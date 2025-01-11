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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Польша
Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к минимуму хлопоты, вернув маркетологам часы времени, которые в противном случае они бы потратили на публикацию или редактирование медиа с помощью различных инструментов в своих агентствах.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: помощник по исследованиям на базе искусственного интеллекта, который помогает студентам быстрее создавать академический контент. Textero.ai — надежный помощник, который помогает создавать контент, соответствующий стилю академического письма. Собирайте информацию, находите ссылки и создавайте высококачественный контент. Особенности инструмента Textero AI Writer Tool: * AI Essay Writer: создайте план для своих статей или хорошо структурированное эссе, отредактировав текст в приложении. Используйте простые команды, такие как «сократить» или «перефразировать», чтобы улучшить свое письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer сочетает в себе две функции — сумматор PDF и сократитель текста. Это программное обеспечение поможет вам упростить процесс исследования и сэкономить время. * Помощник по исследованию искусственного интеллекта: Textero.ai просматривает 214 миллионов источников, чтобы найти лучшие ссылки на эссе. Благодаря улучшенной функции «Спросить AI» вы можете получить более подробную информацию об источнике, просмотреть файлы PDF и получить ответы на конкретные запросы. Попрощайтесь с писательским тупиком и прокрастинацией, поприветствуйте помощника по написанию эссе и уникальные идеи.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — это инструмент, который специализируется на преобразовании текста, сгенерированного искусственным интеллектом, в контент, который выглядит естественным и похожим на человека. Он предназначен для обхода детекторов AI, гарантируя, что материал останется необнаружимым и неограниченным. Инструмент сохраняет целостность контента, избегая грамматических ошибок и необычной терминологии, обеспечивая безупречный и профессиональный результат. AI Humanize подходит создателям контента, бизнес-профессионалам, маркетинговым и PR-агентствам, SEO-специалистам, академическим специалистам, студентам и веб-разработчикам, предлагая решения для улучшения SEO, сохранения оригинальности и обеспечения высококачественного и читаемого контента.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs от Writemate — это мощная платформа, предоставляющая доступ к более чем 30 различным моделям искусственного интеллекта, включая GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 и Mistral. ChatLabs также позволяет вам использовать встроенных помощников GPT, анализировать файлы, выполнять поиск в Интернете и создавать собственные агенты искусственного интеллекта, которые знают все о вашем бизнесе.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Conch
getconch.ai
Conch AI — это новый помощник в написании книг, который поможет превратить ваши мысли в слова. Используйте Conch для создания новых предложений и абзацев. Используйте функцию «Переписать», чтобы перефразировать текст. Используйте функцию следующего предложения в Документах Google и Gmail, чтобы сгенерировать следующее предложение. Конч тоже может помочь вам читать. С помощью инструмента «Суммаризатор» вы можете не только суммировать текст, но и использовать его для преобразования сложных фрагментов текста в простые для понимания предложения. Функции - Переписать: выделить и переписать предложения и абзацы. - Сумматор: суммируйте выбранный текст из PDF-файлов, книг и статей. - Раковина: отвечайте на любые вопросы или создавайте любой тип контента. - Шаблоны: создавайте вступления, схемы и многое другое. - Гуманизатор: перепишите текст, сгенерированный ИИ, чтобы пройти детекторы ИИ. - Finder: задавайте вопросы о текущем веб-сайте, любой статье или любом PDF-файле, и ИИ будет искать ответы. В 10 раз лучше, чем находка по умолчанию.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об опытном гиде, который знает, что нравится Интернету, и поможет вам создать именно это. По своей сути NeuronWriter призван сделать процесс письма проще и эффективнее. Он делает это, предлагая предложения и улучшения, основанные на том, что в настоящее время популярно и эффективно в SEO (поисковая оптимизация). SEO направлен на то, чтобы сделать ваш контент более заметным и привлекательным для поисковых систем, поэтому, когда люди ищут что-то, связанное с вашим контентом, они находят вас первыми. NeuronWriter — это не просто еще один инструмент для письма; он оснащен функциями, которые выделяют его. Вот некоторые из его ключевых особенностей: * Генерация контента с помощью ИИ. Одна из самых крутых особенностей NeuronWriter — то, как он использует ИИ, чтобы помочь вам писать. Если у вас не хватает идей или вы не знаете, с чего начать, NeuronWriter предложит темы и даже напишет для вас фрагменты. Это похоже на приятеля по мозговому штурму, который всегда полон идей. * Интеграция SEO и NLP: SEO может быть сложным, но NeuronWriter упрощает его. Он использует так называемую НЛП (обработку естественного языка), чтобы понять, о чем ваш контент и как его можно улучшить для поисковых систем. Это все равно, что научить ваш контент говорить на языке Google, чтобы людям было легче его найти. * Инструменты контент-анализа: NeuronWriter не просто помогает вам писать; это помогает вам писать лучше. Он анализирует ваш контент и присваивает ему оценку в зависимости от того, насколько он оптимизирован для SEO. Он также анализирует рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP) и дает вам представление о том, как согласовать ваш контент с наиболее эффективными статьями. * Интеграция с WordPress. Если вы используете WordPress для своего веб-сайта, NeuronWriter отлично подойдет. Он легко интегрируется с WordPress, позволяя оптимизировать контент непосредственно на вашем веб-сайте. Это похоже на наличие полезного помощника прямо на панели инструментов вашего блога. * Исследование и анализ ключевых слов: NeuronWriter анализирует ключевые слова, относящиеся к теме вашего контента. Это похоже на рыбалку в большом пруду: вам нужно знать, какую рыбу (или ключевые слова) вы ищете и где она может находиться. * Анализ конкурентов: инструмент проверяет, какой контент уже занимает высокие позиции по этим ключевым словам в поисковых системах. Это сродни пониманию того, какие рецепты популярны в ресторане, чтобы можно было создать блюдо, конкурирующее с ними. * Анализ намерений пользователя: он пытается понять, что, вероятно, ищет пользователь, когда вводит запрос в поисковую систему. Это похоже на то, как шеф-повар понимает, хочет ли его клиент быстрый перекус или полноценный обед. * Оценка SEO контента: после создания контента NeuronWriter оценивает его на основе того, насколько хорошо он оптимизирован для SEO. Представьте себе, что кулинарный критик оценивает блюдо.
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск информации, с помощью простого нажатия клавиши. В отличие от существующих решений автоматизации, которые дороги, громоздки и требуют технической команды для настройки, Magical предназначен для нетехнических пользователей и предлагает автоматизацию задач без сборки, которая работает в любом приложении. Используйте Magical, чтобы быстро персонализировать и расширять сообщения по мере их ввода, перемещать данные из приложения в приложение, чтобы поддерживать актуальность баз данных, или мгновенно перемещать данные в электронные таблицы. Вы даже можете использовать ИИ для написания новых сообщений с помощью быстрых ответов или специальных подсказок — где бы вы ни работали. Пригласите всю свою команду на Magical и сделайте всех более продуктивными, поделившись лучшими шаблонами сообщений или советами по повышению производительности. Magical можно использовать бесплатно!
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter — это онлайн-редактор статей, который генерирует уникальный контент с использованием методов перефразирования на основе искусственного интеллекта.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite — это помощник по написанию писем на базе искусственного интеллекта, который помогает вам писать электронные письма, сообщения и другие сообщения быстрее и эффективнее. Он работает как расширение Chrome или веб-приложение и интегрируется с вашим почтовым ящиком в Gmail, Outlook, LinkedIn и других платформах. Flowrite использует передовую технологию обработки естественного языка для создания высококачественных предложений по написанию, адаптированных к вашим потребностям. Вот как это работает: * Дайте Flowrite несколько слов или коротких фраз, чтобы передать контекст. * Нажмите кнопку Flowrite, чтобы генерировать предложения. * Просмотрите предложения, сгенерированные ИИ, и выберите понравившийся * При необходимости выполните итерацию — Flowrite предоставляет несколько вариантов. ИИ учитывает ваши инструкции и данные получателя, чтобы за считанные секунды создавать персонализированные релевантные сообщения.
nichesss
nichesss.com
nichesss — это генератор контента и идей на базе искусственного интеллекта, цель которого — помочь предпринимателям, маркетологам, блоггерам и агентствам создавать высококонверсионные маркетинговые тексты и контент. Благодаря более чем 150+ инструментам искусственного интеллекта ниша может генерировать сообщения в блогах, сообщения в социальных сетях, маркетинговые тексты и даже идеи прибыльного бизнеса и продуктов, адаптированные к вашей целевой нише.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширение для Chrome. Одной из ключевых особенностей Humanlinker является возможность генеративного копирайтинга с использованием искусственного интеллекта, которая помогает отделам продаж создавать персонализированные ледоколы для своих информационно-просветительских усилий. Эти ледоколы создаются на основе анализа личности DISC, который дает представление о присущих личностных качествах потенциальных клиентов. Этот анализ помогает специалистам по продажам эффективно общаться, укреплять доверие и вести переговоры с потенциальными клиентами. Humanlinker также предлагает 360° Account & People Intelligence, который позволяет командам продаж получить более глубокое понимание своих целевых клиентов и отдельных лиц в этих аккаунтах. Эта информация включает в себя информацию с платформ социальных сетей, таких как LinkedIn и Twitter, а также подкастов, интервью и статей. Этот инструмент легко интегрируется с популярными платформами CRM, такими как Salesforce, Hubspot, Salesloft и Outreach, позволяя отделам продаж получать доступ к существующим данным и рабочим процессам и использовать их. Humanlinker предназначен для отделов продаж, стремящихся оптимизировать процессы поиска и продаж. Он предоставляет мощные ключи персонализации, которые используют информацию из различных источников, помогая специалистам по продажам назначать больше встреч и сокращать цикл продаж. Этот инструмент также помогает в подготовке встреч, предоставляя предложения и рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, что позволяет торговым представителям оказывать большее влияние на каждую встречу. В целом, Humanlinker дает возможность отделам продаж персонализировать взаимодействие по всем каналам, что приводит к улучшению результатов продаж и повышению производительности.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это инструмент повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, делиться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование единообразного языка. Делитесь фрагментами сообщений, подписями и описаниями со всеми, кто работает с вами над проектами.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info — это онлайн-инструмент для перефразирования, который использует технологию искусственного интеллекта для перефразирования предложений. Инструмент заменяет слова со схожим значением и изменяет структуру предложений, сохраняя при этом исходное значение текста. Его можно использовать для различных целей, таких как написание сообщений в блогах, создание уникальных статей и копирайтинг для маркетинга. Инструмент предлагает различные режимы перефразирования, включая беглый, стандартный, творческий, умный и формальный, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий стиль для их содержание. Он поддерживает несколько языков, что позволяет пользователям перефразировать текст на разных языках. Помимо помощи писателям-фрилансерам и профессионалам в продвижении их писательской карьеры, этот инструмент перефразирования также может помочь привлечь аудиторию, создавая высококачественный и уникальный контент. Он помогает повысить вовлеченность пользователей на веб-сайтах и обеспечивает конкурентное преимущество. Этот инструмент находит применение в образовании, исследованиях, писательстве и журналистике. Студенты могут положиться на него, чтобы создавать грамматически точные задания без плагиата. Учителя могут использовать его для учебных заметок, отчетов и викторин. Журналисты могут перефразировать текст в ясной и краткой форме, избегая дословного копирования из источников. Исследователи получают выгоду от способности инструмента обобщать и синтезировать сложные утверждения из нескольких источников. В письменной форме этот инструмент помогает создавать сообщения в блогах без плагиата и оптимизированные для SEO, заниматься написанием сценариев, убедительным копирайтингом и неограниченной генерацией контента. Rephrase.info известен своим высококачественным, связным и грамматически правильным перефразированным текстом. Он предлагает высокий лимит количества слов и неограниченное ежедневное использование по сравнению с другими инструментами. Платформа поддерживает широкий спектр языков, обеспечивая доступность для пользователей по всему миру.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
Writi.io
writi.io
Writi.io — не бот, генерирующий контент; вместо этого это продукт на базе ChatGPT | Модели ИИ GPT-4 от OpenAI, созданные специально для LinkedIn (и электронной почты). Это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который создает оригинальный контент непосредственно в LinkedIn или в вашем почтовом ящике. Эти функции доступны через расширение Chrome. Просто введите три слова, чтобы дать Writi подсказку о том, что вы хотите сказать, а затем расслабьтесь и позвольте Writi выяснить контекст вашего разговора. Выберите контент, который вы хотите использовать, специально созданный для вашего конкретного разговора. Мы интегрировали ИИ из ChatGPT OpenAI | GPT-4 Turbo и создали его специально для работы с LinkedIn и электронной почтой. Он очень прост в использовании, но очень мощный.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.