основе этого ввода, используя технологию GPT4.
unbound
unboundml.com
Unbound — это инструмент искусственного интеллекта, который совершает революцию в создании контента, создавая профессиональные фотографии продуктов за считанные секунды. Пользователи могут легко создавать изображения для различных маркетинговых каналов, от социальных сетей до веб-сайтов, используя автоматизацию на базе искусственного интеллекта. Благодаря удобному интерфейсу и мощным инструментам, таким как параметры фона и функции редактирования, Unbound оптимизирует процесс создания контента для бизнеса, влиятельных лиц и блоггеров. Кроме того, Unbound предлагает расширенные возможности письма, позволяющие преодолеть писательский кризис и легко создавать привлекательные тексты. Пользователи также могут получить доступ к широкому спектру шаблонов и предустановок, чтобы эффективно воплотить свои творческие идеи в жизнь. Технология искусственного интеллекта Unbound постоянно развивается, предоставляя новые идеи, оптимизируя контент и улучшая рабочий процесс, что делает ее ценным инструментом для частных лиц и предприятий по всему миру.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для дизайна и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к минимуму хлопоты, вернув маркетологам часы времени, которые в противном случае они бы потратили на публикацию или редактирование медиа с помощью различных инструментов в своих агентствах.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — это инструмент, который специализируется на преобразовании текста, сгенерированного искусственным интеллектом, в контент, который выглядит естественным и похожим на человека. Он предназначен для обхода детекторов AI, гарантируя, что материал останется необнаружимым и неограниченным. Инструмент сохраняет целостность контента, избегая грамматических ошибок и необычной терминологии, обеспечивая безупречный и профессиональный результат. AI Humanize подходит создателям контента, бизнес-профессионалам, маркетинговым и PR-агентствам, SEO-специалистам, академическим специалистам, студентам и веб-разработчикам, предлагая решения для улучшения SEO, сохранения оригинальности и обеспечения высококачественного и читаемого контента.
ChibiAI
chibi.ai
Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.
Lekhak.ai
lekhak.ai
Lekhak — это генератор контента на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать контент с высокой конверсией. Он предлагает простую в использовании платформу для создания сообщений в блогах, социальных сетях, рекламы, SEO-контента и многого другого — и все это бесплатно. Расширенные возможности искусственного интеллекта Lekhak ускоряют процесс создания контента. Создавайте уникальный, креативный, похожий на человека контент на основе самой мощной языковой модели искусственного интеллекта. Мы строим будущее создания контента, основанного на технологиях. Один инструмент для письма, чтобы управлять ими всеми.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматически заполняет фрагменты или целые сообщения в течение наносекунд в любом месте онлайн, позволяя любому пользователю: * Увеличение вовлеченности * Оптимизация личной продуктивности * Общайтесь более эффективно и результативно Основные особенности FlyMSG: * Назначьте ярлык FlyCut для любого типа сообщения или фрагмента (продажи, администрирование, поддержка клиентов, подбор персонала, управление персоналом, финансы и т. д.). * Классифицируйте свои FlyCuts в облаке для быстрого доступа из Google Chrome. * Введите FlyCut в любое поле ввода текста, чтобы автоматически заполнить, автозаполнить или расширить сохраненный контент.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генератор схем, инструмент перефразирования, переписчик абзацев, генератор заголовков блогов, генератор описаний, люди также спрашивают, генератор описаний продуктов, генератор слоганов, генератор резюме, генератор ценностных предложений и переписчик предложений. . Каждый инструмент адаптирован для различных типов контента и может использоваться для быстрого и легкого создания уникального, привлекательного контента. Кроме того, Frase предлагает ряд ресурсов, в том числе интерактивное пошаговое руководство по продукту, блог, ускоренный курс и Справочный центр. С Frase создание контента становится быстрее, проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.
Smartwriter
smartwriter.ai
SmartWriter — это инструмент для работы с холодной электронной почтой, управляемый искусственным интеллектом, который помогает компаниям создавать персонализированные электронные письма для конвертации потенциальных клиентов. Это позволяет пользователям находить потенциальных клиентов, создавать персонализированные тексты и совершать продажи. Инструмент SmartWriter, управляемый искусственным интеллектом, предназначен для автоматизации всего процесса информационно-пропагандистской работы, создавая гиперперсонализированные электронные письма одним щелчком мыши. Это позволяет пользователям персонализировать электронные письма с рекомендациями LinkedIn, достижениями, биографическими описаниями/должностями, недавней активностью и другой контекстной информацией. Он также обеспечивает автоматическое распространение обратных ссылок для SEO, создание контента для социальных сетей с использованием искусственного интеллекта и создание контента с использованием искусственного интеллекта. SmartWriter имеет рейтинг 4,8 из 5 на Trustpilot и предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты. Он разработан так, чтобы работать в 40 раз быстрее и в 6 раз дешевле, чем люди, и предлагает такие функции, как персонализированная холодная рассылка по электронной почте, расширение LinkedIn Chrome, глубокое обогащение лидов и персонализированное общение с LinkedIn.
AIWritingPal
aiwritingpal.com
Помощник по написанию AI. Пишите быстрее, работайте умнее. Повысьте свою эффективность в десять раз! Создавайте уникальный, привлекательный контент для своих статей, рекламы, продуктов, электронных писем и документов!
Ludwig
ludwig.guru
Людвиг — отличное решение для улучшения письма на английском языке. Это поможет вам продвинуть ваши идеи от вдохновения до завершения, предоставляя вам инфраструктуру для поддержки вашего письма. Людвиг — не переводчик и не корректор, а лингвистическая поисковая система, использующая самый мощный инструмент обучения человека: способность подражать. В отличие от традиционных поисковых систем, которые специализируются на поиске общей информации, наш гибридный алгоритм поиска информации сочетает в себе адаптивный статистический поиск и семантические методы. Простой и интуитивно понятный в использовании, Ludwig стимулирует обучение, улучшает навыки письма на английском языке и повышает уверенность пользователей в себе.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: помощник по исследованиям на базе искусственного интеллекта, который помогает студентам быстрее создавать академический контент. Textero.ai — надежный помощник, который помогает создавать контент, соответствующий стилю академического письма. Собирайте информацию, находите ссылки и создавайте высококачественный контент. Особенности инструмента Textero AI Writer Tool: * AI Essay Writer: создайте план для своих статей или хорошо структурированное эссе, отредактировав текст в приложении. Используйте простые команды, такие как «сократить» или «перефразировать», чтобы улучшить свое письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer сочетает в себе две функции — сумматор PDF и сократитель текста. Это программное обеспечение поможет вам упростить процесс исследования и сэкономить время. * Помощник по исследованию искусственного интеллекта: Textero.ai просматривает 214 миллионов источников, чтобы найти лучшие ссылки на эссе. Благодаря улучшенной функции «Спросить AI» вы можете получить более подробную информацию об источнике, просмотреть файлы PDF и получить ответы на конкретные запросы. Попрощайтесь с писательским тупиком и прокрастинацией, поприветствуйте помощника по написанию эссе и уникальные идеи.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
ContentBlock
contentblock.ai
Создавайте контент в 10 раз быстрее с помощью ИИ. Улучшите свое писательство с помощью самого продвинутого помощника по написанию текстов с искусственным интеллектом, чтобы создавать потрясающий оригинальный контент в 10 раз быстрее.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — это комплексная платформа для улучшения письма, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям множество мощных инструментов для улучшения их письма. Платформа включает в себя рерайтер с искусственным интеллектом, который может автоматически переписывать предложения или абзацы, чтобы сделать их более краткими, ясными и эффективными. Инструмент переформулирования помогает пользователям перефразировать предложения, не меняя их смысла. Сумматор с искусственным интеллектом, который может автоматически сжимать большие блоки текста в более короткие и удобные сводки. И инструмент расширения текста, который позволяет пользователям быстро и легко дополнять свои тексты соответствующими словами, фразами и идеями. С помощью RewriteTool.net пользователи могут улучшить свои навыки письма и с легкостью создавать профессиональный высококачественный контент.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
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