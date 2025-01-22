Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Россия

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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin — это платформа искусственного интеллекта, которая генерирует уникальный и высококачественный контент, такой как текст, текст и изображения. Он использует передовые модели искусственного интеллекта, такие как GPT-3, для создания оригинального контента, адаптированного к потребностям пользователя. Gerwin стремится помочь предприятиям, маркетологам, копирайтерам и авторам автоматизировать создание контента и масштабировать свое присутствие в Интернете. Гервин использует современную обработку естественного языка и генеративный искусственный интеллект для создания контента, похожего на человеческий. Пользователи предоставляют подсказки с ключевыми словами, инструкциями по тону и рекомендациями по содержанию. Затем ИИ Гервина генерирует исходный текст или изображения на основе подсказок. Платформа постоянно учится на основе отзывов пользователей, чтобы улучшить качество продукции. * Генерация текста: создавайте маркетинговые тексты, сообщения в блогах, подписи в социальных сетях, описания продуктов и многое другое за считанные секунды. Искусственный интеллект генерирует совершенно уникальный контент, адаптированный к вашим потребностям. * Генерация изображений: создавайте высококачественные изображения из текстовых подсказок. Полезно для публикаций в социальных сетях, рекламы, презентаций и другого визуального контента. * Управление тоном: укажите желаемый тон (профессиональный, дружелюбный, убедительный и т. д.), и Гервин подберет его. Это обеспечивает согласованность бренда в создаваемом контенте. * Система обратной связи: Гервин учится на оценках пользователей, чтобы постоянно улучшать качество контента. Пользователи также могут напрямую редактировать выходные данные ИИ. * Идея содержания: Гервин может предложить заголовки, темы и идеи, которые пробудят ваше творчество и вдохновение. * SEO-оптимизация: созданный контент удобен для чтения, привлекателен и оптимизирован для поисковых систем.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Reword
reword.co
Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инструменты для совместной работы и возможность диагностировать слабые места в письменном контенте. Согласно веб-сайту, модель искусственного интеллекта Reword «обучена на ваших читателях» и может добавлять естественные внутренние ссылки в контент, выделяя при этом слабые разделы и обнаруживая тематические «слепые пятна». Функция контроля версий этого инструмента позволяет авторам лучше взаимодействовать со своей аудиторией, обновляя контент и повышая удовлетворенность пользователей. Кроме того, искусственный интеллект Reword спроектирован так, чтобы быть прозрачным и этичным, с упором на обеспечение справедливого представления контента, ключевых слов и фраз авторов. Инструмент полностью интегрирован с существующим содержанием статей, что позволяет легко анализировать, оптимизировать и перепрофилировать уже опубликованный контент. Набор функций Reword, направленных на оптимизацию письменного контента, делает его ценным инструментом для предприятий, издателей и писателей, стремящихся улучшить качество своего контента, повысить вовлеченность читателей и, в конечном итоге, расширить свою аудиторию.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai — мощный инструмент для создания контента, основанный на технологии искусственного интеллекта. Он предоставляет пользователям широкий спектр вариантов использования: от создания объявлений о вакансиях и публикаций в социальных сетях до написания метатекста SEO и создания слоганов для бизнеса. Инструмент доступен как в App Store, так и в Google Play, пользователи также могут получить доступ к веб-приложению. Процесс создания контента был упрощен: пользователи могут создавать контент всего за три шага. Первым шагом является выбор желаемого варианта использования из двадцати предоставленных. Второй шаг включает в себя заполнение формы, соответствующей выбранному варианту использования, а третий шаг — нажатие кнопки «Создать», чтобы получить выходные данные. С помощью Lek.ai пользователи могут сохранять результаты, удлинять и сокращать абзацы, перефразировать предложения, создавать структуры и многое другое. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь пользователям быстро и легко создавать привлекательный контент с помощью технологии искусственного интеллекта.
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые под любой бренд, позволяют командам создавать персонализированный контент в любом масштабе — при этом не требуются навыки дизайна или редактирования. Кроме того, благодаря быстрому рендерингу и высочайшему уровню безопасности Hour One выделяется как лучшая операционная система для работы с контентом, разработанная для корпоративных нужд. То, что раньше занимало месяцы, теперь занимает всего несколько минут и обеспечивает более высокий уровень вовлеченности... работайте умнее, а не усерднее с Hour One и создавайте персонализированные бизнес-видео, которые приносят пользу. * HourOne — это инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видеоролики и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, широкий выбор голосов и персонажей, быстрая обработка и время загрузки, а также поддержка команды по работе с клиентами. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как роботизированная функция текстового общения, ограниченные возможности аватара, необходимость обучения для обычных пользователей, ограниченные возможности брендинга, медленное время загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для дизайна и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к минимуму хлопоты, вернув маркетологам часы времени, которые в противном случае они бы потратили на публикацию или редактирование медиа с помощью различных инструментов в своих агентствах.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash генерирует лучшие тексты на немецком языке в регионе DACH. Цель состоит в том, чтобы наша технология искусственного интеллекта полностью автоматически генерировала 5 профессиональных текстовых предложений по заданной теме всего за 5 секунд. Neuroflash использует многоязычные модели современного языка (авторегрессивные языковые преобразователи; GPT-3) для генерации текстов. Эти чрезвычайно большие языковые модели обучаются на контенте из Интернета (более 1 миллиарда текстов), книг или даже стенограмм фильмов. Эти текстовые корпуса передаются в нейронные сети (модели глубокого обучения), которые способны распознавать статистические закономерности в текстах. Это позволяет, например, предсказать следующее слово в тексте. Эта способность позволяет этим языковым моделям генерировать тексты. Neuroflash дополняет эту перспективную технологию ассоциативным анализом и, таким образом, знает, какие слова с какими другими словами хорошо сочетаются, то есть неявно положительно связаны. «Волшебная ручка» нейрофлеша в несколько раз помогает с этими компонентами: копирайтеры могут черпать идеи, но и работать гораздо эффективнее: Троица генерации текста, генерации идей, высокой вариативности написания и оптимизации эффективности сообщений решена в одном программном обеспечении. Однако «почерк» пользователя остается нетронутым. Текстовое наполнение, структура и оформление остаются полностью на ответственности копирайтера. Убедительное качество технологии искусственного интеллекта Neuroflash можно протестировать бесплатно и без каких-либо обязательств!
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
LongShot
longshot.ai
LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания индивидуальных идей контента, подходящих для целевой аудитории и конкретной отрасли. Функция AI Workflows в LongShot использует более 50 отмеченных наградами шаблонов для облегчения создания короткого и длинного контента. Интегрированная функция проверки фактов обеспечивает точность, предоставляя ответы в режиме реального времени и создавая контент с правильными цитатами. Одной из уникальных функций LongShot является SEO Checker, инструмент на базе искусственного интеллекта, который оценивает эффективность SEO вашего контента и предоставляет практические рекомендации по улучшению рейтинга. Примечательно, что инструмент также оснащен функцией AI Interlinking, которая предназначена для создания автоматических внутренних ссылок из карты сайта пользователя, соответствующих якорному тексту, что в конечном итоге улучшает впечатления читателя и одновременно повышает производительность блога. LongShot предназначен для интеграции с такими платформами, как Google Search Console, WordPress, Webflow и Google Docs, что гарантирует возможность использования инструмента там, где он больше всего необходим. Несмотря на свою надежность, этот инструмент искусственного интеллекта славится своей быстрой и точной генерацией контента в реальном времени, и ему доверяет широкий круг пользователей, от создателей контента до консультантов по цифровой стратегии.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск информации, с помощью простого нажатия клавиши. В отличие от существующих решений автоматизации, которые дороги, громоздки и требуют технической команды для настройки, Magical предназначен для нетехнических пользователей и предлагает автоматизацию задач без сборки, которая работает в любом приложении. Используйте Magical, чтобы быстро персонализировать и расширять сообщения по мере их ввода, перемещать данные из приложения в приложение, чтобы поддерживать актуальность баз данных, или мгновенно перемещать данные в электронные таблицы. Вы даже можете использовать ИИ для написания новых сообщений с помощью быстрых ответов или специальных подсказок — где бы вы ни работали. Пригласите всю свою команду на Magical и сделайте всех более продуктивными, поделившись лучшими шаблонами сообщений или советами по повышению производительности. Magical можно использовать бесплатно!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платформа Writer легко подключается к источникам ваших бизнес-данных и предоставляет точные ответы и контент, которые точно настроены на ваши собственные данные и следуют вашим собственным правилам искусственного интеллекта. Writer передает генеративный искусственный интеллект в руки людей прямо там, где они работают, чтобы они могли с легкостью создавать, анализировать и управлять. Платформа Writer относится к корпоративному уровню, не использует и не передает ваши данные, а также включает открытые и прозрачные LLM, созданные Writer и которые можно развертывать различными способами, в том числе самостоятельно размещать. Writer соответствует требованиям SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA и PCI и используется на ведущих предприятиях, включая Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber и Deloitte.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Article Forge
articleforge.com
Используя передовой искусственный интеллект и глубокое обучение, Article Forge пишет совершенно уникальные, высококачественные статьи по теме одним нажатием кнопки. Создание контента требует больших затрат времени и денег, но это не обязательно. Article Forge родился в результате пятилетних исследований в области искусственного интеллекта, а его модели глубокого обучения обучены на миллионах статей, поэтому он может грамотно писать практически на любую тему. Это позволяет нашему ИИ писать целые, уникальные, естественно развивающиеся статьи одним нажатием кнопки, что значительно сокращает время и деньги, необходимые для создания контента.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer — это инструмент, который использует передовые методы искусственного интеллекта для создания кратких обзоров различных типов текста, включая статьи, блоги и эссе. Инструмент сохраняет исходный контекст и точность информации, выделяя при этом ключевые моменты введенного материала. Благодаря пользовательскому интерфейсу этот инструмент позволяет пользователям устанавливать желаемую длину резюме. Сумматор также извлекает «лучшие строки» содержания, обеспечивая немедленное понимание основной мысли текста. Процесс завершения не просто происходит на одном языке, он может предоставлять резюме на нескольких языках без необходимости перевода перед обобщением. Инструмент повышает читаемость, предлагая возможность получить обобщенный контент в виде маркированных пунктов или одной лучшей строки. . Он обеспечивает безопасность данных, гарантируя пользователям, что он не хранит никаких личных данных. AI Summarizer имеет простой в использовании подход: пользователи вводят или загружают текст, подтверждают reCAPTCHA, а затем нажимают кнопку, чтобы создать сводку. Обобщенный контент можно загрузить, скопировать в буфер обмена или очистить для нового раунда обобщения. Этот инструмент повышает удобство пользователя благодаря бесплатному использованию и неограниченному количеству ежедневных записей. AI Summarizer оказывается полезным для людей разных профессий, предоставляя им точное изложение любого текста.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, созданное для объединения всех необходимых инструментов в одном централизованном рабочем пространстве — больше не нужно переходить от приложения к приложению. Наша платформа органично интегрирует проекты, цели, задачи, документы и сотрудничество, обеспечивая целостное решение для того, как работает бизнес сегодня. Ключевые особенности: * Эффективность на основе искусственного интеллекта. В основе Kroolo лежит мощный механизм оркестрации искусственного интеллекта Kroo AI. Kroo AI, оснащенный более чем 1000 шаблонами, гарантирует, что создание проектов, целей и документов происходит не только молниеносно, но и результаты очень актуальны и сразу полезны, устанавливая новый стандарт производительности на основе искусственного интеллекта. * Бесшовная интеграция: мы понимаем важность взаимосвязанности в современной цифровой трудовой жизни. Kroolo обеспечивает полную интеграцию с наиболее популярными инструментами повышения производительности. Попрощайтесь с дублированием записей и потерей данных, поскольку Kroolo обеспечивает бесперебойную и консолидированную работу пользователей. * Интуитивное рабочее пространство: мы создали Kroolo таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Меньше времени, потраченного на изучение того, как работают инструменты, означает больше времени на продуктивность. Мы думаем, что это имеет значение.
Type
type.ai
Type — это редактор документов, основанный на искусственном интеллекте, который помогает любому создавать эффективный контент. Вместо того, чтобы писать важный контент с нуля, отдельные люди и команды могут использовать Type для создания, редактирования и доработки текста в своем стиле и стиле.
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey — это инструмент оптимизации листинга с использованием искусственного интеллекта для продавцов электронной коммерции и, в частности, владельцев брендов, которые продают на Amazon. В отличие от обычных ИИ-помощников по написанию статей, таких как Vim или Hemingway Editor, этот ИИ-редактор специально разработан для улучшения описаний продуктов на Amazon и других онлайн-платформах розничной торговли. AI-контент для торговых площадок электронной коммерции. Создавайте оптимизированные списки за секунды, а не за дни. Оцените существующие объявления с помощью интеллектуального аудита AI. Ускорьте создание объявлений с помощью A/B-тестов копирайтинга.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com — это служба консультирования и редактирования академического письма, которая связывает студентов с экспертами-корректорами, имеющими квалификацию в различных областях обучения.
Textify
textify.ai
Textify — это технологическая платформа искусственного интеллекта, созданная для решения множества задач в различных отраслях. Миссия компании — превратить мощь искусственного интеллекта в интуитивно понятные, ориентированные на пользователя инструменты, называемые «ИИ-джинны». Каждый из этих ИИ-джиннов создан для решения уникальных бизнес-задач с целью оптимизации рабочих процессов и открытия новых возможностей. Платформа предоставляет множество решений, включая Room Genie для улучшения гостиничных услуг и News Genie, в котором применяется ИИ. на финансовых рынках, чтобы извлечь мудрость и проанализировать рыночные тенденции. Существует также множество ресурсов и блогов для поддержки и обучения пользователей различным темам, связанным с искусственным интеллектом, технологиями и цифровыми тенденциями. Textify также работает над демократизацией разработки инструментов искусственного интеллекта. Они стремятся сделать этот процесс доступным для всех, стремясь создать высококачественные инструменты искусственного интеллекта, которые можно будет распространять и монетизировать через их платформу членства в сфере искусственного интеллекта. Он использует передовые технологии искусственного интеллекта с удобным интерфейсом, стремясь заставить пользователей чувствовать искусственный интеллект «волшебством».
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI предоставляет мощный инструмент перефразирования, целью которого является повышение уникальности и беглости письма пользователей. Инструмент предлагает широкий спектр из 49 различных режимов, с помощью которых пользователи могут настроить стиль или тон своего контента. Программное обеспечение включает в себя функции, которые позволяют пользователям добавлять больше глубины и ощущений к своему контенту, усиливать эмоциональное воздействие, улучшать ясность и краткость, а также повышать уровень детализации. Инструмент перефразирования Yaara AI также предоставляет возможности для повышения оригинальности, тем самым позволяя пользователям выделять свой контент. Программное обеспечение основано на GPT-3, что гарантирует правильное понимание контекста и значения текста, а также естественность и беглость созданных перефразирований. Пользователи могут контролировать уровень изменения словарного запаса в своих письмах, что позволяет настраивать их в желаемой степени. Инструмент Yaara AI позволяет пользователям эффективно перефразировать свои предложения, абзацы, эссе или статьи, одновременно улучшая различные аспекты, такие как беглость речи, словарный запас и стиль. Он поддерживает несколько диалектов английского языка, включая США, Великобританию, Калифорнию и Австралию. Различные способы перефразирования охватывают широкий спектр: от «творческого» и «формального» до «эмоционального» и «глубинного». Таким образом, программное обеспечение призвано предложить комплексное решение для перезаписи текста, которое является одновременно эффективным и простым в использовании.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — компания, которая производит революцию в процессе письма с помощью своих инновационных технологий. Мы сочетаем опыт профессиональных писателей со скоростью и точностью искусственного интеллекта, чтобы предоставить студентам первоклассную помощь в написании текстов. Наш инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта выделяется несколькими уникальными функциями. Во-первых, он создает точный контент без плагиата по любой заданной теме, используя свое обучение на миллионах высококачественных эссе и статей. Это избавляет от необходимости проводить многочасовые мозговые штурмы и исследования. Во-вторых, наш инструмент экономит время, создавая схемы и содержание ваших эссе. Это позволяет вам сосредоточиться на других важных аспектах вашей академической и личной жизни. В-третьих, просмотр и изучение созданного контента может помочь вам улучшить свои навыки письма и глубже понять рассматриваемую тему. Наш инструмент использует обработку естественного языка и машинное обучение для постоянного улучшения своей производительности, что позволяет ему анализировать и интерпретировать сложную информацию. Наконец, алгоритм может генерировать контент для различных типов эссе, включая аргументированные, убедительные, описательные и повествовательные эссе. Он также может помочь с исследовательскими работами, статьями, отчетами и другими курсовыми заданиями. Тысячи студентов по всему миру доверяют нашему инструменту для написания эссе с искусственным интеллектом, который был разработан с учетом вашего успеха. Итак, независимо от того, столкнулись ли вы с писательским кризисом, изо всех сил пытаетесь придумать идеи или у вас мало времени, наш усовершенствованный алгоритм поможет вам в кратчайшие сроки создать высококачественные эссе.
NexBot
nexbot.ai
NexBot — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает пользователям писать «идеальный контент в 10 раз быстрее». Он основан на передовых моделях искусственного интеллекта, таких как OpenAI GPT-3 и GPT-4. Некоторые из упомянутых ключевых особенностей включают в себя: * Быстро генерируйте идеи и получайте в 10 раз больше оригинальных идей * Пишите контент на более чем 180 языках. * Используйте готовые шаблоны или создавайте собственные шаблоны. * Получите оптимизированный SEO-контент * Выбирайте бесплатный, еженедельный или годовой платный план. * NexBot как «лучший генератор контента с использованием искусственного интеллекта» с 5-звездочными отзывами. Он позиционирует этот инструмент как преобразующий помощник в написании текстов для профессионалов, позволяющий революционизировать процесс создания контента.
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI — инновационная технологическая компания, специализирующаяся на решениях в области искусственного интеллекта. Уделяя особое внимание автоматизации, оптимизации и инновациям, мы даем компаниям возможность использовать весь потенциал искусственного интеллекта и добиваться ощутимых результатов. Благодаря передовым алгоритмам машинного обучения, моделям прогнозного анализа и возможностям обработки естественного языка мы автоматизируем процессы, оптимизируем операции и извлекаем ценную информацию из данных. Наши индивидуальные решения подходят для самых разных отраслей, производя революцию в бизнес-операциях. Используя подход, ориентированный на клиента, мы тесно сотрудничаем с клиентами, адаптируя решения искусственного интеллекта для удовлетворения их конкретных потребностей. Создавая стратегическое партнерство, мы используем коллективный опыт, чтобы расширить границы ИИ. Присоединяйтесь к нашей команде увлеченных профессионалов, формирующих будущее искусственного интеллекта. Испытайте преобразующую силу искусственного интеллекта SmartTools и продвигайте свой бизнес вперед.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls — это помощник по написанию текстов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания контента в различных областях. Он помогает создавать высококачественные сообщения в блогах, рекламу, сообщения в социальных сетях, электронные письма, эссе и многое другое. LogicBalls демонстрирует функциональность в различных категориях. К ним относятся общие вопросы, маркетинг, продажи, писательство, SEO, а также социальные сети. Помимо создания элементарных компонентов, таких как аббревиатуры и шутки, он предоставляет более сложные результаты, такие как PR-планы, рекламные сценарии, тесты на идентичность бренда и оптимизированные для SEO URL-адреса. Он также предлагает поддержку создания контента для социальных сетей, включая биографии и публикации Facebook, хэштеги и советы по оптимизации профиля Bumble. Более того, LogicBalls может помочь в решении задач, связанных с продажами, предлагая стратегии дополнительных продаж, создавая истории успеха клиентов и предлагая стратегии удержания клиентов. По сути, этот инструмент объединяет мозговой штурм, написание, анализ и исследования на одной платформе, помогая пользователям совершенствовать каждый аспект своей работы.
Kafkai
kafkai.com
В эпоху цифрового маркетинга создание контента имеет решающее значение. Однако создание постоянного потока качественного контента может оказаться непростой задачей для маркетологов и специалистов по SEO. Встречайте Kafkai, помощника писателя с искусственным интеллектом, который произвел революцию в способах создания контента. Kafkai использует передовой искусственный интеллект для быстрого и эффективного создания уникальных, оптимизированных для SEO статей. Это бесценный инструмент для тех, кто хочет масштабировать свои усилия по контент-маркетингу без необходимости нанимать большую команду авторов. * Kafkai устраняет необходимость в тщательном исследовании ключевых слов и длительных процессах создания контента. * Он решает писательский кризис, предлагая эксклюзивные статьи по запросу. * Маркетологи могут создавать полные статьи, используя всего лишь несколько исходных ключевых слов. Kafkai использует два разных режима для удовлетворения различных потребностей в написании. Он использует обученные модели для написания статей как по нишам, так и по ключевым словам. Если вы имеете в виду конкретную тему или нуждаетесь в вдохновении, Kafkai адаптируется к вашей ситуации.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
Rewording
rewording.io
Rewording.io — быстрорастущий поставщик языковых решений, который предлагает услуги профессионального редактирования, корректуры, перевода и транскрипции клиентам по всему миру. Благодаря команде опытных лингвистов и профильных экспертов Rewording.io стремится предоставлять высококачественные языковые решения, которые являются точными, учитывающими культурные особенности и адаптированными к конкретным потребностям каждого клиента. Независимо от того, являетесь ли вы студентом, исследователем, автором или бизнес-профессионалом, Rewording.io может помочь вам достичь ваших коммуникационных целей, гарантируя, что ваши документы не содержат ошибок, хорошо написаны и эффективно передают ваше сообщение. Их услуги призваны сэкономить ваше время и усилия, одновременно улучшая качество и влияние вашего письменного или устного контента. Rewording.io также предлагает множество инновационных языковых инструментов и ресурсов, в том числе средство проверки на плагиат, средство проверки грамматики и генератор цитирования, которые помогут вам улучшить свои навыки письма и избежать распространенных языковых ошибок. Удобная для пользователя платформа, оперативная поддержка клиентов и гибкие возможности ценообразования позволяют легко и недорого получить доступ к необходимым языковым решениям, когда они вам нужны. В целом, Rewording.io — это проверенный и надежный партнер для всех, кто хочет улучшить свои коммуникативные навыки и достичь своих языковых целей. Если вам нужна помощь с редактированием, корректурой, переводом или транскрипцией, у Rewording.io есть опыт и ресурсы, которые обеспечат ваш успех.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Раскройте возможности искусственного интеллекта с помощью решений для контент-маркетинга от The Happy Beavers. Создавайте, редактируйте и переводите высококачественный контент. Улучшите свою контент-стратегию и более эффективно взаимодействуйте со своей аудиторией. Попробуйте наши инструменты искусственного интеллекта сегодня для более быстрого создания высококачественного контента! * Использует самую свежую информацию из Интернета, чтобы сделать ваши статьи информативными и помочь вам превзойти конкурентов. * Легко создает несколько статей, полностью охватывающих одну тему, что помогает вам повысить авторитет темы в 10 раз быстрее. * Пишет статьи в человеческой манере, с лучшим качеством, чем у большинства материалов, созданных искусственным интеллектом. * Выступает в роли контент-стратега, сканируя существующий контент на веб-сайте, чтобы найти темы, соответствующие вашему бизнесу.
Managr
managr.ai
Managr — это помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для связей с общественностью. Он читает за вас новости, пишет презентации для СМИ и определяет целевых журналистов.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматически заполняет фрагменты или целые сообщения в течение наносекунд в любом месте онлайн, позволяя любому пользователю: * Увеличение вовлеченности * Оптимизация личной продуктивности * Общайтесь более эффективно и результативно Основные особенности FlyMSG: * Назначьте ярлык FlyCut для любого типа сообщения или фрагмента (продажи, администрирование, поддержка клиентов, подбор персонала, управление персоналом, финансы и т. д.). * Классифицируйте свои FlyCuts в облаке для быстрого доступа из Google Chrome. * Введите FlyCut в любое поле ввода текста, чтобы автоматически заполнить, автозаполнить или расширить сохраненный контент.
writeGPT
writegpt.ai
Универсальный второй пилотный проект, использующий возможности нескольких ИИ, чтобы помочь маркетологам и предпринимателям писать, адаптировать, обобщать и запоминать контент в любом месте в Интернете с минимальными трудностями.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
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